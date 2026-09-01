Claudia Sheinbaum presenta logros, en su segundo informe de gonierno, en cultura y ciencias

Informe La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno. (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

En su 2 informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró los logros en las áreas de cultura y ciencias y en la segunda destacó el apoyo para 20 proyectos estratégicos.

De esta manera, señaló que una de los ejes de su actual administración es “promover la innovación soberana, que se traduce en desarrollo para todos, por ellos conformamos equipos de profesores, investigadores, estudiantes e instituciones de educación superior públicas dedicados al desarrollo de 20 proyectos estratégicos”.

De estos desarrollos, la presidenta dijo que se encuentra la producción del mini vehículo eléctrico Olinia, “que ya entra en su fase de producción”; el proyecto Kutsari, que desarrolla semiconductores, así como los satélites de observación Ixtli, el sistema meta oceánico de monitoreo climático y protección civil; y el desarrollo de Quetzal, que consiste en la construcción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación.

Añadió que se incrementó en un 193% los apoyos a proyectos de investigación científica, así como un aumento del 70% de becas al extranjero y 23% las estancias posdoctorales.

Explicó que la conformación de la Cátedra de la Diáspora Mexicana, la cual incorporó a 900 académicos mexicanos en el extranjero a colaborar con docencia e investigación en el país.

Por último, en el tema de Ciencia, destacó el inicio del proyecto Coatlicue, que consistirá en el desarrollo “de la supercomputadora más potente en América Latina, con una capacidad estimada de 314 mil millones de operaciones por segundo”.

En los logros en Cultura, la mandataria señaló los avances en educación artística, y destacó la eliminación de cuotas en las escuelas de los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura y de Antropología e Historia.

Destacó también los avances en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que abrió una sede en Chapultepec. Mencionó también a la Escuela Carlos Chávez, “que tiene sede por primera vez en 37 años”.

En Cultura, destacó que el Fondo de Cultura Económica editó 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países, “y se han promovido más de 26 mil grupos de lectura”.