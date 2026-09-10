El Tintoretto que fascinó a Delacroix, Cézanne y a Bowie reclama su eternidad en París

Muestra. Algunas de la obras en la exposición 'Eterno Tintoretto'.

Convertido en una pequeña Venecia, el Museo Jacquemart-André de París propondrá este otoño un recorrido por la carrera de Tintoretto en su nueva exposición temporal, que evidencia también cómo su visión trascendió siglos y fronteras, fascinando a artistas como Eugène Delacroix, Paul Cézanne o incluso a David Bowie.

La muestra, bautizada ‘Eterno Tintoretto’, está compuesta de una cuarentena de obras, de las cuales 29 pertenecen al que fuera uno de los tres grandes pintores venecianos del siglo XVI -junto a Tiziano y Veronese- y el resto ilustran el calado posterior que tuvo el autor manierista, cuyo nombre era Jacopo Comin (1518-1594), en especial en la pintura francesa del siglo XIX.

Entre las obras presentes en el Jacquemart-André -museo público de más de un siglo de antigüedad que fue fundado por los coleccionistas privados Édouard André (1833-1894) y su esposa Nélie Jacquemart (1841-1912)- figuran obras maestras como ‘Susana y los viejos’ o ‘El milagro de San Agustín’, que el público de París podrá visitar desde este viernes y hasta el 24 de enero.

“Diría que él y su entorno inventaron un poco el claroscuro, es decir, el dramatizar la escena, la imagen, con los juegos de contraste luminoso muy fuertes (...) Es la dramatización que vamos a encontrar justo después en los artistas caravaggistas”, detalló a EFE este miércoles Pierre Curie, director del museo, durante la presentación a la prensa de la exposición.

Para Curie, que también es curador de la muestra junto a Giovanni Carlo Federico Villa y Neville Rowley, Tintoretto fue de hecho “la chispa” que inició el barroco, con una influencia asimismo muy visible en pintores como el flamenco Rubens.

Dramáticos son también los austeros retratos de las gentes de Venecia que exhibe la exposición y que ponen de relieve que Tintoretto, a diferencia de Tiziano, pintor de la alta aristocracia europea, fue un retratista apegado al pueblo y a la burguesía de su ciudad, que prácticamente nunca abandonó.

“Hacen pensar en Rembrandt”, apunta Curie sobre estas estampas de personajes.

Tres de sus desnudos, que ocupan otra de las salas temáticas en las que se divide esta panorámica parisina sobre Tintoretto, evidencian que el maestro manierista poseía cierto sentido de la ironía, como el de ‘Dánae’, una figura de la mitología griega que fue madre de Perseo junto a Zeus mediante una lluvia de oro.

Tintoretto eligió pintarla con monedas doradas sobre el regazo, una alusión a esa historia pero también un guiño a la prostitución, en un momento en el que Venecia era la ciudad europea de todos los placeres.

El Tintoretto de Bowie y los franceses del s. XIX

En cuanto a su pintura religiosa, también está en París ‘El ángel anunciando a santa Catalina de Alejandría su martirio’, una obra que David Bowie adquirió en 1983 y conservó hasta su muerte en 2016.

El cantante británico era coleccionista sobre todo de arte contemporáneo, pero le fascinaba tanto el universo visionario del pintor veneciano que llegó a bautizar uno de sus sellos discográficos como Tintoretto Music.

“Él era pintor también, pero no tenía arte antiguo excepto por Tintoretto (...) Eso demuestra un vínculo. Los artistas a veces tienen un vínculo que a nosotros, los que no lo somos, se nos escapa”, detalló Pierre Curie.

Más allá de esta pequeña anécdota musical contemporánea, para completar este mosaico de elementos que evidencian la eternidad de Tintoretto el Jacquemart-André se fija sobre todo en los artistas franceses del siglo XIX que lo tuvieron entre sus referentes.

Es el caso de Édouard Manet, quien copió en 1854 su famoso autorretrato de 1588, una obra que se puede ver en el Jacquemart-André cara a cara con el original, que forma parte de los fondos del Louvre. También fue un referente para Cézanne, quien a pesar de tener un estilo pictórico significativamente diferente, le consideraba “el más valiente de los venecianos”.

Sus obras también aparecen relacionadas en la muestra con las de artistas como Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres o Félix Ziem.