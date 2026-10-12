Virginia Bautista recibe el Reconocimiento al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Monterrey

FIL La periodista Virginia Bautista.

Al recibir el Reconocimiento al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la periodista Virginia Bautista invita a luchar por revalorar y recuperar el espacio de esta sección.

“Decían que en la sección cultural fue en donde por primera vez se nombró al Holocausto, por ejemplo; en la pandemia acudíamos a filósofos, es la sección que crea lectores, espectadores y ciudadanos críticos, una de las secciones que por su libertad y diversidad de voces debe prevalecer”, manifiesta.

Esta afronta es tanto de los lectores como de quienes hacen los contenidos culturales, pues ante el auge de las herramientas digitales, también toca a los periodistas culturales ser creativos en la construcción de espacios.“No vas a saber desde la web lo que es caminar por una zona arqueológica, estar frente a una obra de arte, escuchar una ópera o degustar algo en la feria del tamal, irte atrás a bambalinas con los trabajadores. Es una de las cosas que no debemos dejar, no debemos permitir que lo digital nos lo quite”.

Por otra parte, en un diálogo con la también periodista cultural Yanet Aguilar Sosa, Virginia Bautista observa que las condiciones en las que comenzó su labor y en las que se desempeña actualmente han cambiado mucho: los suplementos culturales han desaparecido casi por completo, los espacios impresos se han reducido y ahora toca preguntarse ¿cómo contar historias de calidad en las nuevas plataformas?“Los sueldos y el reconocimiento también eran mayores.

Es una época difícil que yo espero que sea temporal, que haya sido por la irrupción de lo digital, donde al principio te decían que la gente lee nada más dos párrafos y ahora se está revirtiendo, nos piden historias largas porque el famoso algoritmo lo está prefiriendo…”, reflexiona.Agrega que si “no hay un espacio físico, pues que nos dejen escribir, ¿no?”.

Hacia el final de la conversación, una joven pide un consejo para lanzarse al oficio de la entrevista con grandes personalidades, a lo que Virginia Bautista responde que prepararse constantemente es la mejor herramienta.“Yo seguí sintiendo nervios cuando entrevisté a Carlos Fuentes o a Saramago.

Nunca vas a sentir el gran valor para enfrentarte a ningún monstruo de la literatura o del arte, pero es prepararte lo mejor que puedas y sí hacerlo, tener esa consigna, fomentar ese valor y menospreciarte, animarte”, recomienda.

¿QUIÉN ES VIRGINIA BAUTISTA?

Es comunicóloga egresada de la UNAM, quien ha trabajado de manera especial las fuentes de música y literatura en medios como El País, Reforma y Excélsior.Además de ser periodista, Virginia Bautista es mamá.

“Tuve a mi hija a los 37 años -no hagan cuentas, por favor- pero siempre tuve claro que no quería dejar de seguir ejerciendo el periodismo”, comparte.“Lo más fácil es hacer una pausa de 10 años que pues te va a desfasar y para esto de querer ser mamá y seguir siendo profesional, tienes que incorporar a tu familia, a tu hija, a tu carrera”, comenta.