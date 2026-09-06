Amado Nervo se queda en el Aeropuerto Internacional de Tepic

Nombre. El Aeropuerto de Tepic se sigue llamando Amado Nervo.

El aeropuerto de Tepic conservará su nombre original que rinde homenaje a uno de los más relevantes escritores en español de todos los tiempos: Amado Nervo, oriundo de esta ciudad. Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, en la Explanada de la Feria de Tepic, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado que el nombre del poeta se mantendrá y la inauguración de la ampliación del aeropuerto se realizará en diciembre próximo.

La iniciativa ciudadana y cultural para preservar el nombre de Amado Nervo en el Aeropuerto Internacional de Tepic fue encabezada por Lorena Elizabeth Hérnandez, fundadora del Festival Letras en Nayarit, quien durante tres años se opuso al cambio de nombre de la terminal aérea que borraba a Nervo para ser sustituido por la marca comercial “Riviera Nayarit”.

El pasado 27 de agosto, día del cumpleaños del poeta Amado Nervo, el Festival Letras en Nayarit lanzó un comunicado y una iniciativa en Change.org para evitar que se concretara el crimen cultural de borrar al escritor, con el respaldo de destacadas personalidades de la cultura, las letras y la vida pública de México, entre ellas Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Laura Esquivel, Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor, Alberto Chimal, Élmer Mendoza, Enrique Serna, David Toscana, Horacio Franco, Jorge Zepeda Patterson y Alberto Ruy Sánchez, entre muchas otras voces.

A su vez, José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México, en entrevista en Radio Fórmula con el periodista Joaquín López Dóriga (04/09/2026) reconoció públicamente que la ausencia del nombre del poeta fue una omisión de la empresa y ofreció una disculpa a la comunidad nayarita y a quienes impulsaron el llamado para preservar este referente de la identidad cultural del estado.

Bejos subrayó además que esta decisión no obedeció a un cambio regulatorio ni a una disposición gubernamental, sino que se trató de una decisión relacionada con la propia empresa. El presidente de Mota-Engil México anunció que, a partir de la discusión generada por la comunidad cultural y la ciudadanía, la empresa buscará nuevas formas de hacer presente el legado de Amado Nervo dentro de la infraestructura aeroportuaria.

Para Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival Letras en Nayarit e impulsora de la iniciativa, la respuesta representa una victoria colectiva, “nunca la mercadotecnia podrá estar por encima de la cultura”, sostuvo.

La campaña surgió después de que, tras la modernización de la terminal, la nueva identidad visible del inmueble priorizara la denominación “Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit”, dejando fuera por completo el nombre de Amado Nervo. La preocupación generó una rápida respuesta de la comunidad cultural, escritores, artistas, periodistas, promotores y ciudadanos que consideraron indispensable preservar el vínculo entre Tepic, Nayarit y uno de sus hijos más universales.

En pocos días, la petición en Change.org superó las 2 mil 500 firmas, mientras personalidades como Adriana Malvido, Aidé Partida, Alberto Chimal, Alberto Ruy Sánchez, Alejandro Barrón, Ana Clavel, Ángeles Mastretta, Armando González Torres, Bernardo Fernández BEF, Braulio Peralta, Carlos Martínez Plata, Carlos Velázquez, Claudia Marcucetti, David Toscana, Élmer Mendoza, Elena Poniatowska, Emiliano Ruiz Parra, Enrique Serna, Fabrizio Mejía Madrid, Fernanda Melchor, Francisco Hinojosa, Frydha Victoria, Guadalupe Nettel, Guadalupe Loaeza, Hernán Bravo Varela, Horacio Franco, Humberto Musacchio, Irma Pineda, Iván Ríos Gascón, Javier Aranda Luna, Jazmina Barrera, Jorge Comensal, Jorge Zepeda Patterson, José Gordon, Juan Becerra Acosta, Juan José Rodríguez, Juan Villoro, Laura Esquivel, León Plascencia Ñol, Luis Jorge Boone, Marco Barrera Bassols, Margarita de Orellana, Mariana H, Mario Bellatin, Nacho Lozano, Natalia Toledo, Paloma Sáiz, Pura López Colomé, Rafael Villegas, Raquel Castro, Rocío Cerón, Xavier Velasco y Yuriria Sierra se sumaron públicamente al llamado.

La respuesta de Mota-Engil México confirma ahora que la movilización logró abrir un diálogo y generar una rectificación.

La iniciativa nunca buscó cuestionar la inversión ni la modernización de la terminal aérea, sino demostrar que el desarrollo de la infraestructura puede convivir con la preservación de la memoria, la cultura y la identidad de una región.

El único aeropuerto mexicano que honra a un poeta el Aeropuerto Internacional de Tepic mantiene una característica excepcional dentro del sistema aeroportuario nacional: es uno de los pocos espacios de infraestructura estratégica vinculados directamente con la obra y memoria de un creador literario.

Amado Nervo nació en Tepic en 1870 y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la literatura mexicana y del modernismo hispanoamericano. Su nombre forma parte de la identidad cultural de Nayarit y representa una conexión directa entre la ciudad, su historia y su proyección cultural ante los millones de personas que llegan a la entidad.

Por ello, la preservación de su nombre trasciende una discusión sobre señalética o nomenclatura. Se trata de mantener visible la memoria de un poeta cuya obra continúa formando parte del patrimonio cultural de México y del mundo. A 156 años de su nacimiento, la movilización para preservar el nombre de Amado Nervo demuestra que la cultura también puede defenderse desde la ciudadanía y que el desarrollo puede avanzar sin borrar los símbolos que dan identidad a una comunidad. Amado Nervo permanece en el aeropuerto.