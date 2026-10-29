Las brujas: de amenaza a símbolo de rebeldía

Brujas

Una mujer vieja, de nariz prominente, vestida de negro y montada sobre una escoba. Esta es una de las imágenes más reconocibles de las brujas en la cultura popular. Sin embargo, detrás de este personaje asociado con el mal y los hechizos existe una historia marcada por la persecución, el miedo y las desigualdades de género.

Las cazas de brujas alcanzaron su mayor intensidad en Europa especialmente entre los siglos XV y XVIII, y se estima que entre 40 mil y 60 mil personas fueron ejecutadas por acusaciones de brujería,siendo mujeres las que representaron la mayoría de las personas perseguidas.

Aunque hombres y mujeres fueron acusados, las creencias de la época asociaban a las mujeres con una supuesta debilidad moral y una mayor susceptibilidad a las tentaciones del diablo, ideas contribuyeron a construir la imagen de la bruja como una amenaza para el orden religioso y social.

Mujeres, conocimientos y poder

Entre las personas acusadas hubo curanderas, parteras y mujeres que utilizaban plantas y remedios tradicionales para atender problemas de salud, mujeres cuyos conocimientos formaban parte de las prácticas cotidianas de muchas comunidades.

Aunque aquello eran de las principales causas para señalar a algunas mujeres, lo cierto es que algunas más fueron perseguidas por acusaciones que surgían de conflictos entre vecinos, disputas económicas, creencias religiosas y tensiones comunitarias.

A través de relatos, ilustraciones y textos religiosos, se difundió la figura de una persona capaz de realizar maleficios, establecer pactos con el diablo o utilizar poderes sobrenaturales para dañar a otros. Uno de los textos más conocidos en la persecución de la brujería fue Malleus Maleficarum, publicado en 1486 o 1487, que difundió argumentos sobre la supuesta peligrosidad de las brujas y contribuyó a reforzar prejuicios contra las mujeres.

De monstruos a símbolos feministas

La representación de la bruja también funcionó como una advertencia cultural, pues su apariencia desagradable, su aislamiento y sus supuestos poderes malignos ayudaron a consolidar la imagen de una figura que debía ser temida y castigada.

Con el tiempo, esta interpretación comenzó a cambiar, y durante la década de 1970, con la aparición de distintos movimientos feministas, se recuperó la figura de la bruja como símbolo de autonomía, resistencia y cuestionamiento de las estructuras de poder.

En el cine, la literatura y la televisión, las brujas dejaron de ser exclusivamente antagonistas para convertirse también en protagonistas de historias sobre independencia, identidad y libertad. Estas representaciones cuestionan la división tradicional entre la mujer virtuosa y la malvada, y exploran los conflictos de quienes se niegan a ajustarse a las expectativas sociales.

La frase “somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar”, difundida en espacios feministas, refleja esta reivindicación simbólica de las mujeres perseguidas y de las luchas actuales por la igualdad y la autonomía.

En la actualidad, la palabra también tiene significados religiosos y espirituales. La Wicca, por ejemplo, es una religión neopagana surgida en el siglo XX que incluye tradiciones relacionadas con la naturaleza y lo sagrado.

La transformación de la bruja demuestra cómo los símbolos culturales pueden adquirir nuevos significados. De representar una amenaza que debía eliminarse, pasó a encarnar, para algunos movimientos feministas, la independencia y la resistencia frente a las normas impuestas.

Su historia invita a preguntarse quién tiene el poder de definir qué comportamientos son aceptables y por qué aquello que una sociedad teme puede convertirse, con el tiempo, en un emblema de rebeldía.