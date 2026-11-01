Este martes inicia el XI Encuentro Libertad por el Saber, de El Colegio Nacional

Colnal. El encuentro lleva por nombre “La educación superior en un mundo cambiante”.

Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, reconoce que la educación superior enfrenta retos, transformaciones y problemáticas complejas. Por estos motivos, los especialistas se plantean nuevas preguntas por resolver: ¿Para qué enseñan? ¿Cómo evalúan? ¿Cómo deben cambiar las formas de enseñanza?

En entrevista con Crónica, Malo explica que, desde noviembre de 2022, cuando surgió ChatGPT, se encendieron las alarmas entre todos los actores que trabajan en la educación superior y comenzó a concebirse al profesor como un orientador.

“Porque la información ya se puede obtener de una manera muy rápida y fácil a través de Google o, más aún, de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de los profesores en este momento? Es muy probable que sea de guías: acompañantes de los jóvenes en sus aprendizajes”.

Para el académico, la educación superior es la etapa final de la formación académica, que va desde la licenciatura hasta el posgrado e incluye especialidades y diplomados. Asimismo, comprende a las escuelas normales y a los institutos tecnológicos. Actualmente, todos estos niveles e instituciones atraviesan complejas transformaciones.

“La preocupación central deriva de los cambios que están ocurriendo a nivel mundial”, explica, y añade que están cambiando las ocupaciones, la forma de convivir, la comunicación humana y hasta el entretenimiento.

En este contexto, Malo asesora la coordinación del XI Encuentro Libertad por el Saber, titulado La educación superior en un mundo cambiante, que preparan la demógrafa Silvia Giorguli, el antropólogo Claudio Lomnitz, el médico Julio Frenk y los biólogos Julia Carabias y José Sarukhán, miembros de El Colegio Nacional.

Esta edición, que se realizará del 3 al 7 de noviembre en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, Ciudad de México), la integran diez mesas interdisciplinarias en las que participarán 23 integrantes de esta corporación, así como 26 invitados de distintas instituciones.

“Lo que se busca en esta edición del Encuentro Libertad por el Saber es oír las voces de distintos sectores. Voces dentro y fuera de la academia, de los empleadores y de los practicantes”.

En sus palabras, además de escuchar a quienes están involucrados con las universidades e institutos tecnológicos, esta edición dará cabida “a todas las personas que, de alguna forma, están interesadas en cómo egresan los jóvenes que entran a la educación superior”.

Colnal. El cartel del evento.

La educación superior: un mosaico

Salvador Malo estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realizó el doctorado, también en Física, en el Imperial College de la Universidad de Londres, en Inglaterra.

En México, Malo impulsó a inicios de la década de 1980 la creación del Sistema Nacional de Investigadores, que aprobó el entonces presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado.

A lo largo de su trayectoria ha sido director de Talento Humano y director de Investigación y Educación en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), A. C.; director general del CENEVAL; secretario de Planeación y secretario general de la UNAM; subdirector general de Investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo, y director general de Investigación Científica en la SEP.

Desde esta amplia experiencia, el investigador ve a la educación superior en México como “un gran mosaico”, con claroscuros, problemas por corregir y avances en distintas áreas. Esta reflexión deriva del Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 (PRONES), una herramienta del gobierno federal para trazar un diagnóstico de la educación superior.

El PRONES “dice cuántos jóvenes tenemos, en dónde están, cómo ha venido creciendo la matrícula, pero también muestra los problemas que tiene México, como las disparidades geográficas. La situación de Chiapas, Oaxaca o Guerrero es muy distinta a la de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México”, desarrolla.

Asimismo, en el PRONES se encuentran las propuestas del gobierno federal para avanzar en materia educativa; sin embargo, explica Malo, el número de escuelas y de estudiantes es muy grande: cuatro mil quinientas instituciones de educación superior y cinco millones y medio de estudiantes.

Paradójicamente, explica que la educación superior ya no crece como antes. Una de las razones es que ya no hay alicientes para estudiar un posgrado. Y quienes lo hacen no estudian “necesariamente lo que necesitamos para el futuro”. Con respecto al nivel licenciatura, dice, de los cientos de carreras que existen en el país, el alumnado se concentra en sólo diez, principalmente de las áreas de administración y negocios.

“No es que no sean buenas, sino que hacen falta más personas de otros campos del conocimiento para salir adelante como país. Áreas como las ciencias, la cultura, la historia, la literatura, la geografía; o las disciplinas técnicas, como la computación, las ingenierías, la física, las matemáticas y la química”.

A lo anterior se añade la deserción escolar, “porque la oferta no es suficientemente satisfactoria”. Por esta razón, Malo insiste en que hacen falta esfuerzos para evitar que la disparidad en ciertas áreas coloque al país en una posición de mayor debilidad. De lo que se trata, dice, es “que podamos satisfacer las ambiciones y deseos de los estudiantes” que entran a la universidad y que logren “una educación superior orientada al beneficio de la sociedad”.

En busca de soluciones

Regresando al diagnóstico del PRONES, Malo añade que en México hay instituciones educativas de calidad. “El problema es que tenemos muchas [otras] débiles. Éstas son las que tienen menos apoyo para salir adelante”.

Para resolver estos desafíos, Malo propone que toda la sociedad contribuya a resolver las disparidades de la educación superior. “Y de eso se trata el Encuentro Libertad por el Saber”, agrega.

Además, sugiere incorporar la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para “unificar” el mosaico que representa la educación superior, porque permiten enseñar a más personas al mismo tiempo y en horarios flexibles; sin embargo, advierte que desarrollar programas de educación a distancia implica desafíos.

“Se requieren programas que atraigan a los estudiantes, que los retengan mediante la imagen y el sonido y logren que se interesen por seguir adelante. También se requieren formas de evaluar sus conocimientos”.

Malo recuerda que, en 2024, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, hizo un llamado para que el mundo logre un consenso capaz de mejorar la educación, en el contexto de las consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales derivadas de la rápida evolución tecnológica.

“Antes no existía el temor de los problemas del medio ambiente. Entonces, tenemos que ver cómo modificamos los planes de estudio para que [los egresados] salgan conscientes de los problemas que tenemos en materia ambiental, de equidad y de tolerancia”.

Finalmente, Malo señala que la educación superior en México, con respecto a otros países, está rezagada porque “no tenemos una producción científica y cultural equiparable”. Explica que, en 1998, Europa logró homologar la educación mediante el Proceso de Bolonia, y lo consiguió en 12 años. Mientras tanto, China, luego de 40 años de atraso educativo, se convirtió en un país con universidades de primer nivel.

“Tenemos que ver cómo modificamos la educación superior para tomar un camino apropiado al tamaño de nuestro país y de la economía que representa México en el mundo. Si no, seguiremos importando conocimientos, servicios y productos que no producimos”.

“Debemos aprender de nuestras propias instituciones exitosas para que las otras no se queden rezagadas y [den] un paso mucho más veloz hacia una mejor preparación de los jóvenes en el futuro”, concluye.