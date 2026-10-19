Francia otorga a Alfonso Cuarón la insignia de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras

Distinciòn. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

La Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, otorgará al mexicano Alfonso Cuarón -el primer cineasta latinoamericano en ganar el Premio Oscar como Mejor Director- la insignia de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, en reconocimiento a su compromiso con el cine en ambos países.

Alfonso Cuarón también asistirá al festival por Campeón Gabacho, dirigida y co-escrita por Jonás Cuarón. La película, además, es producida por el galardonado director y Gabriela Rodríguez, bajo Esperanto Filmoj, junto con Nicolás Celis.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en el marco del 23o Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que se lleva a cabo del viernes 16 y al domingo 25 de octubre en la capital de Michoacán.

Esta distinción honorífica reconoce a “las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por sus contribuciones al esplendor de las artes y las letras en Francia, así como en el mundo”. Fue instituida el 2 de mayo de 1957 por el Ministerio de Cultura francés y su primer galardonado fue el escritor argentino Jorge Luis Borges.

Entre los mexicanos que han recibido esta distinción se encuentran la profesora y promotora cultural Guadalupe Ferrer Andrade (1994), la actriz María Félix (1996), el tenor Rolando Villazón (2008), el escritor Jorge Volpi (2009), el director, productor y guionista Alejandro González Iñárritu (2019) y el actor y director Gael García Bernal (2026).

La delegación francesa en el FICM

Este año, la presencia francesa en el FICM formará parte de la Gran Fiesta Franco-Mexicana, con que la Embajada de Francia en México y el Institut Français d’Amérique latine conmemoran los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El director, actor, guionista y productor Félix de Givry visitará el festival para el estreno en México de su película Adieu monde cruel (Francia-Bélgica, 2026), parte de la selección de la Semaine de la Critique de Cannes. Es un largometraje de ficción sobre un adolescente, que aparentemente se había quitado la vida, y que es hallado caminando por las calles por una compañera de escuela.

De Givry es reconocido por ser uno de los productores de la película de animación Arco (Francia-Estados Unidos-Reino Unido, 2025, de Ugo Bienvenu), nominada al Oscar este año y ganadora de los premios a Mejor Película en Annecy y en los Annie Awards. El realizador estará disponible para entrevistas.

La presencia de esta película es fruto de la longeva y fructífera colaboración del FICM con la Semaine de la Critique (Semana de la Crítica) del Festival de Cannes, que presentará una selección de ocho largometrajes y un cortometraje de su sexagésima quinta edición. Además de Adieu monde cruel, se proyectarán The Station (Al Mahatta, Yemen-Países Bajos-Francia-Jordania-Alemania-Noruega-Catar, 2026), de Sara Ishaq; Dua (Kosovo-Suiza-Francia, 2026), de Blerta Basholli; La Gradiva (Francia-Italia, 2026, Gran Premio de la Semana de la Crítica), de Marine Atlan; Una chica desconocida (Wu ming nü hai, China-Francia, 2025), de Jing Zou; Seis meses en el edificio rosa con azul (México-Dinamarca-Brasil, 2026), de Bruno Santamaría Razo; Tin Castle (Irlanda-Francia, 2026), de Alexander Murphy, y Viva (2026), de Aina Clotet. Además, se ha programado el cortometraje La Sentinelle (Francia, 2026), de Ali Cherri. Todas estas proyecciones contarán con la presencia de Ava Cahen, directora artística de la Semana de la Crítica.

Esta selección conmemorará, además, el 80.o aniversario del Sindicato Francés de la Crítica Cinematográfica, asociación responsable de la creación y el desarrollo de la Semana de la Crítica. Esa es la razón por la que el crítico y promotor Jean-Christophe Berjon impartirá una conferencia para hablar de este octogésimo aniversario, teniendo como invitados a sus colegas mexicanos Fernanda Solórzano y Alonso Díaz de la Vega, en el Centro Cultural Clavijero, el miércoles 21 de octubre a las 13 horas, con entrada libre.

Homenajes, clásicos y otros filmes

También se realizará un homenaje póstumo a la actriz y escritora Florence Delay (París, 1941-2025), fallecida el 1o de julio de 2025, con la proyección de El proceso de Juana de Arco (Le procès de Jeanne d’Arc, Francia, 1962), de Robert Bresson, y Sin sol (Sans Soleil, Francia, 1983), de Chris Marker, así como del documental Los años Arruza (Les années Arruza, México-Francia, 1996), de Emilio Maillé, quien estará en el FICM el día de la proyección, el jueves 22 de octubre a las 17 horas, en Cinépolis Centro, en Morelia.

Entre los clásicos restaurados que se han programado para esta edición se encuentra El Atalante (L’Atalante, Francia, 1934), ópera póstuma del escritor y director parisino Jean Vigo (París, 1905-1934), fallecido a los 29 años, sobre los conflictos de un joven matrimonio, un marinero y su esposa, que viajan en el barco carguero que da título al filme.

Los títulos recientes que se exhibirán incluyen L’Inconnue (Francia-Italia, 2026), de Arthur Harari, ganadora del Premio Jean Vigo; La bataille de Gaulle I y II (Francia-Bélgica-Estados Unidos, 2026), de AntoninBaudry; Le Corset (Francia-Bélgica, 2026), de Louis Clichy, Premio del Público y Mejor Película en Annecy,además del Premio Especial del Jurado en Un Certain Regard de Cannes; Les Roches Rouges (Portugal-

Francia-Italia-España, 2026), de Bruno Dumont; Sanguine (Francia-Bélgica, 2026), de Marion Le Coroller; Shana (Francia, 2026), de Lila Pinell, premio Coup de Cœur des Auteurs de la SACD (Premio Favorito de los Autores) de la Quinzaine des cinéastes, y La Vénus électrique (Francia-Bélgica, 2026), de Pierre Salvadori.