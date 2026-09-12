César Paternosto en RGR

César Paternosto (Argentina 1931), expone por segunda vez en México desde 1986 en el Foro de Arte Contemporáneo (1978-88); ahora es representado por RGR y ésta exposición curada por Gabriela Rangel incluye Diptych- Deep Down. From the Cycle Bottom of the Water “Hua” y Diptych- Deeper Down, 1996, díptico incluido en el Premio MARCO de 1996. También se incluyen obras sutilmente Kitsch como Archetypal, 1982 o Tambo Colorado II, 1991, vinculadas al libro de Paternosto, Piedra Abstracta. La Escultura Inca: Una Visión Contemporánea, 1989, donde rastrea los orígenes Incas de la abstracción geométrica contemporánea y evoca a Wilhelm Worringer (1881-1965), Carl Einstein (1885-1940), Paul Westheim (1886-1963), etc.
Este libro resulta un exceso macro-cultural; pero hay otros vínculos micro culturales verificables: Paternosto al vivir en Nueva York (1967-2004), desarrolló la teoría, Visión Oblicua o Lateral, en la que “vacía la superficie frontal” del lienzo monocromo al pintar sus flancos; innovación ya discutida entre Paternosto y Edward J. Sullivan en 2012; pero es con Madeline Murphy Turner en Excentricidad: Una Entrevista a César Paternosto (Abril 26,2021), MoMA Magazine, donde se refieren 2 exposiciones simultáneas de enero, 1970, The Oblique Vision, de Paternosto en la AM Sachs Gallery y Jo Baer, Noah Goldowsky (Ene,03-31) ya que ambos artistas tornan pictórico el movimiento al derredor de la pintura para verla completa, acto de Teatralización definido por Michael Fried en Art and Objecthood, 1967, y quien al criticar la literalidad del Minimalismo la reveló como paradójica cualidad.
Irónicamente, Paternosto y Baer llegaron tarde al arte expandido de instalación o performance; incluso, respecto a Willys de Castro (1926-88), y sus Objetos Activos (1959-62); pero la exploración a fondo de Paternosto de la Visión Oblicua materializó desde la pintura al Arte Conceptual en impresionantes obras históricas en RGR cómo Tlön, 1969 —obra afín a Primus, 1969, no incluida— o Sagitario, 1972, —similar a The Hidden Order, 1972, col MoMA— o la bella pureza de Cuarteto, 2006; siendo disputas en Artforum entre Jo y César al defender su autoría parte del difícil proceso del Arte Latinoamericano en alcanzar un lugar global, y donde César Paternosto es uno de sus artistas clave.
IG: @egea.eduardo