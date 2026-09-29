Fiori Ensamble, riqueza de Quinteto de Alientos en el Teatro Ignacio de la Llave, de Orizaba

El quinteto busca que la gente descubra cómo son construidas las grandes obras musicales desde la sencillez de cinco ejecutantes —

Quinteto Ensamble Fiori El emblemático teatro de Orizaba recibirá este concierto que combina clásicos europeos con la famosa "Danza de mediodía" de Arturo Márquez. (Fiori)

En un formato cercano y accesible será presentado Fiori Ensamble, un grupo de cinco jóvenes virtuosos de los instrumentos de viento que ofrecerá un concierto el domingo 4 de octubre de 2026, a las 17:30 horas, en el Teatro Ignacio de la Llave, de Orizaba, Veracruz.

El grupo está formado por flauta, oboe, clarinete, corno francés y fagot, cinco instrumentos de madera y metal con sonidos muy diferentes que, al tocar juntos, logran desde pasajes suaves y elegantes hasta momentos de energía y fuerza.

Juventud e Interacción con el Público

Fundado en 2024 por músicos profesionales formados en los mejores conservatorios de México, el grupo tomó su nombre de la palabra italiana fiori (flores), para hacer florecer la música en cada escenario.

Aunque es un proyecto joven, ya tuvieron presentaciones en festivales internacionales en Francia, en el Palacio de Bellas Artes y la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (CENART).

El grupo informó ofrece presentaciones dinámicas, pensadas para que cualquier asistente, sin importar si es su primera vez en un concierto de este tipo, disfrute y entienda el papel de cada instrumento.

Europa con Ritmos de México

Para su presentación en Orizaba, Veracruz, Fiori Ensamble preparó un programa que conecta las melodías tradicionales europeas con el sabor del folclor mexicano; en la primera arte inician con piezas de Franz Danzi y Joseph Haydn, referentes del periodo clásico, caracterizadas por su armonía, claridad y sonidos brillantes.

Antes del intermedio interpretarán la famosa Danza de mediodía, del compositor mexicano Arturo Márquez, una obra llena de ritmo y color local.

El grupo finalizará con las Tres Piezas Breves (Trois pièces brèves), compuesta por Jacques Ibert en 1930, una de sus obras de música de cámara más famosas e interpretadas.

Opción Cultural para toda la Familia

El concierto está diseñado para formar nuevas audiencias y ofrecer una alternativa cultural apta para niños, jóvenes y adultos.

Es una oportunidad para descubrir cómo son construidas las grandes obras musicales desde la sencillez de cinco ejecutantes.

La cita en el recinto de las Altas Montañas confirma el dinamismo de Orizaba como un punto clave para las artes en el estado de Veracruz.

Fiori Ensamble, riqueza de Quinteto de Alientos en el Teatro Ignacio de la Llave, de Orizaba