Chistes contra Franco: acción artística y stand-up, para conmemorar 51 años del fin de la dictadura franquista

Chiste. Chistes contra Franco se presentará el próximo jueves 5 de noviembre a las 19:30 horas en el CCEMx.

En noviembre de 2025 se cumplieron 50 años de la muerte del militar y dictador español Francisco Franco. Este año, en colaboración con el Centro Cultural de España en México (CCEMx) y como parte del programa formativo 50+1 años de libertad, los artistas Darío Adanti, historietista y escritor argentino; Eugenio Merino, artista visual, y la actriz y periodista Ana Alonso se han propuesto celebrar con su público en Ciudad de México los 51 años del fin de la dictadura franquista.

Chistes contra Franco, que se presentará el próximo jueves 5 de noviembre a las 19:30 horas en el CCEMx, es una acción artística que pone el foco en el humor antifranquista y homenajea a quienes se jugaron la vida y la integridad durante la dictadura, contando chistes contra el sátrapa.

Con el humor como principal invitado, Darío Adanti interpreta algunos de aquellos chistes anónimos que se contaban contra el dictador, y que P. García (seudónimo de José García Martínez-Calín, Valencia, 1932), escritor satírico y colaborador de La Codorniz, recopiló en varios volúmenes.

En esta representación se buscan recuperar los chistes populares contra Franco como un acto de memoria disidente y en homenaje a las personas represaliadas, especialmente a quienes recurrían al humor para desafiar la dictadura, ya que un simple chiste podía conducir a la cárcel y acarrear consecuencias muy graves.

Además, para insertar estos chistes en su contexto represivo, y completando las intervenciones de Adanti, Ana Alonso leerá una selección de extractos de ensayos de diferentes autoras y autores que repasan las terribles huellas de los años de la dictadura franquista desde la perspectiva política, social, de la pobreza y el hambre y de la represión contra la mujer.

Finalmente, Darío Adanti y Eugenio Merino realizarán la labor de contrainformación y difusión de discursos alternativos que cuestionan las narrativas dominantes oficiales para intentar higienizar al público de la extrema derecha.

Programa formativo

Como parte del programa formativo 50+1 años de libertad y del impulso por preservar la memoria, la democracia y la cultura de paz, se impartirán el miércoles 4 de noviembre tres talleres vinculados con las respectivas prácticas de los artistas, y con los cruces entre creación, humor, comunicación y política.

“Patrimonio disonante y antimonumentos: intervenciones en el espacio público” es el taller creativo que impartirá Eugenio Merino. En él se abordará la problemática del patrimonio disonante en las ciudades contemporáneas, examinando cómo los monumentos vinculados a legados coloniales, patriarcales, esclavistas o fascistas —como ocurre en España con la simbología franquista— transmiten narrativas que generan debates sobre la memoria y el uso del espacio público. A partir de estos conflictos, se invita a explorar estrategias desde el arte para intervenir, cuestionar y resignificar las marcas del pasado en nuestro entorno urbano.

Impartido por el humorista gráfico Darío Adanti, cofundador de la revista Mongolia, “Con tijeras y a lo loco o cómo hacer una revista satírica” propone explorar el proceso de creación de una publicación satírica a partir de noticias e incidentes de la realidad contemporánea. A través de la combinación de ejercicios teóricos y prácticos, los participantes conocerán las herramientas operativas de la revista —desde la redacción de titulares y chistes hasta la elaboración de imágenes— para desarrollar sus propias páginas.

“Ficción sonora”, es el taller dirigido por la periodista y actriz española Ana Alonso, un recorrido teórico y práctico por la creación de ficciones sonoras, explorando la evolución del género desde los primeros radioteatros hasta sus manifestaciones contemporáneas, así como los procesos de guion, dirección de actores y diseño sonoro.

Dirigido a cualquier persona interesada en adaptar sus obras al lenguaje del audio, la propuesta incluirá una sección dedicada a la técnica e interpretación actoral.