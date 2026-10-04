Richard Prince: Cowboys vs Charros

Argenetic Vistas Jumex y Melquiades haciendo performance con una peineta. En medio, Tragodia y un detalle de Siqueiros-Batman. Emily Ratajkowski apropiandose un New Portrait con su imagen y subastándola por 175,000 dls en Christie’s y Cartel de Marlboro apropiado por Prince.

Fotos Eduardo Egea, Christie’s e Internet.

Richard Prince (1949 EU, Canal Panamá), es revisado por primera vez en América Latina con más de 140 obras desde 1976 con diversas series centradas en Cowboys y Jokes, muestra curada por Prince y Kit Hammonds con asistencia curadorial de Natalia Vargas.

Prince resulta artista clave del movimiento de la Pictures Generation por su transformación de imágenes mediáticas de la sociedad de consumo dictadas por comercio, publicidad, poder político y chauvinismo nacionalista. Esta visualidad irreal habla que Prince no emplea imágenes que captan lo “real objetivo”, sino aquellas que definen a la cultura norteamericana, su idiosincrasia, psicología y el inconciente colectivo del American Dream en cuanto a deseo, individualidad, memoria y nostalgia. El proceso clave aportado por Prince desde 1977 es la Re-fotografía; donde a partir de “trabajar en el departamento de Tear Sheets (páginas de muestra) de Time Life” (Vargas, Cuadernillo pág 20), Prince desarolló una sensibilidad analítica heredada de Minimalismo y Arte Conceptual Norteamericanos para explorar el espacio liminal entre múltiples representaciones, convirtiendo a la imagen en una sucesión infinita de Ready Mades fotográficos.

Prince ha sido demandado por apropiar fotos de otros autores, como en New Portraits, 2014, fotos “robadas” de Instagram, fascinante coyuntura que no se aborda en esta exposición y que se conecta con la economía de la piratería y el arte mexicanos de los 70’s y 80’s; dos ejemplos son Melquiades Herrera, quien con El Cuchillo de Fantomas, desarrolló uno de sus conceptos rectores al confrontar Arte y Estética, lo culto y lo popular, el Ready Made y arte original. El colectivo Peyote y la Compañia, cuya reconstrucción de Artespectáculo: Tragodia II, 1979, mostrada en la expo del MUAC, Los Grupos y Otras Revueltas Artísticas. Redes y Colectividades en México, 1976-85; aluden junto a Herrera a un régimen escópico de sobrevivencia y contradicción cultural, choque y adaptación de opuestos en una infinita y Ultra-barroca sucesión de imágenes. Al llegar Richard Prince a Latinoamérica, ¿Cuál es el estatuto global de la visualidad mexicana?, ¿Qué aporta el arte contemporáneo Latinoamericano a la discusión sobre las imágenes en el siglo XXI?.

IG: @egea.eduardo