Juan Villoro obtiene el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2026

Premio. El escritor Juan Villoro.

Por “la amplitud y alcance de su obra, que abarca distintos géneros con maestría y rigor”, el jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026 decidió, por unanimidad, otorgar el galardón al escritor mexicano Juan Villoro.

El cuerpo colegiado –integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, por parte de la Academia Mexicana de la Lengua; la poeta Myriam Moscona, por parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte; la escritora y editora Mónica Nepote, por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México; el escritor David Toscana, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la escritora Gioconda Belli, ganadora de la edición 2025– decidió entregar el Premio al autor de Dios es redondo.

Para el jurado, Villoro “ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica. Su obra promueve un diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”.

El autor de Examen extraordinario se hace acreedor a una reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo y un diploma, así como a una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses.

Juan Villoro se convierte en la undécima persona en obtener el galardón, en ediciones previas se ha reconocido a Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022), Elena Poniatowska (2023), Luis García Montero (2024) y Gioconda Belli (2025).

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria de forma anual a escritoras o escritores que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad.

Fue instaurado en memoria del escritor mexicano, autor de clásicos como La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, en 2012, año de su fallecimiento. Reconoce el trabajo de quienes, por medio de sus letras, enriquecen la literatura universal con sus poemas, novelas, ensayos y cuentos. En un principio, su periodicidad fue bianual, a partir de 2019 es anual por un acuerdo entre ambas instituciones y la periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes.

Semblanza de Juan Villoro

A sus 70 años, recién cumplidos el 24 de septiembre de 2026, Juan Villoro se define como escritor y periodista, aunque también se ha desempeñado como docente, conferencista, editor, dramaturgo y guionista. Nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM, y profesor visitante en instituciones educativas como Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma (México), ha escrito para medios internacionales como The New York Times (EU), El País (España) y El Mercurio (Chile), entre otros. Fue director de La Jornada Semanal.

Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2014 es miembro de El Colegio Nacional.

En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile, por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios Efectos personales y el Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde.

Sus libros más recientes son: El profesor Zíper y las palabras perdidas (2022), La tierra de la gran promesa (2021), Examen extraordinario (2020) y El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (2018). Su novela para jóvenes El libro salvaje ha vendido más de un millón de ejemplares. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas

Recibió en España el Premio Herralde por su novela El testigo; en Argentina el Premio ACE por su obra de teatro Filosofía de vida y en Cuba el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Por su trabajo periodístico ha recibido el Premio Internacional de periodismo Rey de España, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Internacional de periodismo Manuel Vázquez Montalbán, así como con el Homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro, y el Premio a la Excelencia Periodística, otorgado por la Fundación Gabo (Colombia), 2022.