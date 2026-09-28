A 100 años de Guerra Cristera, Andy García pide preservar libertad y convicciones con “Cristiada”

Recordar y examinar la historia nacional resulta indispensable para comprender los aciertos y evitar la repetición de trágicos errores, señala Andy García —

"Cristiada" Andy Garcia El actor Andy García reflexiona sobre la vigencia de la libertad de culto y de expresión en su nuevo filme "Cristiada". (Dos Corazones)

En el marco de la conmemoración del centenario del inicio de la Guerra Cristera, el reconocido actor cubano-estadounidense, Andy García, llamó a la sociedad mexicana para revisar el pasado histórico a través del filme “Cristiada”.

El célebre intérprete dijo que “recordar y examinar la historia nacional resulta indispensable para comprender los aciertos y evitar la repetición de trágicos errores, la libertad de expresión y de culto son derechos universales inalienables”.

La producción, realizada por Dos Corazones Films y distribuida a nivel nacional por Cinépolis a partir del próximo 15 de octubre, ofrece más que un espectáculo visual, una herramienta de análisis crítico sobre la dignidad humana frente a contextos adversos.

Origen del Conflicto; Intolerancia y Resistencia Civil

La reflexión cobra especial significado al analizar el conflicto armado que sacudió a México entre 1926 y 1929, un periodo marcado por profundas tensiones entre el gobierno federal y la Iglesia católica tras la aplicación del artículo 130 constitucional.

Durante el mandato de Plutarco Elías Calles, la radicalización de la separación entre el Estado y la Iglesia derivó en decretos que penalizaron “infracciones religiosas”, y desencadenaron clausura de templos y “campañas de desfanatización” en el país.

La respuesta llegó expedita y la conformación de la Liga Nacional de la Libertad Religiosa motivó la suspensión de cultos, y un masivo boicot económico que encendió la mecha de la rebelión armada en amplias regiones del centro y occidente del país.

Bajo el clamor de ¡Viva Cristo Rey!, comunidades campesinas y pequeños rancheros de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas se levantaron en armas ante el temor de perder sus tradiciones y la fe comunitaria.

A pesar de contar con evidentes limitaciones organizativas y militares, los contingentes cristeros enfrentaron con determinación al Ejército Federal y a las milicias agraristas, en un choque violento prolongado por casi tres años de sangrienta lucha.

El Costo Humano de las Convicciones

García presentó la producción cinematográfica desde una perspectiva íntima y personal, vinculó la trama con su propia vivencia como exiliado cubano desde 1961 y su constante defensa de las garantías individuales frente a regímenes autoritarios.

El actor afirmó que “la dignidad humana se mantiene firme incluso en las circunstancias más adversas”; por ello la cinta trasciende épocas para convertirse en una lección sobre la importancia de sostener con valentía las convicciones.

Investigaciones históricas recientes señalan que la alta jerarquía eclesiástica tuvo una participación marginal en las acciones armadas y en el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, acontecimiento que postergó los acuerdos de paz.

Fue hasta junio de 1929 cuando fueron concretadas las arduas negociaciones diplomáticas con alguna mediación estadounidense, para reestablecer los cultos, la deposición de las armas y el fin de un enfrentamiento que cobró más de 70 mil vidas.

Lecciones Pasadas, para Concordia Actual

La invitación de Andy García al público mexicano propone “mirar la película más allá del espectáculo visual, asumiéndola como una valiosa herramienta de análisis crítico para revalorar la concordia, el respeto y la libertad en la sociedad actual”.

A 100 años de Guerra Cristera, Andy García pide preservar libertad y convicciones con “Cristiada”