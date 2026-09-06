La secretaria de Cultura y la Segib fortalecen la cooperación rumbo a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Cumbre. La agenda inicia con el II Encuentro Iberoamericano de Archivos: “Inteligencia Artificial en la Preservación Documental”, en la Fonoteca Nacional, del 7 al 9 de septiembre.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) establecen una agenda internacional renovada para el fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano; con lo anterior, nuestro país se reafirma como uno de los principales impulsores de la cooperación cultural en la región, cuyos frutos enriquecerán la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España, los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

Entre septiembre y octubre de 2026, México es sede de cuatro encuentros de alto nivel que reúnen a autoridades culturales, especialistas, académicos, líderes y agentes culturales comunitarios, universidades públicas, organizaciones culturales, organismos internacionales y representantes nacionales de los Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural Iberoamericana, con el propósito de impulsar políticas públicas a favor del desarrollo, las redes de colaboración y el bienestar de las sociedades en la región, así como de fortalecer capacidades institucionales e intercambiar experiencias para enfrentar los desafíos contemporáneos de la cultura.

“México llegará a la próxima Cumbre Iberoamericana con una agenda cultural concreta y en marcha, con la convicción de que la región puede construir respuestas comunes frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Desde la inteligencia artificial y la preservación de la memoria hasta la movilidad artística en las artes escénicas, el patrimonio cultural y las buenas prácticas en gestión cultural, estamos impulsando una cooperación que se traduzca en políticas públicas, capacidades institucionales y sociales, además de mayores oportunidades para nuestras comunidades creadoras. La cultura es una dimensión estratégica de la integración iberoamericana”, afirmó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

La agenda inicia con el II Encuentro Iberoamericano de Archivos: “Inteligencia Artificial en la Preservación Documental”, en la Fonoteca Nacional, del 7 al 9 de septiembre.

El encuentro promueve el intercambio de experiencias sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la preservación documental, con un enfoque de igualdad de género, no discriminación y multiculturalidad, así como un programa de becas dirigido a mujeres archivistas de los países iberoamericanos.Cabe citar que los Andrés Allamand es el Secretario General Iberoamericano. y que Enrique Vargas Flores coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano.

Asimismo,Lorena Larios, Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Segib.La iniciativa la impulsan los Programas de Cooperación Cultural existentes –Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual; Iberarchivos y la Red de Archivos Diplomáticos–, así como por la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres y la SEGIB.Posteriormente, continúa la XLIV Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Iberescena, en el marco de su vigésimo aniversario, en la Ciudad de México, del 20 al 22 de octubre.

Organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, es un espacio en el que participan representantes de 18 países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay), para definir líneas de apoyo, nuevas estrategias para fortalecer las artes escénicas y la cooperación regional.Como país anfitrión, México impulsa además su incorporación a la Plataforma Iberoamericana de Danza (PID).

Así, se amplían las oportunidades de movilidad artística, coproducción, formación y cooperación institucional.De manera paralela, se lleva a cabo la Segunda jornada de trabajo hacia una nueva definición de patrimonio cultural desde Iberoamérica, en la Casa ITESO Clavigero de Guadalajara, Jalisco, los días 22 y 23 de octubre, organizada en conjunto por la SEGIB, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La jornada busca construir, a partir del diálogo regional, una visión contemporánea e incluyente del patrimonio cultural que responda a los retos actuales y al fortalecimiento de la cooperación intersectorial.

Finalmente, el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión de las Artes y la Cultura se realiza en la Ciudad de México, del 26 al 28 de octubre, y es organizado por la Dirección General de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con la SEGIB; el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) de Bogotá, Colombia; la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y la UNESCO México.

El encuentro reúne 64 iniciativas nacionales e internacionales reconocidas por distintos bancos, además de Cultiva México y el Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, para promover el intercambio de experiencias, reflexionar sobre los conocimientos y experiencias que generan innovación en la gestión cultural y el fortalecimiento de un Sistema Iberoamericano de Bancos de Buenas Prácticas, además de fortalecer la cooperación entre instituciones y agentes culturales iberoamericanos.

Cabe destacar que la agenda refleja el compromiso compartido de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la SEGIB con el fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano como plataforma para la cooperación, el diálogo, la innovación y la construcción de políticas públicas culturales que contribuyan al desarrollo sostenible de la región.

Los encuentros reafirman la convicción de que la cooperación cultural constituye un instrumento estratégico para preservar el patrimonio, impulsar la creatividad, fortalecer las instituciones culturales y ampliar el ejercicio de los derechos culturales de las ciudadanas y los ciudadanos iberoamericanos.

México y la SEGIB reiteran su compromiso por promover la cooperación cultural a partir de la solidaridad, la paz, el intercambio de conocimientos y la construcción de un espacio iberoamericano más integrado, plural e innovador.Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en X (@cultura_mx), Facebook(/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).