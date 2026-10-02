El MUAC abre Primera Exhibición Permanente de su Acervo Histórico tras 18 años de trayectoria

Nuestra intención es invitar al espectador a comprender que la historia cultural de México no es un relato único ni dogmático, señala Elva Peniche, curadora —

MUAC Historias de Construcción 2026 Elva Peniche, curadora de Arkheia, destacó que las nuevas salas permanentes del MUAC fortalecen la formación del pensamiento crítico en las jóvenes audiencias. (Museo Universitario de Arte Contemporaneo)

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) consolida por primera vez en sus 18 años de vida un espacio de exhibición permanente para su acervo público.

A partir de este sábado 3 de octubre, las salas 4, 5 y 6 del recinto universitario abren sus puertas para albergar la innovadora muestra “Historias en Construcción”.

Se trata de una singular revisión curatorial compuesta por 120 obras artísticas y 60 materiales documentales de 70 creadores fundamentales, en una línea del tiempo que va desde 1952 hasta el presente, bajo la curaduría de Elva Peniche y Pilar García.

Acervo Universitario en Perspectiva Histórica

En entrevista para Crónica, Elva Peniche, curadora de colecciones documentales de Arkheia, explicó que esta iniciativa responde a un momento clave de madurez institucional.

A punto de cumplir 18 años de existencia, el MUAC asume el reto y la responsabilidad de poner al alcance permanente de la sociedad el patrimonio artístico y documental que resguarda.

“La propuesta curatorial no surgió de manera fortuita, requirió cerca de un año de investigación sistemática, revisión de archivos y diálogo internacional con especialistas sobre modelos de exhibición permanente en museos globales”, dijo.

Reveló que dialogaron con colegas de todo el mundo sobre cómo se hacían exposiciones permanentes en distintos lugares y museos.

Añadió que las curadoras acudieron a los propios fondos del museo para recuperar e interrogar las líneas originales planteadas a inicios de siglo por figuras fundacionales como el crítico e historiador de arte Olivier Debroise, quien formuló la pregunta esencial de “cómo concebir una colección universitaria de arte contemporáneo”.

“El resultado es un fértil contrapunto entre el objeto artístico y la memoria documental de Arkheia, dos lenguajes que dialogan para examinar cómo las prácticas estéticas en México han reaccionado históricamente ante la realidad política, económica y social del país”, indicó.

Peniche dijo que la muestra recupera hitos de la integración plástica, y exhibe por primera vez en el MUACpiezas fundamentales de creadores como Arnaldo Coen, Gabriel Ramírez y Boris Viskin.

Expresó que “fue un reto poner en diálogo obras y documentos, pero la idea y los criterios de seleccióntienen que ver con justamente entender la obra a través de cinco líneas temáticas”.

Cinco Pilares Temáticos de la Exposición

MUAC Historias de Construcción 2026 El modelo colegiado de la UNAM garantiza que el acervo del MUAC permanezca como un patrimonio público, plural y transparente al servicio de la sociedad. (MUAC)

De esta forma, indicó, el recorrido curatorial de “Historias en Construcción” es articulado formalmente a través de la quinteta de núcleos temáticos que sintetizan la evolución de las artes visuales en México.

La primer línea muestra los Artistas Fundadores, donde “explora el vínculo primigenio entre la creación artística y el nacimiento de Ciudad Universitaria como proyecto cultural y modernista”.

Explicó que reúne bocetos, estudios y obras de maestros como Diego Rivera y David Alfaro Siqueirosvinculados a la construcción de los edificios emblemáticos de la UNAM, proyectando esta cronología hasta el presente con creadores contemporáneos que continúan dialogando con el espacio universitario.

La segunda línea, Ruptura y Abstracciones, analiza la transformación estética acontecida en los decenios de 1950 y 1960.

Elva Peniche explicó que este núcleo “visibiliza la búsqueda de los Artistas de la Ruptura que, distanciándose de los discursos nacionalistas e ideológicos previos, volvieron la mirada hacia la abstracción pictórica y escultórica en sintonía con corrientes internacionales”.

El tercer núcleo, Experimentación y Vanguardia, muestra los “vertiginosos años setenta, justo después de los Juegos Olímpicos de 1968, y da cuenta del surgimiento de nuevas búsquedas plásticas”.

Detalló que desde el arte cinético y el pop art hasta las primeras manifestaciones del arte conceptual, se muestra cómo los artistas locales asimilaron y reformularon las vanguardias globales.

Desde entonces, es ejercida desde el arte una singular crítica y reinterpretación de la realidad social y burocrática de México desde una óptica popular y contestataria.

Enseguida aparece Nuevas Figuraciones, la cuarta línea, que aborda el retorno a la representación figurativa durante las décadas de 1980 y 1990.

Peniche señaló que las piezas inscritas en este eje abordan problemáticas de identidad, la vivencia del cuerpo y diversas tensiones políticas y sociales de la época.

Finalmente el espectador en el MUAC llegará a Zona de Riesgo, la quinta línea temática de la exposición, que constituye el núcleo de mayor dinamismo y cuestionamiento.

Explicó que esta examina aquellas prácticas que en su momento rompieron con los paradigmas canónicos.

El pilar plantea una reflexión sobre cómo los artistas que en el año 2008 encarnaban la vanguardia disruptiva se han incorporado al canon institucional, y de qué manera las nuevas generaciones de creadores, que incorporan elementos del entorno digital, las redes sociales y la cultura popular, representan hoy las nuevas zonas de riesgo y libertad expresiva.

“La pregunta actual es, ¿Hoy qué artistas jóvenes están generando esos esos riesgos?”, expresó la especialista.

Educación Artística y Pensamiento Crítico

MUAC Historias de Construcción 2026 Las búsquedas estéticas y creativas de las nuevas generaciones vinculadas a la Universidad, es un compromiso permanente del MUAC. (MUA)

Otro de los aspectos centrales resaltados por Elva Peniche a Crónica es la responsabilidad pedagógicaintrínseca al MUAC como espacio universitario de cara a sus públicos.

Reveló que de acuerdo con estudios realizados por la institución, la mayoría de los visitantes son jóvenes y estudiantes universitarios.

En este sentido, afirmó que “Historias en Construcción” asume el compromiso pedagógico de brindar herramientas que permitan a estas audiencias aproximarse al arte contemporáneo como un estímulo para el pensamiento crítico.

Explicó que el título mismo de la exposición destaca la palabra “historias” en plural para evitar imponer una narrativa única o dogmática sobre el arte.

“La intención es invitar al espectador a comprender que la historia cultural de México es una estructura abierta que se edifica colectivamente; la muestra desvela los procesos internos de preservación, investigación y catalogación que implica la gestión de un recinto público”, explicó.

Bajo este contexto, Peniche mostró el modelo colegiado y transparente que rige el ingreso de piezas al patrimonio de la UNAM, a diferencia de colecciones privadas o corporativas.

“Cada obra o documento debe ser evaluado en primera instancia por un comité de especialistas (curadores, historiadores y artistas) y posteriormente aprobado por el Comité de Patrimonio Universitario, detalló.

Dijo que este doble filtro garantiza la pluralidad de voces, asegura que los bienes integrados se conviertan en patrimonio público y nacional al servicio de la sociedad.

Comprender e Involucrar a Jóvenes

Explicó que los artistas más jóvenes incorporan constantemente elementos provenientes de diversas fuentes, como las redes sociales y la cultura popular.

La obligación universitaria y responsabilidad pública del MUAC es que en lugar de frenar o contener estas manifestaciones, entender e involucrar esos discursos y formas de expresión dentro de la práctica artística contemporánea.

Peniche reiteró el compromiso del museo por comprender las búsquedas estéticas y creativas de las nuevas generaciones vinculadas a la Universidad.

Horarios y acceso para el público

La muestra “Historias en Construcción” estará abierta al público desde este sábado 3 de octubre en las salas 4, 5 y 6 del MUAC con un primer ciclo de exhibición que se mantendrá hasta el mes de abril de 2027, cuando iniciará una serie de rotaciones periódicas para dar salida a más piezas de la colección, detalló

Comentó que el museo ofrece descuentos a la comunidad universitaria y opera de martes a domingo, incluyendo un horario extendido hasta las 20:00 horas los días jueves y sábados.

“Con esta iniciativa, el MUAC y el Centro de Documentación Arkheia reafirman la vocación de la UNAMcomo una institución abierta, plural y comprometida con el resguardo y debate del arte contemporáneo”, culminó.

El MUAC abre Primera Exhibición Permanente de su Acervo Histórico tras 18 años de trayectoria