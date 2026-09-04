De Mariko Mori a Remedios Varo: las mujeres lideran las exposiciones del último trimestre

Muestra. Teresa Margolles exhibirá ‘La escena del crimen (At the Scene)’ , en el MoMA de Nueva York.

Grandes nombres de mujeres artistas como Mariko Mori, Sophie Calle, Mary Cassatt o Remedios Varo encabezan la programación expositiva de los principales museos del mundo en este último trimestre del año. Surrealismo, impresionismo y arte contemporáneo configuran una oferta en el que destacan las artes visuales pero que se extiende a moda y tecnología.

Remedios Varo: arte, ciencia y mitología

‘Remedios Varo’ - Louisiana Museum of Modern Art, Dinamarca - 18 septiembre . El arte de la hispanomexicana Remedios Varo (1908-1963) desembarca en Dinamarca con más de 70 obras que recorren su trayectoria a través de pinturas, dibujos, cuadernos y material documental. La muestra, organizada en colaboración con el Moderna Museet de Estocolmo y la historiadora mexicana Tere Arcq, revela el universo de una artista que fusionó sueños, misticismo, ciencia y mitología.

Mariko Mori: arte, tecnología y espiritualidad

‘Mariko Mori: All That Shines’ - Mori Art Museum, Tokio - 31 de octubre. El Mori Art Museum de Tokio, en colaboración con la Fundación Solomon R. Guggenheim, revisa la trayectoria de Mori en una muestra que reúne cerca de cuarenta obras, que permite ver en un solo recorrido la obra de una de las artistas más relevantes de su tiempo. La luz, elemento central en la obra de la japonesa, articula una exposición de piezas de gran y mediano formato que propone un espacio para la introspección, el juego y el asombro.

Arte y moda en los 90

‘The 90s: Art and Fashion’ - Tate Britain, Londres - 8 de octubre. La exposición revisa la explosión creativa de la cultura británica en los años noventa, cuando arte, moda, fotografía, música y diseño rompieron sus propios límites y dieron luz a una nueva generación de creadores que renovaron la identidad cultural británica, fulminando fronteras y jerarquías. Incluye obras de figuras como Damien Hirst, Sarah Lucas, Tracey Emin, Vivienne Westwood y Alexander McQueen, y reivindica una década marcada por la rebeldía y la diversidad.

La independencia de Mary Cassatt

‘Mary Cassatt: Being Independent’ - Museo d’Orsay, París - 6 de octubre. El museo parisino conmemora el centenario de la muerte de la artista estadounidense con una retrospectiva que reúne cerca de 80 pinturas, pasteles y grabados. La muestra recorre su trayectoria desde la perspectiva de la independencia, eje de su vida y de su carrera, y reivindica su papel como figura esencial del impresionismo, además de su compromiso con la autonomía de las mujeres y el sufragio femenino.

El universo de Dalí en Madrid

‘El universo freudiano de Dalí’ - Museo Thyssen-Bornemisza - 20 de octubre. Una revisión de la obra y la vida de Salvador Dalí a través de su fascinación por las teorías de Sigmund Freud y su influencia en el surrealismo, con un itinerario cronológico que recorre desde su infancia hasta sus últimos años. La huella del psicoanálisis en la obra del artista español fue determinante, y ambos llegaron a conocerse en Londres en 1938. La exposición reúne también obras de artistas como Max Ernst, Pablo Picasso y Jean Arp.

Jan van Eyck, retratista

‘Van Eyck: The Portraits’ - National Gallery, Londres - 21 de noviembre. La exposición reúne por primera vez los nueve retratos pintados conocidos de Jan van Eyck, procedentes de distintas colecciones europeas. Pone de relieve su revolucionaria aportación al retrato, marcada por un realismo excepcional y una minuciosa atención a los rostros y las texturas, además de por ampliar el concepto del retrato para incluir a comerciantes, artesanos y familiares, dejando de estar reservado a reyes y aristócratas.

Peggy Guggenheim, mecenas de la vanguardia

‘Peggy Guggenheim in London: The Making of a Collector’ - Royal Academy of Arts, Londres - 21 de noviembre. Coleccionista y mecenas, Peggy Guggenheim fue una de las figuras fundamentales de la vanguardia. La exposición reconstruye una trayectoria que comenzó cuando abrió en 1938 en Londres la galería Guggenheim Jeune, que se convirtió en uno de los centros de la vanguardia europea. Obras de artistas como Vasily Kandinsky, Salvador Dalí, Barbara Hepworth, Piet Mondrian, Henry Moore y Sophie Taeuber-Arp, integran el recorrido, junto a documentos que reflejan la red de artistas e intelectuales que construyó.

Dan Flavin, la luz como materia

‘Dan Flavin’ - Museo Guggenheim Bilbao - 12 de noviembre. Figura clave del minimalismo, Flavin convirtió la luz y el espacio en materia artística mediante el uso de tubos fluorescentes comerciales. La exposición, comisariada por Lauren Hinkson, pone el foco en distintos momentos de la trayectoria del artista. Entre las piezas destaca ‘greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)’ (1966), una instalación de luz verde que ejemplifica su interés por las formas geométricas, el espacio y la experiencia del espectador.

Sophie Calle: memoria e intimidad

‘Sophie Calle: Is It Better?’ - Hamburger Bahnhof, Berlín - 13 de noviembre. Memoria, pérdida, intimidad e historia confluyen en esta exposición que reúne seis conjuntos de obras realizados durante las últimas tres décadas, entre fotografías, textos, instalaciones y vídeos. Destacan ‘The Detachment’ (1996), realizada en Berlín tras la reunificación alemana, y ‘Les fantômes d’Orsay’ (2022), una instalación construida a partir de objetos, fotografías y textos vinculados al antiguo hotel de la estación de Orsay.

Teresa Margolles y la escena del crimen

‘La escena del crimen (At the Scene)’ - MoMA PS1, Nueva York - 24 de septiembre. Se trata de la primera gran exposición en Estados Unidos de esta artista mexicana que aborda en su obra la violencia transnacional, con especial atención a la frontera entre México y EE.UU., los feminicidios, los desplazamientos políticos y el abandono social. ‘La promesa’ (2012), una de las piezas centrales, es una barrera construida con 22 toneladas de escombros procedentes de una vivienda abandonada en Ciudad Juárez, convertidos por la artista en un memorial sobre la pérdida y las huellas de la violencia.