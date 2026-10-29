El ruso Sokhiev y las Niñas Cantoras protagonizarán el Concierto de Año Nuevo de Viena

Viena. Una edicion anterior del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena.

El director ruso Tugan Sokhiev tomará por primera vez la batuta del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que dará la bienvenida a 2027 el 1 de enero con las voces de las Niñas Cantoras y el estreno en el recital de una obra de la francesa Cécile Chaminade.

Si bien la gran estrella entre los compositores volverá a ser, como marca la tradición, Johann Strauss hijo, el ‘rey del vals’, el programa incluye cuatro piezas de su hermano, Josef Strauss, con las que la orquesta conmemora el bicentenario de su nacimiento en agosto de 1827.A ello se añaden una marcha y una polca compuestas conjuntamente por ambos hermanos.

“Con el programa de este año queremos celebrar el bicentenario del nacimiento de Josef Strauss”, destacó este jueves el presidente de la Filarmónica, Daniel Froschauer, en un comunicado que avanza los detalles del evento.

“También nos complace dar la bienvenida de nuevo al Coro de Niñas de Viena”, añadió.Fundado en 2004 como sección femenina de los Niños Cantores de Viena —institución con más de 500 años de historia—, el conjunto de chicas de entre 10 y 15 años actuará por segunda vez en este concierto.Con respecto a Sokhiev, Froschauer destacó la estrecha vinculación del director de 49 años con la orquesta vienesa desde 2009: “Durante nuestras primeras actuaciones juntos se desarrolló con rapidez una gran confianza y comprensión musical mutua, que se ha profundizado y consolidado continuamente desde entonces”.

Sokhiev, actual director titular de la Orchestre de la Suisse Romande, ha destacado, entre otros, al frente de la Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse, la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín y el Teatro Bolshói de Moscú, que abandonó en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.Con la interpretación de su obra Callirhoë, Air de Ballet, Cécile Chaminade (1857-1944), música precoz que ofreció su primer concierto a los 18 años, será la única compositora representada en el recital que, como cada primero de enero, se retransmitirá en directo a cerca de un centenar de países desde la Sala Dorada del Musikverein.

El Concierto de Año Nuevo de Viena, cuyos orígenes se remontan a 1939, bajo el régimen nazi, es desde hace décadas una de las citas de música clásica más seguidas del mundo, con una audiencia de decenas de millones de espectadores.

Sin contar con los tres bises obligatorios (una sorpresa sin anuncio previo, el vals El Danubio Azul de Johann Strauss hijo y la Marcha Radetztk de Johann Strauss padre), este es el programa de la edición de 2027, bajo la batuta de Tugan Sokhiev:

Primera parte:

01. Johann y Josef Strauss, Marcha Patriótica.

02. Josef Strauss, Vals del delirio

03. Eduard Strauss, Semilla y cosecha. Polca rápida

04. Johann Strauss, Vida de artista. Vals

05. Josef Strauss, De viajes de vacaciones. Polca rápidaSegunda parte:

06. Joseph Hellmesberger, Danza diabólica

07. Johann Strauss, Vals Schatz (Tesoro)

08. Johann Strauss, ¡Bitte schön! (¡Por favor!) - Polca francesa

09. Johann Strauss, Leichtes Blut (Sangre fácil) - Polca rápida

10. Cécile Chaminade, Callirhoë, Air de Ballet

11. Johann Strauss, Perpetuum mobile

12. Johann Strauss, Sophien Quadrille

13. Johann y Josef Strauss, Pizzicato Polka - Polca francesa

14. Piotr I. Chaikovski, Vals del ballet La Bella Durmiente

15. Philipp Fahrbach (junior), Storchschnäbel (Pico de Cigüeña) - Galope

16. Josef Strauss, Jocus-Polka - Polca rápida

17. Josef Strauss, El viaje de mi vida es amor y placer - Vals

18. Johann Strauss, ¡Viva los húngaros! - Polca rápida.