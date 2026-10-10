Caminos de la Libertad reconoce a Miguel Ánxo Bastos con el galardón “Una vida por la libertad”

Premio. Algunos de los premiados.

Sergio Sarmiento, Presidente Ejecutivo de Caminos de la Libertad, entregó el decimosexto Premio “Una Vida por la Libertad” al economista español Miguel Anxo Bastos y celebró la premiación del vigésimo primer Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad.

En esta edición, el reconocido galardón “Una Vida por la Libertad” fue otorgado al economista, politólogo y académico español Miguel Anxo Bastos. Doctor en Ciencias Económicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, así como profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín y colaborador del Instituto Juan de Mariana.

Su trayectoria intelectual es también una historia de convicción. Tras militar en la izquierda, la lectura de El socialismo, de Ludwig von Mises, lo llevó a replantearse sus ideas. Desde entonces profundizó en la Escuela Austriaca de Economía, de la mano de maestros como Jesús Huerta de Soto y Hans-Hermann Hoppe.

Desde hace más de veinticinco años es uno de los grandes divulgadores del anarcocapitalismo. Defiende con firmeza la propiedad privada, el ahorro, la capitalización individual, la desregulación, el trabajo y la familia como pilares de una sociedad libre frente al intervencionismo del Estado.

Su claridad, su erudición y su sentido del humor lo han convertido en un éxito en internet y redes sociales, donde miles de jóvenes lo siguen y lo reconocen como un referente. El profesor Bastos es una de las figuras contemporáneas más influyentes del pensamiento libertario y de la Escuela Austriaca de Economía en Hispanoamérica.

En esta misma velada, se premia a los autores galardonados en la vigésima primera edición del Concurso de Ensayo, certamen que convoca a pensadores y estudiantes internacionalmente para reflexionar en torno a la libertad. El primer lugar recibe 15,000 dólares, el segundo lugar 10,000 dólares y el tercer 5,000 dólares.

Caminos de la Libertad invita a pensar y discutir sobre la relevancia de ampliar, valorar y, sobre todo, defender la libertad. Sus convocatorias son una invitación a ser libres, a reflexionar, a atreverse a aportar, a discutir y a proponer.

GANADORES CONCURSO DE ENSAYO CAMINOS DE LA LIBERTAD

1.er Lugar:

Nombre: Patricia Aliaga Rodrigo

Obra: “La rendición voluntaria

”País: España

2.do Lugar:

Nombre: Sergio David Requena Royero

Obra: “La agencia del desamparo y la relectura de la libertad individual en el memorial de Ruth”.

País: Venezuela

3.er Lugar:

Nombre: Rodrigo Tadeo Negrete Prieto

Obra: “La izquierda mexicana en el poder: retrato con familia”.

País: México

Premio Especial para Estudiantes

1.er Lugar:

Nombre: Luis Fernando Martínez Medina

Obra: “El espejismo de los derechos colectivos

”País: México

MENCIONES HONORÍFICAS

Nombre: Marcos Falcone

Obra: “De la teoría a la práctica libertaria: el caso de Javier Milei

”País: Argentina

Nombre: Agustín Iberlucea Saglietto

Obra: “La teoría del cálculo económico en las empresas”

País: Argentina

Nombre: Constanza Mazzina

Obra: “La libertad y la justicia social: el peronismo y la decadencia Argentina”

País: Argentina

Nombre: John Manuel Silva

Obra: “El triunfo del asfalto: por qué el ADN latinoamericano es capitalista”

País: Venezuela