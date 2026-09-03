Alejandro Arteaga gana el Premio Xavier Villaurrutia con su libro “Sala de máquinas”

Premio. El escritor Alejandro Arteaga . (INBAL)

Alejandro Arteaga ganó el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025 por su obra “Sala de máquinas”, y se trata de “un libro que muestra, en su carácter híbrido, una capacidad de superar las distancias entre géneros a través de un continuo ejercicio de ensamblaje y transformación”.

En su fallo, el jurado añade que esta “muestra de ficción poética, nos abre la posibilidad del libro y la literatura como un juego entre determinismo y libertad; tecnología y humanidad; automatismo y creación”.

Agrega en su carta el jurado, que Arteaga construye “un libro para ir a vivir en él”, que es a su vez un modo de convertir el libro en vida.

“Sala de máquinas”, añade el INBAL en un comunicado, reúne veintiún ficciones construidas en torno a los avatares de otras tantas máquinas y tecnologías fantásticas, absurdas o descabelladas. “Entre ellas se encuentran una lupa electrónica que resuelve crímenes y misterios, una nave aerostática decimonónica para paisajistas, un bardo robot que gana un concurso de poesía, una cinta de caminata que ayuda al discernimiento y una ciudad autómata emplazada en el Amazonas·.

La institución explica que cada historia se aborda desde distintos ángulos, como los fundamentos técnicos de los aparatos, el contexto de su construcción o destrucción y las consecuencias de su uso. Un punto interesante, precisa, es que la narración recurre a diversas formas literarias, entre ellas la epístola, el informe, el artículo periodístico, el ensayo, el discurso y la hoja de venta.

Los temas centrales, precisa el INBAL, se encuentran los conflictos que surgen cuando la tecnología sustituye al ser humano en tareas como la creación artística, así como la identidad voluntaria, los límites cada vez más tenues entre realidad y ficción y la exploración del subconsciente.

Al saber que obtuvo el galardón, Alejandro Arteaga señaló: “El prestigio de un premio literario lo constituyen las obras y los autores que lo han ganado. No existe un premio en México que, en ese sentido, pueda comparársele. Para comprobarlo sólo basta revisar la lista de obras y autores que lo han obtenido, desde la llamada Generación de Medio Siglo hasta la actualidad: es impresionante. De José Revueltas a Octavio Paz, de Pedro Páramo a Terra Nostra, de Amparo Dávila a Inés Arredondo, de Augusto Monterroso a Rosario Castellanos, de Efraín Huerta a José Emilio Pacheco. Incluir una obra propia en ese universo resulta un privilegio”.

Alejandro Arteaga estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2006 a 2008. Ha publicado las novelas Sick & McFarland. Una novela pretenciosa, en coautoría con Alfonso Nava, y Anfiteatro, por las que obtuvo el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2016 y el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2018, respectivamente.

Con “Biblioteca mínima” obtuvo el Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadés 2019; con Biblioteca portátil, el Premio Nacional de Cuento Corto Eraclio Zepeda 2023; y con Sala de máquinas, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2024. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Creado en 1955 con el objetivo de impulsar y reconocer la excelencia literaria, el Premio Xavier Villaurrutia se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos de las letras mexicanas. Su nombre honra la memoria de Xavier Villaurrutia, figura central del grupo de los Contemporáneos, cuyo legado continúa dialogando con las voces literarias del presente.

En años recientes, el premio ha reafirmado su vigencia al reconocer propuestas diversas, sólidas y representativas de la literatura contemporánea, y fortalecer su compromiso con la creación literaria y la pluralidad de voces que la conforman.