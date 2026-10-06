Ciencia, arte y lucha libre convergen en el festival Synapsia de la UNAM

Synapsia Esta será su segunda edición, tras el cambio de nombre y dinámica del festival

La sinapsis es el puente y comunicación entre dos células neuronales. En una emulación de lo que representa ese asombroso mecanismo en el cerebro, se creó el festival Synapsia, Ciencia, Humanidades y Artes, un puente entre la “imaginación, conexión y co-creación de conocimiento”.

El festival de la UNAM, que se llevará a cabo el 9 y 10 de octubre en el Centro Histórico busca conectar ideas y pasiones para tejer el futuro. “Estamos sumamente contentos porque se acerca la segunda edición de Synapsia, el encuentro multidisciplinario que propone conectar distintas formas de conocer, interpretar y, por qué no, transformar nuestro entorno”, señala en entrevista Milagros Varguez (@milavarguez), divulgadora y coordinadora del encuentro organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

El antes llamado Festival de las Ciencias y las Humanidades, regresa al antiguo barrio universitario, en el Centro Histórico, con más de 500 actividades. La UNAM sale al encuentro de la sociedad “en el corazón de su historia”, reza su invitación web. “La Universidad Nacional comenzó en San Idelfonso, entonces para nosotros es importante regresar a este origen”, añade Milagros.

Las sedes son el Antiguo sedes Colegio de San Idelfonso, la Escuela Nacional Preparatoria, el Museo de las Constituciones, la Antigua Escuela de Jurisprudencia, el Patio UNAM (al lado de San Idelfonso) y Casa Tlaxcala. “Esperamos que año con año se unan más entidades y que el público conozca estos recintos memorables y parte de la historia universitaria”.

ACTIVIDADES.

La comunicadora de la ciencia –co presentadora del programa Súbele a la Ciencia de la DGDC­– acota que el evento contará con cinco conferencias magistrales y actividades llamadas “Diálogos en resonancia”, las cuales conciben espacios interdisciplinarios en torno a un tema: “tenemos actividades deportivas y culturales, con el objetivo de crear un mayor interés y acercar la ciencia a otros públicos”, añade Milagros.

Entre las más de 500 actividades, Milagros recomienda no perderse la charla sobre “sexo salvaje”, del biólogo Roberto Rojo, o el encuentro con Eduardo Calixto, quien hará “sinapsis” y hablará sobre el cerebro. “Tampoco se pueden perder la lucha libre, las actividades culturales y los talleres, que estarán muy buenos. Tendremos una exposición en San Idelfonso, teatro… en fin tenemos mucho que compartir con el público. Los invitamos a que revisen la programación en nuestro sitio web y nuestras redes sociales (DGDC UNAM) y chequen qué actividad se adapta más a su interés”.

También habrá rock con las presentaciones de Triciclo Circus Band y Comisario Pantera.

NUEVA IDENTIDAD.

La comunicación pública de la ciencia tiene abolengo y tradición únicos en la UNAM; a lo largo de las últimas décadas ha sido el epicentro de las propuesta más creativas y originales para difundir la cultura científica y el conocimiento. No obstante, actualmente tiene un sello más bidireccional y se retroalimenta con la audiencia, agrega Varguez. Synapsia es una manifestación de ello.

“Para nosotros, en la DGDC, el festival es un punto de encuentro que nos permite crear otro tipo de diálogos. Antes, la comunicación pública de la ciencia partía de un modelo unidireccional, en tanto que Synapsia buscamos que sea bidireccional: que haya temas cercanos a la gente y ésta se sienta incluida en la divulgación. Esto se verá reflejado en nuestro programa, que va desde de lo muy cotidiano a lo muy científico”.

El festival que antecedió Synapsia se realizó en 12 ediciones en las instalaciones universitarias de CU, con su sede principal en el Museo Universum. “Era un cambio necesario, si bien tuvimos grandes aciertos e impacto con la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, ahora hemos hecho la reflexión sobre cómo queremos comunicar la ciencia”. No sólo cambio su imagen, sino su modelo de comunicación donde hay mayor contacto con los públicos y en temas multidisciplinarios y transdisciplinarios, agrega.

Sobre dicho modelo de comunicación, explica que, buscan que el público no sólo sea espectador, sino que contribuyan a la experimentación, creación, conversación: formularse preguntas y poner a prueba sus ideas. “En el festival se puede observar y escuchar, pero también cuestionar y, sobre todo, vivir la ciencia”.

NUEVA VISIÓN.

Synapsia, Súbele a la Ciencia y otras iniciativas de la DGDC son parte de una renovación en la comunicación de la ciencia de la máxima casa de estudios, señala Milagros Varguez y recuerda que si bien tienen ya existe una gran trayectoria en el área, el mundo está cambiando rápidamente y, con ello, los gustos e intereses de la sociedad.

“Entre ello la actitud de la gente en su relación y decisiones en torno a la ciencia. Entonces, con base en eso necesitábamos crear nuevos formatos que nos permitieran a nosotros incidir de otra manera. Como divulgadores de la ciencia tenemos una responsabilidad frente a la comunidad”. Ejemplifica que en un mundo infodémico e información falsa o teorías conspirativas, los mecanismos para contrarrestarlo requieren mayor dinamismo. “Lo que planteamos es crear nuevos formatos, visualizando otros lenguajes y otras narrativas que nos acerquen a los jóvenes”.

Es el caso de Súbele a la ciencia –conducido junto con Manuel Suárez, director de la DGDC y líder de la banda de rock Guillotina– donde el acercamiento con el público bachiller es a través de su lenguaje y sus intereses. “Hacemos como un cambio de posición respecto a qué es lo que los chavos quieren saber. Pienso que ese cambio hace totalmente la diferencia y muchas veces crea experiencias significativas en la toma de decisión respecto a una carrera científica. Pero más allá de eso, creo que también posiciona a los chavos en una cuestión de inclusión por una parte y darles además la información para que tomen decisiones más acertadas, basadas en conocimiento científico”.

“…hoy, en tiempos que fragmentan, las ideas son más necesarias que nunca”, añade la invitación web de Synapsia, un festival que pondrá súper chido.