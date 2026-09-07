Analiza estudiante de la UAEH microplásticos en abejas y sus efectos ambientales

Abejas. Abeja en lavanda. (Alejandra Zamora Canales.)

La investigación realizada por la estudiante Claudia Elizabeth Marañón Ramos, del Área Académica de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), identificó la presencia de partículas plásticas en la superficie y el tracto digestivo de las abejas, además de señalar la necesidad de fortalecer el manejo de residuos y estudiar sus efectos en los polinizadores.

La especialista explicó que los microplásticos son partículas de plástico cuyo tamaño se encuentra entre un micrómetro y cinco milímetros, por lo que pueden pasar fácilmente desapercibidos y distribuirse en diferentes espacios, desde el suelo y el agua hasta el aire, además de entrar en contacto con plantas y animales.

En el caso de las abejas, estas partículas pueden encontrarse durante sus actividades de forrajeo, cuando vuelan en busca de alimento o recolectan polen, néctar y agua, de esta manera pueden entrar en contacto con partículas suspendidas en la atmósfera o con materia vegetal contaminada.

El estudio realizado por Marañón Ramos permitió identificar la presencia de estos contaminantes, tanto en la superficie de las abejas, como en su tracto digestivo, además de determinar el tipo de polímero encontrado, resultó que la poliamida se mantiene como el material más abundante dentro de las muestras analizadas.

La ruta de los microplásticos hacia las abejas

La presencia de estas partículas no se limita a un solo mecanismo de exposición, debido a que las abejas mantienen una interacción constante con su entorno por medio del vuelo y de la búsqueda de recursos indispensables para la colonia, lo que incrementa las posibilidades de contacto con contaminantes presentes en el ambiente.

Marañón Ramos señaló que las abejas pueden ingerirlos al entrar en contacto con materia vegetal contaminada, mientras que también pueden acumular estas partículas en su superficie. De esta manera, su estudio busca comprender cómo estos contaminantes llegan hasta los organismos que cumplen una función fundamental en los ecosistemas.

La investigación de la alumna de la UAEH también reconoció que la poliamida fue el polímero más abundante, un material relacionado con la industria textil y con prendas que contienen componentes como el nylon, por lo que una de las líneas que se desprenden del trabajo consiste en rastrear las posibles fuentes de contaminación.

Esta relación también abre preguntas sobre el vínculo entre los residuos urbanos y los organismos que habitan las ciudades, especialmente en una zona metropolitana como Pachuca, donde las abejas pueden encontrarse tanto en espacios urbanos como rurales y mantienen contacto con diferentes focos contaminantes.

¿Qué ocurre dentro del organismo?

La investigación desarrollada por la alumna Garza se concentró en identificar la presencia de estos contaminantes, por lo que no establece directamente las consecuencias fisiológicas de estas partículas sobre las abejas, sin embargo, otros estudios experimentales citados durante la entrevista han encontrado posibles afectaciones relacionadas con su ingestión.

Entre los efectos observados se encuentra la acumulación de partículas en el sistema digestivo, además de modificaciones en la microbiota intestinal, lo que puede generar problemas relacionados con la digestión y afectar el aprovechamiento de los nutrientes necesarios para mantener las funciones del organismo.

También se han identificado situaciones de inanición, debido a que la presencia de partículas plásticas dentro del estómago puede generar una sensación de saciedad sin proporcionar nutrientes, mientras que otros estudios han relacionado la exposición con posibles alteraciones fisiológicas que podrían comprometer la respuesta inmunológica.

La estudiante subrayó que estos resultados deben analizarse con precaución, debido a que parte de las investigaciones disponibles se han desarrollado bajo condiciones experimentales y no directamente en poblaciones naturales, por lo que considera necesario fortalecer los estudios realizados en campo.

Abejas, polinización y equilibrio ambiental

La importancia de analizar este fenómeno radica también en la función que desempeñan las abejas dentro de los ecosistemas, ya que participan en la polinización de numerosas especies de plantas, muchas de las cuales producen alimentos que forman parte de la dieta humana.

La pérdida de salud de los polinizadores puede generar consecuencias que van más allá de una sola especie, debido a que diferentes organismos dependen de las funciones que cumplen dentro de los ecosistemas, por ello la presencia de microplásticos representa una problemática que debe analizarse desde una perspectiva ambiental amplia.

Asimismo, señala que estos residuos ya han sido detectados en diferentes organismos, entre ellos aves, mamíferos y lombrices, lo que demuestra que estas partículas pueden incorporarse a distintos niveles de los ecosistemas y generar nuevas preguntas para la investigación científica.

En el caso particular de Pachuca, estudios realizados previamente han registrado 16 especies de abejas en determinados sitios de la ciudad, aunque la investigadora considera que sería necesario ampliar el trabajo de campo para conocer con mayor precisión la diversidad y distribución de estos polinizadores.

El problema también está en los residuos

Una de las líneas de análisis de la investigación relaciona la presencia de microplásticos con la urbanización y los rellenos sanitarios, espacios donde el manejo de los residuos puede convertirse en un factor importante para evitar que los materiales plásticos permanezcan expuestos a las condiciones ambientales.

La exposición al sol, la luz, el agua y el aire favorece la fragmentación de los plásticos, proceso que puede generar partículas de menor tamaño, por ello es necesario mejorar los protocolos de manejo y resguardo de los residuos para disminuir su exposición a estas variables. Otro problema identificado son los basureros clandestinos que representan puntos donde los residuos permanecen directamente en contacto con el ambiente.

La estudiante de la Autónoma de Hidalgo mencionó que la responsabilidad también corresponde a la ciudadanía, mediante acciones como reducir el consumo de productos plásticos, elegir materiales alternativos como vidrio o metal y prestar mayor atención a los componentes de la ropa, especialmente aquellos relacionados con polímeros como la poliamida.