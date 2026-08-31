Gioconda Belli: “El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances es como toquecitos a la puerta íntima de ese México que para muchos fue un bastión de la solidaridad

Premio. La escritora nicaragüense Gioconda Belli. (Francisco Guasco/EFE)

“Se siente como indiferencia la posición que tiene México en este momento, en relación a Nicaragua”, expresa la escritora nicaragüense y ciudadana del mundo, Gioconda Belli (Managua, 1948), galardonada con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026.

La poeta, novelista y ensayista pasó su primer exilio en este país y durante una rueda de prensa previa a la 40° edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la que recibirá el Premio, opina que México tiene un papel importante en América Latina.

“Estos premios y estas oportunidades que tenemos de dirigirnos a México, de hablar con los mexicanos, son como toquecitos a la puerta íntima de ese México que para muchos de nosotros fue un bastión de la solidaridad contra las tiranías latinoamericanas”, comparte y recuerda que el 20 de mayo de 1979 el expresidente mexicano José López Portillo rompió relaciones con la dictadura de Somoza.

Gioconda Belli considera que ese gesto precipitó la caída de aquella dictadura. Actualmente, le parece que ya está más que probado y descrito por organizaciones internacionales la cantidad de abusos y violaciones a los derechos humanos que suceden en Nicaragua, donde ya se anunció que no habrá elecciones.

“Eso es tener a un pueblo amedrentado y sin posibilidad de escoger su propio destino. Eso es muy serio. Eso va contra la democracia, atenta contra la existencia libre de los pueblos y eso a mí me parece que no se puede aceptar”, expresa.

También informa que ahorita “el 10% de la población de Nicaragua está fuera de Nicaragua” y quienes resisten desde adentro lo hacen con mucha discreción porque el contexto es muy peligroso.

En ese sentido, la escritora ahonda que la comunidad internacional tiene que jugar un papel de crítica y exigencia.

“Claro, no lo pueden hacer todo. El problema es que si en Nicaragua misma no tenemos la oportunidad, nosotros, los nicaragüenses, de cambiar la situación, tampoco nos la va a cambiar la presión internacional, pero la presión internacional ayuda, ya que no nos dejan expresarnos a nosotros”.

Además de denunciar la dictadura nicaragüense actual, que la ha obligado al exilio una vez más, la escritora comenta que la diferencia más importante en esta ocasión -respecto a las anteriores- es que ya tiene una trayectoria sólida e internacionalmente reconocida.

“Para mí, el exilio de esta vez fue completamente inesperado; pero he recibido en España una enorme cantidad de solidaridad y abrazo. Da un sentido diferente de este exilio, porque tengo una obra, no estoy sola ni cuando estoy sola porque tengo toda esa experiencia y esas ganas de decir, eso me ha ayudado muchísimo”, revela.

A la vez, considera que todos los migrantes “y todos los que estamos siendo desplazados en el mundo por diferentes razones”, comparten la responsabilidad de “tener voces que sepan decir lo que estamos pasando”.

Por otra parte, la escritora anuncia que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto de escritura e investigación.

“Me falta mucho que decir, estoy trabajando en una novela actualmente porque quiero hablar de una mujer que tendría que ser importantísima y no lo es: la primera que firmó sus obras, se llamaba Enheduanna, vivió hace 4000 años, 1500 años antes de Homero había firmado su nombre”, adelanta

“Fue la primera autora conocida del mundo, eso me parece tan importante: esta mujer que todos deberíamos conocer, no se conoce como se conoce a Homero”.

ANUNCIAN PREMIO

Al ganar el Premio FIL en Literaturas Romances 2026, la escritora nicaragüense Gioconda Belli se suma a la estela de excelencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conformada por Amin Maalouf, Mia Couto, Coral Bracho, Mircea Cartarescu, Diamela Eltit, Lídia Jorge, Nicanor Parra, Carlos Monsiváis, entre otros escritores que lo han recibido en ediciones pasadas.

“A lo largo de más de tres décadas y respaldado por una bolsa de 150 000 dólares. El premio FIL se ha consolidado como un faro de la creación literaria hispanoamericana e internacional”, califica José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La entrega del Premio se hará, como tradicionalmente, durante la ceremonia de inauguración de la FIL Guadalajara el próximo 28 de noviembre, que este año celebra su cuadragésima edición.

Por su parte, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez comparte datos que califica “categóricos” sobre el universo neolatino, “trama poliédrica que hermana el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el catalán catalán y el gallego, entre muchas otras lenguas”.

“Cerca del 15% de la población mundial vive, habla y crea a partir de un mismo tronco lingüístico. La nuestra no es una comunidad estática, es un ecosistema en constante transformación.

Ofrece 3 ejemplos: el caso de los idiomas español, francés y portugés

Mientras que el español se encamina a sumar 600 millones de hablantes, consolidándose como la segunda lengua nativa más hablada del planeta, el francés, que hoy supera los 320 millones de hablantes y “proyecta alcanzar los 700 para 2050, impulsado por el pujante bono demográfico africano”.

Asimismo, “el portugués despliega una vitalidad extraordinaria con cerca de 100 de 290 millones de hablantes en un eje transatlántico que une América, Europa y el África subsahariana”.

La rectora Karla Planter Pérez apunta que esta vitalidad demográfica se traduce en un peso editorial y simbólico determinante para la industria global del libro, “con un valor que excede los 20 000 millones de euros anuales sumadas todas las lenguas romances”.

“Tan solo la industria de habla hispana sostiene redes de producción y exportación de primer orden con marcados que con mercados que generan ingresos superiores a los 4000 millones de euros anuales”, indica.

Finalmente, señala que el francés es la lengua romance más galardonada en su historia, con 16 distinciones, seguida por el español con 11, el italiano con 6 y el portugués con 1.

“Cuando la Universidad de Guadalajara impulsó en 1991 lo que hoy conocemos como el premio FIL de literatura en lenguas romances, lo hizo con la claridad geopolítica de que Guadalajara podía y debía ser el epicentro donde dialogaran todas las orillas del mundo neolatino”.

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