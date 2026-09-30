Guanajuato, listo para el 54 Festival Internacional Cervantino: Galván Cortés

Nuestra manera de mirar ya no vuelve a ser la misma tras el paso del Cervantino, el arte transforma a través del encuentro humano y comunitario, señala Lizeth Galván Cortés —

FIC Guanajuato Lizeth Galván 2026 Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato, ratificó el compromiso estatal para articular la educación artística infantil dentro de la edición 54 del Cervantino. (Gerardo González Acosta)

El Estado de Guanajuato se declaró listo para dar vida a la edición número 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), un encuentro multidiciplinario impulsado mediante una histórica alianza institucional.

La secretaria de Cultura del gobierno estatal, Lizeth Galván Cortés, confirmó en exclusiva a Crónica que la fiesta cultural es sostenida en un esfuerzo coordinado entre la Federación, la administración estatal, el municipio, y la Universidad de Guanajuato.

Para esta edición, el país invitado de honor será Francia, nación que compartirá protagonismo con una nutrida representación nacional que contempla la participación histórica de creativos provenientes de más de 20 entidades federativas.

La invitación a la país galo es para honrar una historia compartida que comenzó en 1826, cuando Alexandre Martin arribó a México como el primer agente comercial francés, explicó.

Dijo que estos 200 años de vinculación diplomática constituyen hoy una plataforma privilegiada para que México fortalezca su diálogo con la Unión Europea.

Comentó que Francia despliega su espíritu creativo a través de 19 actividades, desde el vértigo coreográfico de Rachid Ouramdane y la potencia colectiva de (LA)HORDE y Rone, hasta la sutil transgresión de Leïla Ka.

Esta singular propuesta culmina con el magnetismo rítmico de Dabeull, quien sellará la clausura del FIC, para recuperar la estética disco de los años 70.

Afirmó que tras el paso del FIC, “nuestra manera de mirar ya no vuelve a ser la misma, y es cierto porque transforma la sensibilidad a través del encuentro; esta edición será desarrollada en 16 días y reunirá 94 grupos artísticos”.

Protagonismo para 46 Municipios

Galván Cortés explicó que para democratizar la oferta artística, la Secretaría de Cultura fortalece el denominado “Escenario de la Gente”, espacio diseñado para proyectar la identidad de los 46 municipios de la entidad.

Las agrupaciones locales presentarán huapango arribeño, dramaturgia regional y manifestaciones tradicionales, para asegurar que los hacedores de cultura de todo el territorio guanajuatense muestren sutalento ante visitantes internacionales.

La funcionario indicó que el acompañamiento institucional a los artistas locales será realizado a través de convocatorias anuales y esquemas de curaduría profesional, para garantizar presentaciones de alto nivel técnico en artes escénicas, música, teatro y artes plásticas.

Otras sedes que destacan son la Casa FIC, dedicada a la música tradicional; el Estacionamiento del Jardín San Pedro, perfilado como escenario para las expresiones más transgresoras de la danza contemporánea; y la Ex Estación del Ferrocarril, para presentar teatro de calle e intervenciones de pequeño formato.

Vanguardia en Artes Visuales

Añadió que la red de seis museos estatales elevará el estándar expositivo del FIC con proyectos de vanguardia; resaltó la intervención sonora e instalativa firmada por el reconocido artista contemporáneo Héctor Zamora.

“La propuesta de Zamora rendirá un singular homenaje al pintor Hermenegildo Bustos, convirtiendo los garrafones y utensilios tradicionales de elaboración de nieve artesanal en complejos instrumentos musicales dentro de la Alhóndiga de Granaditas”, reveló.

Añadió que la infraestructura museística abrirá sus puertas al diseño contemporáneo con la primera muestra individual en la entidad del creativos celayense Andrés Gutiérrez, cuya obra será alojada en las salas del Museo del Pueblo.

Educación Cultural Transversal para la Niñez

FIC Guanajuato 2026 A México le urge que la educación artística esté realmente vinculada a la enseñanza básica para que niños y jóvenes crezcan con un desarrollo integral. (RODOLFO ISSAC GARCIA RESENDIZ)

Lizeth Galván Cortés también se refirió a la formación humana y la política social; subrayó la “urgencia de articular la educación artística desde la enseñanza básica para consolidar el acervo cultural de las nuevas generaciones”.

Expresó que la institución a su cargo colabora de manera transversal con las secretarías de Educación, Derechos Humanos y de la Mujer para impactar positivamente en el desarrollo infantil.

Afirmó que el Festival Cervantino integrará una programación especial dedicada a la infancia; “el acceso al arte desde los primeros años de vida constituye una herramienta indispensable para el tejido comunitario”.

“El 54 FIC se proyecta como una experiencia que propone ampliar la mirada para imaginar y resignificar lo que somos hoy”, culminó.

Guanajuato, listo para el 54 Festival Internacional Cervantino: Galván Cortés