Lanzan “Jazzero Nacional” para impulsar Música Original en Canal 11

Nada se compara con ver a los músicos ejecutando presencialmente en el foro para reconectar y recuperar el centro a través de la cultura, señala Iraida Noriega —

Jazzometro Nacional Canal 11 Renata Turrent, Iraida Noriega, Matías Carvajal e Israel Cupich presentaron la serie televisiva 'Jazzero Nacional' en la sede de la Fundación Sebastián. (Gerardo González Acosta)

Para escuchar el Jazz en vivo, de cerca, sin prisas y con todos los sentidos puestos en la música, fue lanzada la serie televisiva “Jazzero Nacional”, un proyecto de colaboración entre Canal 11, el colectivo JazzMX, y la Fundación Sebastián.

La iniciativa hará visible y difundirá el talento artístico musical actual que compone y crea piezas originales en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Renata Turrent Hegewisch, directora de Canal 11; Iraida Noriega, cantante y compositora; Matías Carvajal, músico, compositor, y secretario general de la Fundación Sebastián; e Israel Cupich, director del colectivo JazzMX, resaltaron la importancia de este esfuerzo colectivo, que avanzó pese a las dificultades surgidas durante la contingencia de la toma del medio televisivo.

Invitaron al público a sintonizar los 13 programas de la serie, todos los jueves por la noche, a partir del 15 de octubre a las 23:00 horas, para apreciar la riqueza y la diversidad del Jazz mexicano contemporáneo.

En el evento realizado en la Fundación Sebastián, diversos directores, músicos, compositores y cantantes promocionaron sus próximas producciones discográficas, giras internacionales y presentaciones en vivo en distintas plataformas.

Resistencia Creativa

La directora de Canal 11 expresó el orgullo del medio por “retomar su larga tradición de llevar la música a la pantalla chica y volver a ofrecer proyectos musicales construidos en comunidad”.

Mencionó como un gran logro producir la serie en medio de la contingencia por la que atravesó Canal 11 y “bajo condiciones poco favorables, gracias a la generosidad del equipo colaborador y la dedicación del personal del canal”.

Manifestó que el medio gubernamental aceptó la propuesta para retomar su tradición de llevar programas musicales a la televisión; en la producción participaron Ale Chávez, como directora de producción, y Sergio,en la dirección.

Explicó que la colaboración para “Jazzero Nacional” fue gestada a través de la alianza entre colectivo JazzMX, Canal 11 y la Fundación Sebastián.

Iraida Noriega, cantante y compositora, reveló que Israel Cupich, colectivo JazzMX, buscaba alternativas para atraer audiencias hacia el jazz local y dar difusión a los proyectos de música original de la Ciudad de México, por lo que presentó la idea a Canal 11.

Detalló que las grabaciones semanales en la Fundación Sebastián fueron convertidas en verdaderos conciertos llenos de calidez, tanto para el público asistente como para el equipo técnico y de producción.

“En tiempos donde se cuestiona la veracidad de lo que se ve en redes sociales, nada se compara con ver a los músicos ejecutando presencialmente para reconectar y recuperar el centro”, expresó.

Enseguida manifestó su profunda admiración hacia todos los músicos y cantantes participantes; “escuchar de cerca sus propuestas fue una experiencia sumamente inspiradora”.

Experiencia Integral

Jazzometro Nacional Canal 11 La directora de Canal 11, Renata Turrent, toma una selfie con todos los artistas y directores de Jazzometro Nacional. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, Matías Carvajal, secretario general de la Fundación Sebastián, narró que la realización de los 13 programas fue fruto del esfuerzo conjunto de todas las partes, quienes trabajaron con los recursos disponibles sin bajarse de brazos frente a la contingencia.

“Todas las partes que participaron e hicieron posible esto fue gracias a tener la voluntad de hacer las cosas, creer en un proyecto, y lograrlo, de frente a todo el panorama que se nos presentó días antes de empezar las grabaciones, no hacernos de brazos caídos y trabajar con lo que había”, indicó.

Con emoción en su voz narró que vivió una experiencia integral al pisar “las dos banquetas; por un lado, resolver temas de logística, audio e iluminación en la sede de grabación; y por el otro, participar como músico dentro de la serie”.

Sobre esto, habló de su propuesta musical, Ensamble Mare Magnum, un proyecto de fusión que integra a músicos de rock, chelo y violín clásicos, jazz y una soprano.

Carvajal señaló que la serie refleja un abanico muy amplio de lo que es el Jazz en México y resaltó la importancia de darle difusión y espacio en televisión abierta a una música que requiere apoyo.

Más Creatividad y Menos Tributos

En su oportunidad, Israel Cupich dijo que estuvo a cargo de la selección de las bandas; contó que estableció como criterio curatorial principal dar prioridad a artistas con composiciones originales y propuestas de música nueva.

Añadió que en los clubes de Jazz existe un auge por los tributos u homenajes, “una barrera para la creatividad y el desarrollo cultural del país”; indicó que “Jazzero Nacional” abona a la cultura y reconoce la obra propia de los artistas.

Explicó que a los músicos de Jazz les resulta sencillo componer por su trayectoria, pero enfrentan un gran obstáculo al buscar espacios o foros que abran sus puertas para escuchar e interpretar música original.

Finalmente, agradeció al equipo de Canal 11 y de producción, expresó orgullo de los grupos participantes, y su deseo por realizar una segunda temporada para incluir a las agrupaciones que se quedaron fuera.

Lanzan “Jazzero Nacional” para impulsar Música Original en Canal 11