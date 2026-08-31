Escritores vs. IA: ¿quién escribe los libros que estamos leyendo?

Durante siglos, escribir significó convertir pensamientos, recuerdos e imaginación en palabras. La llegada de la inteligencia artificial generativa comenzó a alterar esa idea.

Ahora un escritor puede utilizar estas herramientas para investigar, ordenar una estructura, corregir un texto, desarrollar ideas o superar un bloqueo creativo. Pero también puede pedirles algo mucho más cercano al corazón del oficio: escribir.

Y ahí comienza el conflicto.

La discusión sobre el uso de inteligencia artificial en la literatura dejó de ser una posibilidad futurista para convertirse en una conversación entre autores, editores y lectores. La pregunta ya no es únicamente si la IA puede escribir un libro, sino qué significa ser el autor de una obra cuando una máquina interviene en su creación.

El debate divide incluso a quienes escriben. Algunos autores se mantienen completamente alejados de estas herramientas porque consideran que permitir que una IA produzca frases, escenas o párrafos implica ceder una parte fundamental de su trabajo. Otros, particularmente escritores interesados en la experimentación tecnológica, han comenzado a incorporarla a sus procesos.

Existe también una posición intermedia: quienes utilizan IA para investigar, organizar información o corregir, pero consideran que las decisiones fundamentales de la obra deben permanecer en manos del escritor.

Una encuesta de BookBub realizada entre más de mil 200 autores mostró esta división: mientras algunos consideran poco ética o irresponsable cualquier utilización de inteligencia artificial, otros la emplean para mejorar su escritura o facilitar tareas relacionadas con su trabajo. Entre los escritores de ficción existe, además, una fuerte preocupación por el uso de sus obras para entrenar sistemas de IA sin autorización.

El miedo a perder la voz

Quizá el mayor temor no sea que una inteligencia artificial pueda producir una novela, sino que pueda hacerlo de manera suficientemente convincente como para que la diferencia deje de ser evidente.

Porque escribir no consiste únicamente en construir oraciones correctas.

Una novela puede tener una trama interesante y estar perfectamente estructurada y, aun así, carecer de aquello que hace reconocible a su autor: una manera particular de observar el mundo, una cadencia, determinadas obsesiones y formas de nombrar las cosas.

La llamada “voz” del escritor es la suma de sus decisiones.

Por eso, para algunos autores, utilizar IA directamente sobre la escritura supone el riesgo de que las frases terminen pareciéndose entre sí y la literatura se convierta en una sucesión de estructuras eficientes, pero previsibles.

El escritor Miguel Ángel Hernández ha planteado una distinción similar: considera legítimo utilizar IA para procesar información o apoyar la investigación, pero establece una línea roja cuando se trata de la escritura creativa, debido a que los modelos pueden recurrir a convenciones existentes y terminar homogeneizando el lenguaje.

Una zona gris

Mientras algunos autores defienden la escritura completamente humana, otros han decidido experimentar.

Uno de los casos conocidos es el del escritor canadiense Stephen Marche, quien desarrolló Death of an Author con diferentes herramientas de inteligencia artificial y ha defendido su uso como una herramienta creativa que no necesariamente elimina la autoría humana.

La diferencia está, para muchos detractores, en el grado de intervención.

No es lo mismo pedirle a una herramienta que detecte errores ortográficos que solicitarle una estructura o varias páginas de una novela para después presentarlas como escritura propia.

Entre esos extremos existe una enorme zona gris que la industria editorial todavía tiene que resolver.

¿Y las editoriales?

El avance de la IA también plantea la posibilidad de que las editoriales comiencen a verla como una forma de acelerar procesos.

Escribir, editar, traducir y corregir un libro requiere tiempo y dinero. Automatizar algunas de esas tareas puede resultar atractivo, pero abre interrogantes: ¿qué tanto puede intervenir una IA en un manuscrito antes de que deje de ser una obra humana? ¿Debería informarse al lector cuando un libro fue creado con asistencia de estas herramientas?

Por ahora, las respuestas no son uniformes y dentro del sector editorial persisten dudas sobre cómo establecer políticas claras.

El lector dice que no quiere IA

Mientras escritores y editores discuten sobre límites y autoría, en redes sociales aparece otra voz: la de los lectores.

En muchas comunidades literarias, la respuesta parece contundente: no quieren leer libros escritos por inteligencia artificial.

Algunos consideran que comprar un libro generado por IA significa pagar por un producto que no contiene el trabajo creativo que esperan de un escritor. Otros cuestionan los derechos de autor de las obras utilizadas para entrenar estos sistemas.

Pero aquí aparece una contradicción:

¿Qué pasa si el lector no sabe que está leyendo un libro creado o intervenido por IA?

Detectar estos textos no siempre es sencillo. Las herramientas destinadas a identificar contenido generado por inteligencia artificial tienen limitaciones y pueden incluso señalar como artificiales textos escritos por personas.

Al mismo tiempo, una obra generada o asistida por IA puede ser editada posteriormente hasta hacer muy difícil determinar qué parte surgió de una máquina y cuál de una persona.

Así, un lector puede desconfiar de un texto porque lo percibe frío o repetitivo, aunque esas características también puedan pertenecer a un escritor humano.

¿De quién son las palabras?

El debate tampoco termina en la autoría. Los escritores cuestionan con qué fueron entrenados los sistemas de inteligencia artificial.

Una encuesta de la Australian Society of Authors encontró que 87 por ciento de los participantes dijo que, hasta donde sabía, ni ellos ni sus editoriales habían autorizado que sus obras fueran utilizadas para entrenar sistemas de IA. Además, 89 por ciento manifestó preocupación por la posibilidad de que estas herramientas puedan copiar o imitar su estilo.

La pregunta cambia entonces de “¿puede una IA escribir como yo?” a “¿aprendió a escribir como yo utilizando mi trabajo sin mi permiso?”.

La discusión tecnológica se convierte así en una discusión sobre derechos de autor, consentimiento y propiedad intelectual.

¿Qué significa ser escritor en la era de la IA?

Tal vez la respuesta todavía no existe.

Habrá escritores que no quieran acercarse jamás a estas herramientas y otros que las incorporen de manera habitual a su proceso. Algunos las utilizarán para investigar o corregir; otros, para generar ideas; y habrá quienes experimenten directamente con la creación conjunta.

Todos ellos podrían seguir llamándose escritores, aunque la industria y los lectores tendrán que decidir qué significa exactamente esa palabra.

La inteligencia artificial ya entró al mundo literario. La discusión dejó de ser si llegará algún día y se convirtió en qué lugar ocupará.

Para algunos escritores será una herramienta más. Para otros, una amenaza directa al oficio. Para algunos lectores, una razón suficiente para cerrar un libro.

Y ahí se encuentra la paradoja.

Los lectores pueden decir que jamás leerían un libro escrito por inteligencia artificial. Los escritores pueden prometer que nunca la utilizarán. Las editoriales pueden intentar establecer reglas.

Pero mientras la tecnología se vuelve cada vez más difícil de distinguir de la escritura humana, el verdadero desafío quizá no sea decidir si queremos leer literatura hecha con IA, sino descubrir si ya la estamos leyendo sin saberlo.