ENDanza México 2026; para que el Arte sea Vivido y Compartido: INBAL y EdoMex

INBAL Encuentro Nacional de Danza 2026 Más de 650 bailarines y coreógrafos de todo el país se darán cita en Toluca y seis municipios mexiquenses para presentar 51 funciones. (Pau Cervantes)

La política cultural debe propiciar que el arte no sea espectáculo pasivo, sino una vivencia pedagógica y comunitaria que fortalezca el tejido social: Haydee Boetto — Para que el arte no solo se contemple de forma pasiva, sino que sea vivido, aprendido, creado y compartido por una sociedad cada vez más amplia y diversa, fue anunciado el Encuentro Nacional de Danza 2026 (ENDanza México 2026).

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura del Estado de México, el certamen celebrará su undécima edición del 17 al 22 de noviembre con la participación de 653 artistas provenientes de las 32 entidades en un programa con 51 funciones de danza en diversos formatos y escenarios, fue informado en conferencia de prensa en Bellas Artes.

Haydee Boetto, subdirectora General de Bellas Artes del INBAL, afirmó que “la política cultural pública debe propiciar las condiciones para que el arte no solo se contemple de forma pasiva, sino que sea vivido, aprendido, creado y compartido por una sociedad cada vez más amplia y diversa”.

Explicó que en estos 11 años el Encuentro Nacional de Danza fue consolidado como un espacio de celebración y convergencia para la creación, formación, investigación, diálogo, difusión y participación de las diversas expresiones dancísticas en México.

Añadió que la acción institucional parte del reconocimiento de que el acceso, disfrute y participación en las manifestaciones artísticas son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento y la construcción de la paz.

Explicó que “la descentralización cultural no consiste en simplemente trasladar proyectos, sino en construir vínculos con los estados, generar colaboración y reconocer que la cultura nacional se nutre de múltiples realidades”.

Por ello, dijo, celebrar esta edición en el Estado de México reafirma la importancia de trabajar desde los territorios.

Enseguida resaltó el compromiso de ampliar las oportunidades para que la sociedad se acerque a la experiencia artística, con especial énfasis en integrar a las generaciones más jóvenes.

Circuito Regional Simultáneo

Por su parte, Alonso Alarcón, coordinador nacional de Danza del INBAL, dijo que este festival destaca por su enfoque descentralizador y mostrar por primera vez actividades simultáneas en siete municipios mexiquenses.

INBAL Encuentro Nacional de Danza 2026 La oferta del ENDanza 2026 incluye 13 talleres de proceso creativo y seminarios enfocados en la educación corporal de las nuevas generaciones. (Jessica Vidales)

Señaló que esto permite integrar a las comunidades locales en circuitos regionales y foros en el Centro Cultural Mexiquense.

Además de esta magna sede, el evento cobra vida en el Teatro Morelos, el Museo de Arte Moderno, la Cineteca y el Conservatorio de Música, además de plazas y foros al aire libre.

El evento es considerado uno de los espacios más significativos para el desarrollo y el diálogo de las artes del movimiento en el país.

Cardiela Amezcua, subdirección de Vinculación con los Estados de la Coordinación Nacional de Danza, presentó la oferta cultura del ENDanza México 2026.

La programación incluye 51 funciones de distintos géneros de la danza y lenguajes corporales, 13 tallerespara enriquecer técnicas y explorar procesos creativos, 10 proyecciones de videodanza, 3 exposicionestemporales y 5 presentaciones de libros diseñados para impulsar el desarrollo integral y los derechos culturales.

Asimismo, incorpora plataformas innovadoras como Jóvenes al Encuentro y el Seminario de Pedagogías de Danza, fomentando un espacio plural de diálogo, formación y convergencia artística.

Pedagogía del Movimiento

En su opprtunidad, Zulema Lugo, directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, presentó la programación específica del Estado de México como entidad sede.

Reveló que en la gala de apertura podrá ser disfrutado el 17 de noviembre en el Teatro Morelos de Toluca el maratón Latido Mexiquense, las agrupaciones mexiquenses participantes y las sedes del circuito regional.

Este evento planteará presentaciones dancísticas con gastronomía y artesanías regionales.

Además será exhibido el circuito de funciones descentralizado en seis municipios, Temascalcingo, Acambay, Atlacomulco, Nepantla, Texcoco y Ajapuzco, para alcanzar presencia simultánea en siete alcaldías junto con Toluca.

Plataformas e Innovaciones

Lugo comentó tambiénsobre la plataforma creativa donde jóvenes de distintas entidades federativas se reúnen alrededor de sus búsquedas dentro de la danza.

Resaltó el Encuentro de la Red Nacional de Saberes Corporales, espacio para compartir experiencias e intercambiar conocimientos construidos desde territorios y prácticas corporales diversas.

También será impartido el Seminario de Pedagogías de la Danza del INBAL, un espacio para reflexionar sobre las formas de enseñanza y aprendizaje de la danza; “el Encuentro de Danza para Infancias y Juventudes permitirá los primeros acercamientos al movimiento y la experiencia artística”.

Plataformas invitadas

Comentó sobre el “5.º Coloquio Latinoamericano de Investigación y Prácticas de la Danza (VISCESC 2026)”, foro de diálogo sobre la coreografía y las disputas descoloniales en América Latina.

Enseguida se refirió al “Encuentro Internacional de Somática”, espacio centrado en los aportes para la formación y creación en movimiento a partir de la percepción, el cuerpo y la conciencia.

Sobre las experiencias comunitarias, habló sobre las Islas de Jacko y Mercaditas comunitarias, encuentros diseñados fuera de los escenarios convencionales para convivir, intercambiar saberes de forma informal e integrar artesanos y la cultura local.

Paula Villaurrutia, en representación del Consejo Curatorial integrado también por Arturo Lugo, Alex Corzetti y Paula Rechtman, abordó el planteamiento reflexivo y la premisa curatorial del encuentro.

Explicó que el propósito no fue solo reunir obras, artistas o comunidades, sino generar las condiciones para que aquello que habitualmente permanece separado pueda entrar en relación mediante la proximidad, el intercambio y la escucha.

Dijo que concibió el evento como un proceso abierto para dar continuidad a la conversación sobre cómo se produce, circula y se piensa la danza en México, para visibilizar la coexistencia de distintas estéticas, geografías, generaciones y metodologías.

Añadió que la premisa central del ejercicio curatorial es que “la diversidad es la condición desde la cual pensar el cuerpo, reconociendo que la escena dancística mexicana no responde a una narrativa única, sino a múltiples historias y contextos de producción”.

Resaltó que que las obras seleccionadas responden a inquietudes sobre cómo se relaciona la danza con el espacio, la memoria, la tecnología, los materiales, los archivos, los cuerpos y las comunidades, entendiendo lo coreográfico como un campo de pensamiento que excede la simple organización del movimiento.

“La curaduría es así un ejercicio de mediación y práctica procesual que busca escuchar lo que existe, identificar lo que emerge y propiciar que el contexto local, como el Centro Cultural Mexiquense incida activamente en lo que sucede, permitiendo que las preguntas y relaciones se prolonguen más allá del evento”, dijo.

La cartelera completa y los detalles de cada una de las actividades del XI Encuentro Nacional de Danzapueden consultarse en la página oficial del INBAL, y en redes sociales de la Coordinación Nacional de Danza INBAL en Facebook e Instagram.

ENDanza México 2026; para que el Arte sea Vivido y Compartido: INBAL y EdoMex