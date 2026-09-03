El Colectivo TGO y Cepromusic conmemorarán el Día Internacional de la Mujer Indígena

Mujer. El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora el 5 de septiembre para reconocer la fuerza, resiliencia y aportaciones de las mujeres indígenas a la sociedad.

El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), conmemorará el Día Internacional de la Mujer Indígena con el concierto Música experimental en la mujer de Oaxaca, una propuesta escénica del Colectivo Tgo y el Ensamble CEPROMUSIC que explora diversas técnicas instrumentales, repertorios de tradición oral y paisajes sonoros y culturales presentes en la vida cotidiana de las comunidades de Oaxaca.

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora el 5 de septiembre para reconocer la fuerza, resiliencia y aportaciones de las mujeres indígenas a la sociedad. Establecido en 1983, honra a Bartolina Sisa, comerciante y guerrillera de la actual Bolivia, quien luchó por la libertad y los derechos de su pueblo.

Tgo es un colectivo de mujeres violinistas de diversas comunidades de Oaxaca que toma su nombre de una violinista mixteca del siglo XVIII, quien debía disfrazarse de hombre para tocar en los fandangos que se realizaban en las tabernas de los pueblos mixtecos. La historia de la música de cuerdas de tradición oral en Oaxaca ha cambiado y, actualmente, cada vez más mujeres toman la estafeta para continuar con la música de sus pueblos.

El proyecto surgió con el programa “Automodelo para las músicas de la tradición oral en Oaxaca”, impulsado por Ignacio Toscano y Francisco Toledo, y se ha dedicado a lo largo de diez años a compartir, a dar continuidad y a salvaguardar la tradición oral de la música de sus comunidades.

Integrado por Aylen Yuceli González Juárez (violinista mixteca de San Juan Mixtepec, Oaxaca), Alitzel Alessandra Leyva Sandoval (violinista triqui de San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca), Aimee Shae Leyva Sandoval (violinista triqui de San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca), Denny Flor Tomás Rodríguez (violinista mixe de Tamazulapam del Espíritu Santo, Oaxaca), Perla Ortiz Herrera (violinista mixteca de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca) y Aylen Yareyvy Cruz León (violinista triqui de San Miguel Copala, Oaxaca), bajo la dirección de Patricia García, primera etnomusicóloga oaxaqueña, el Colectivo Tgo se ha presentado en escenarios como el Teatro Macedonio Alcalá, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro de las Artes de San Agustín y el Centro Nacional de las Artes, así como en Tokushima, Japón.

En esta ocasión, el Palacio de Bellas Artes recibirá piezas de la tradición oral Ayuuk (mixe) y Ñuu Savi (mixteca), así como obras concebidas especialmente para este concierto por los compositores Rubén Luengas, director de Pasatono Oaxaca, y Mauricio Rodríguez. El programa propone un universo sonoro en el que convergen la memoria, la identidad, la tradición y la experimentación musical.

Bajo la dirección artística de Patricia García, Rubén Luengas y José Luis Castillo, el concierto Música experimental en la mujer de Oaxaca integrará las piezas 3 sones de Danza de Malinches mixe, para violín solo, interpretada por Denny Flor Tomás Rodríguez (violinista mixe), con percusiones del ensamble; Yaa Kusún Kuatyi, arrullo mixteco para dormir a un niño, con la voz de la soprano mixteca Edith Ortiz, originaria de Guadalupe Victoria, Tlaxiaco, Oaxaca; y el estreno mundial de Tu’un ì (Palabra Sagrada), obra de Rubén Luengas para hablante de lengua tonal y ensamble.

La celebración incluirá además dos estrenos mundiales. Cuerpo Telar, pieza del compositor Mauricio Rodríguez, incorpora telar de cintura, piedras, petates y otros elementos para explorar la musicalidad de los patrones visuales y sonoros que surgen durante la elaboración de un tejido de huipil. Por otra parte, TGO, obra de Rubén Luengas, evocará con violines y jaranas mixteca y triqui la historia de la violinista mixteca Tgo, narrada y dramatizada por Mónica del Carmen, actriz originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

De esta forma, el Colectivo Tgo y el Ensamble CEPROMUSIC rendirán homenaje a las mujeres originarias de los pueblos indígenas de México y reconocerán sus logros, contribuciones y papel como guardianas de tradiciones y agentes de cambio en un mundo multicultural.

Patricia García señaló que se trata de un concierto único, en el que músicas de diferentes contextos dialogarán a través de las ideas de compositores que se han nutrido de las sonoridades de Oaxaca, entre atisbos de la tradición oral y propuestas sónicas de la lengua mixteca.

Por su parte, Rubén Luengas añadió que esta colaboración es de suma importancia, ya que, además de ser un encuentro innovador, creado sin prejuicios y con voluntad y curiosidad, permitirá compartir experiencias que enriquecerán a todas y todos.