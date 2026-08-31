El Premio Crónica para tres mexicanos y una institución de educación superior

Premio Crónica

El Grupo Editorial La Crónica de Hoy y su Fundación Premio Crónica otorgaron a tres sobresalientes mexicanos y a una institución de educación superior el Premio Crónica 2026 por sus aportes a las ciencias, la academia, la cultura y la comunicación pública y del conocimiento.

Para esta edición 16, los premiados son: Carlos Alberto Aguilar Salinas, en el área de Ciencia y Tecnología; el maestro Adolfo Castañón Morán, en Academia; la doctora Cristina Rivera Garza, en Cultura; y la Universidad Panamericana, en Comunicación Pública y de Conocimiento.

El Comité Editorial de la Crónica de Hoy decidió por unanimidad la entrega del galardón a cada uno de ellos y explicó: “Los premiados son un ejemplo de excelencia en sus campos laborales y educativos”.

La ceremonia de entrega del Premio se llevará a cabo el 8 de octubre a las 10:00 horas en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Doctor e investigador Carlos Alberto Aguilar Salinas Premio Crónica en Ciencia y Tecnología

Ciencia y Tecnología

Carlos Alberto Aguilar Salinas es de esos mexicanos cuyo excelso trabajo tiene gran impacto en la sociedad: sus hallazgos en la investigación permitieron identificar variantes genéticas involucradas en la diabetes tipo 2 en la población del país, hallazgo que redunda en mejores tratamientos y mayor calidad de vida para los pacientes.

Es una de sus aportaciones a la salud de los mexicanos de su trabajo que inició hace ya más de cuatro décadas cuando comenzó su ejercicio profesional como profesor asistente en la Facultad de Medicina de la UNAM hasta ser uno de los investigadores de gran prestigio en el país y el mundo. Por esto, recibe el Premio Crónica en Ciencia y Tecnología.

También fundador de instituciones como la Clínica de Dislipidemias, la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas y el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes (CAIPADi) del INCMNSZ y del sistema Investiga, primera herramienta de inteligencia artificial aplicada al expediente clínico.

Nacido en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 1961, se graduó en la UNAM como médico cirujano en la Facultad de Medicina, luego estudió la especialidad en Medicina Interna y, posteriormente, en Endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Tiempo después, realizó una estancia de investigación en la Division of Atherosclerosis and Lipid Research en Washington University, en St. Louis, Misuri, EU, y el doctorado en investigación médica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

Entre los muchos premios que ha recibido, destacan el Salvador Zubirán 2011 de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología; el Premio Eduardo Liceaga 2011 de la Academia Nacional de Medicina, el Premio Maximino Ruiz 2013 Asociación Latinoamericana de Diabetes, el Premio Nacional de Ciencias 2018, en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y la Orden Heráldica de Cristóbal Colón con grado de Caballero por el Gobierno de la Republica Dominicana, 2024, entre otros.

Poeta y académico Adolfo Castañón Morán Premio Crónica en Academia

Academia

Adolfo Castañón Morán es poeta, editor, traductor, crítico literario, investigador, ensayista y prolífico escritor. Senderos que muestran su entrega a las letras y, paralelamente, un maestro que en cada charla, conferencia o en sus libros ensancha el horizonte de conocimientos de sus lectores, público o alumnos.

Nacido el 8 de agosto de 1952, se le conoce simplemente como Adolfo Castañón, pero esas dos palabras guardan a un hombre poliédrico cuya sabiduría aterriza en un saber colosal. Muchos dirían que es uno de los titanes vivos de la cultura y academia de México, otros que es el reservorio vivo donde anida un océano de conocimientos.

Basta mirar un poco por la ventana de su vida, para entender quién es simplemente Adolfo Castañón: Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue gerente editorial y director de la Unidad Editorial del Fondo de Cultura Económica, tiempo en que la institución recibió el Premio Príncipe de Asturias.

Como académico, fue profesor visitante en la Universidad de Perpiñán, Francia; investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y de El Colegio de México, entre otros centros e instituciones.

De su obra publicada, podemos citar los tres volúmenes de la compilación “México en la obra de Octavio Paz”, (El peregrino en su patria. Generaciones y semblanzas y Los privilegios de la vista) y autor de la gran serie “Los maestros detrás de las ideas”, producida por TV UNAM.

Castañón es un autor prolífico, entre las decenas de sus obras destacan: Alfonso Reyes en una nuez. Índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en sus Obras completas (2019); Alfonso Reyes, caballero de la voz errante (1988); Arbitrario de literatura mexicana (1995); La campana y el tiempo (2003); Viaje a México: ensayos, crónicas y retratos (2008); y Grano de Sal (2009).

En 1987 recibió, junto con los miembros de la redacción, el Premio Nacional de Periodismo y de Información; en 2003 fue reconocido como Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno de la república francesa; en 2015 recibió el Premio Internacional de Ensayo de Argentina. Para 2018 recibió el Premio Manuel González Ramírez del INEHRM y el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018, ente otros.

Por su gran trayectoria recibe el Premio Crónica 2026 en el área de Academia.

Escritora y académica Cristina Rivera Garza Premio Crónica en Cultura

Cultura

La obra de Cristina Rivera Garza es la voz del caudal de una literatura de largo aliento, poética e incisiva que llega a las hendiduras humanas sin cortapisas, que toca el alma, la piel y los sentimientos de mujeres y hombres, o como ella misma define su oficio: “Escribir no sólo involucra la mirada sino también el tacto”.

Una buena ventana para conocer esta profundidad son sus libros La cresta de Ilión, El mal de la taiga o El invencible verano de Liliana, con este último ganó el Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memoria o Autobiografía. Por su gran contribución a las letras y la docencia, Cristina recibe el Premio Crónica en el área de Cultura.

Nacida el 1 de octubre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas, obtuvo la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría y doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. En su trayectoria académica fue profesora en la UNAM, la UAEM, la San Diego State University; la Universidad de Pauw, Indiana y el ITESM, campus Toluca. En la Universidad de Houston, fundó y dirige el programa de doctorado en Escritura Creativa en español, un programa emblemático dedicado a la creación literaria, la investigación crítica y el desarrollo de la escritura en español en EU.

En su corpus literario también destacan las novelas Nadie me verá llorar, Lo anterior, La muerte me da, Verde Shanghai, Había mucha neblina o humo o no sé qué y Autobiografía del algodón. En cuento, están “La guerra no importa”, “Ningún reloj cuenta esto”, “La frontera más distante”, “Allí te comerán las turicatas” y “New and Selected Stories”.

Además del Premio Pulitzer en 2024, Cristina ha ganado el Premio Bellas Artes de Literatura José Rubén Romero; el Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo; el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2001 y 2009, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; el Premio Anna Seghers, de Alemania; el Premio Roger Caillois, de Francia; el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco; el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, de Chile; el Premio Xavier Villaurrutia; el Premio Mazatlán de Literatura, entre otros. Cristina Rivera Garza es miembro de El Colegio Nacional desde el 21 de julio de 2023.

Doctor Santiago García Álvarez, rector de la Universidad Panamericana, y una vista del campus México Premio Crónica en Comunicación Pública

Comunicación Pública

La Universidad Panamericana se fundó en 1967 y está por cumplir 60 años de formar profesionales que sean personas apasionadas por el conocimiento, la ética y al servicio a la sociedad.

Ya son seis décadas de un trabajo continúo cuyos logros se reflejan en las generaciones de egresados que han dado aportes a la sociedad mexicana en distintas áreas, además de los trabajos de investigación, difusión de la cultura y generación de conocimientos,trabajo po rel que recibe el Premio Crónica en Comunicación Pública y del Conocimiento.

La historia de la Universidad Panamericana es una narrativa de desarrollo, que inició en la colonia Insurgentes Mixcoac y hoy tiene una presencia nacional con tres campus: Aguascalientes, México y Guadalajara, con una oferta académica distribuida así: 10 escuelas y facultades en tres sedes Mixcoac, Santa Fe y Ciudad Panamericana; se ofrecen 28 licenciaturas, 60 posgrados presenciales divididos en 18 especialidades, 36 maestrías y 6 doctorados.

Además, la institución tiene más de 20 programas de educación continua, 8 laboratorios tecnológicos, incubadora y espacios de apoyo universitario, además de educación media con preparatorias.

En su plantilla docente. Hay más de 1,500 profesores respaldados por investigadores de tiempo completo. En la parte de Investigación científica, es La 2.ª universidad privada del país en producción científica, con la cual se busca soluciones reales para la sociedad. Mientras que su comunidad de egresados asciende a más de 25 mil profesionales.

El Campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana está conformado las facultades de Derecho, de Ciencias Económicas y Empresariales, de Ingeniería, de Filosofía, de Ciencias de la Salud.

A la par están las escuelas de Comunicación, de Pedagogía, de Gobierno y Economía, de Bellas Artes y de Hospitalidad. A este ecosistema educativo, se suman lXponential Lab: Laboratorio orientado al desarrollo y estudio de tecnologías disruptivas; Media Lab: Espacio de investigación y experimentación de la Escuela de Comunicación en narrativas digitales y ecología de los medios; IOS Laboratorio de Desarrollo: Enfocado en la programación y desarrollo tecnológico aplicado; Oficina de Transferencia de Tecnología: Transformar la investigación de vanguardia en soluciones reales que impacten positivamente en la sociedad.

También están el Centro de Gestión de Propiedad Intelectual: ofrecemos un ecosistema legal y técnico diseñado para que las invenciones, software y obras trasciendan y generen un impacto real; Hub Panamericano de Emprendimiento: Impulsamos tu startup desde la idea hasta la aceleración; Smart Center: Centro enfocado en la analítica de datos e innovación educativa y la Unidad de Psicología Clínica (UPC) y CUSaB.