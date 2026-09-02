El Claustro presenta hoy el libro“La crudeza mítica y la ironía de lo real: devenires del nuevo Cine Rumano”

Presentación El libro de cine rumano.

La Universidad del Claustro de Sor Juana presentará este miércoles a las “La crudeza mítica y la ironía de lo real: devenires del nuevo Cine Rumano”, el cual es una revisión a la actual cinematografía de esa nación y un acercamiento a las temáticas e historias que cuenta.

Un volumen que fue editado por Diego Lizarazo Arias, José Alberto Sánchez Martínez y Rafael García Pavón. La cita es a las 13:00 horas en la Sala de Cine de la institución educativa.

El volumen se genera de un proyecto que inició en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico, del Doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), con el propósito de abordar cinematografías periféricas.

Dos horas después, a las 15:00 horas, se proyectará la película, “Liberate”, dirigida por Tudor Giurgiu. La función se realizará en la misma Sala de Cine.

Y para el viernes 4 de septiembre, se proyectará el documental “Nasty, más que tenis”, dirigida por Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu, realizada en el 2024. La función será a las 13:41 minutos.