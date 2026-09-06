Edhasa cumple 80 años y amplía su catálogo en México con nuevas voces literarias

Edhasa llega a sus 80 años de historia con una apuesta renovada por la literatura contemporánea, el ensayo y las traducciones, al tiempo que amplía su presencia en México con títulos provenientes de su catálogo argentino.

Fundada en diciembre de 1946 por el editor catalán Antonio López Llausàs durante su exilio en Argentina, la Editora y Distribuidora Hispanoamericana S.A. se convirtió en un punto de intercambio literario entre ambos lados del Atlántico. A lo largo de estas ocho décadas, el sello ha publicado a más de 15 premios Nobel y consolidado colecciones como Narrativas Históricas, Edhasa Literaria y las ediciones filológicas de Clásicos Castalia.

Fernando Fagnani, gerente general de Edhasa en Argentina, explicó que el catálogo de la editorial ha tenido que transformarse conforme han cambiado los lectores y los mercados. Tras la crisis económica de 2008-2009, la editorial española modificó su perfil y se concentró en literatura, ensayo histórico y novela histórica; sin embargo, este último género no tuvo el mismo comportamiento en América Latina.

Ante ese escenario, Edhasa comenzó a desarrollar un catálogo propio en Argentina, primero con autores de no ficción y ensayo y posteriormente con escritores de ficción, tanto locales como internacionales. Actualmente, el catálogo argentino tiene una marcada presencia de ensayo de autores argentinos, ficción contemporánea y obras traducidas.

“Los catálogos envejecen”, señaló Fagnani al explicar que incluso los autores considerados clásicos pueden dejar de tener el mismo nivel de lectura entre generaciones. Por ello, la editorial busca actualizar sus colecciones sin abandonar su identidad.

Una selección para cada país

La expansión internacional de Edhasa no significa que todos los títulos sean distribuidos de manera automática en cada territorio. De acuerdo con Fagnani, existe una curaduría específica para decidir qué libros llegan a México, Argentina, Colombia o España.

El criterio principal es encontrar obras con posibilidades de conectar con lectores de otros países, sin perder la identidad del sello editorial. Los libros con temáticas demasiado locales pueden permanecer en sus mercados de origen, mientras que aquellos con un perfil más internacional tienen mayores posibilidades de circular.

En México, la distribución del catálogo español comenzó hace aproximadamente un año y medio a través de Lado Libro. Ahora se incorporaron a las librerías mexicanas títulos procedentes del catálogo argentino, por lo que la editorial comenzará a evaluar cuáles encuentran mayor respuesta entre los lectores del país.

Fagnani reconoce que el comportamiento de un libro no siempre puede anticiparse: algunos títulos que parecen tener potencial no logran conectar con el público, mientras que otros que generan dudas terminan encontrando lectores.

“Lo único que podés hacer es tratar de publicar buenos libros, tratar de hacer bien la comunicación y tratar de enfocarte en lo que vos creés que es el público potencial de ese libro”, explicó.

Los clásicos también necesitan renovarse

Aunque Edhasa mantiene una parte importante de su catálogo de clásicos, la editorial busca acercarlos a nuevas generaciones sin modificar su esencia.

Cuando una traducción ha quedado desactualizada, se considera la posibilidad de realizar una nueva versión. También se renuevan las portadas y el diseño editorial para que los libros puedan llamar la atención de lectores contemporáneos.

Para Fagnani, modernizar un clásico no significa alterar su identidad, sino encontrar nuevas maneras de presentarlo. El objetivo es que obras de autores como Joseph Conrad o Virginia Woolf puedan ser visibles para lectores que quizá no se acercarían a ellas debido a una presentación demasiado tradicional.

Los aniversarios también forman parte de las estrategias para recuperar estos títulos, junto con el trabajo directo con librerías y libreros especializados.

A esto se suma el papel de los influencers literarios. Fagnani considera que quienes recomiendan libros en redes sociales cumplen una función similar a la de periodistas y libreros: son mediadores entre las editoriales y los lectores.

La editorial ha fortalecido su presencia en redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook, y actualmente cuenta con una persona dedicada específicamente a esta área. TikTok, en cambio, todavía no forma parte de su estrategia.

Traducir sin perder la identidad

Uno de los retos para una editorial con presencia en distintos países es decidir cómo traducir una obra para lectores de diferentes regiones hispanohablantes.

En Edhasa, Argentina y España trabajan con traductores locales y no realizan una única traducción específica para toda América Latina. Fagnani considera que es inevitable que cada traducción conserve cierta marca lingüística de la nacionalidad del traductor.

El objetivo, explica, no es crear un supuesto “castellano neutro” que funcione de manera idéntica en todos los países, sino conseguir una traducción de calidad que conserve la voz y la cadencia del autor original.

Para Fagnani, una buena traducción no depende de reproducir literalmente la estructura del idioma de origen, sino de comprender la manera en que escribe el autor y trasladar esa voz a otra lengua.

“Estás leyendo al autor en otro idioma”, resume.

Nuevas voces para el catálogo

Como parte de esta renovación, Edhasa prepara la llegada de nuevos autores y traducciones. Entre las novedades se encuentra el escritor angoleño José Eduardo Agualusa, además de la colección Cuentos Selectos, que incluye una selección de relatos de Irene Mirosky, con buena parte del material inédito en castellano.

También se prevé la incorporación de novelistas franceses y una autora brasileña, mientras que el catálogo argentino continúa apostando por escritores contemporáneos.

Para los lectores mexicanos, Fagnani recomienda tres títulos: Viaje al fin de la noche, de Louis-Ferdinand Céline; Cuentos selectos, de Irène Némirovsky; y Teoría general del olvido, de José Eduardo Agualusa, esta última considerada por el editor como una “obra maestra”.

Con la llegada de los títulos argentinos a las librerías mexicanas, Edhasa inicia así una nueva etapa de expansión en el país, mientras celebra ocho décadas de una trayectoria marcada por la literatura, las traducciones y la construcción de catálogos capaces de cruzar fronteras.