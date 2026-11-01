Oferta cultural de la UNAM del 2 al 8 de noviembre de 2026

UNAM. Orquesta Filarmónica de la UNAM, cComo parte de las celebraciones por sus nueve décadas de trayectoria, ofrecerá un concierto cuyo programa se enfoca en la Sinfonía núm. 2, Resurrección, de Gustav Mahler, con la dirección de Sylvain Gasançon.

Por Andrés Tapia

Artes visuales

Olivier Marboeuf. El otro color del oro

Artista, escritor y productor cultural nacido en Guadalupe en 1971, Olivier Marboeuf ha desarrollado una práctica multidisciplinaria que explora la historia afrocaribeña a través de imágenes, sonidos, relatos y mitologías. Blueprints, un proyecto de largo aliento, se constituye como un manifiesto-archivo que cuestiona la narrativa colonialista tradicional, al tiempo que propone otras formas de contar la historia del Gran Caribe, las cuales desplazan a Europa como eje de referencia. La exposición reúne los resultados de sus investigaciones y encuentros con comunidades afromexicanas en Veracruz, estado donde el artista realizó trabajo de campo para conocer de primera mano las conexiones, resistencias y particularidades de estas culturas. Mediante murales, cerámica, instalaciones sonoras y juegos de sombras, Marboeuf traza un mapa de relatos que vinculan la experiencia afrocaribeña con la de México.

7 de noviembre de 2026 al 24 de abril de 2027

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Salas 7 y 8

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

OFUNAM 90 años

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Como parte de las celebraciones por sus nueve décadas de trayectoria, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ofrecerá un concierto cuyo programa se enfoca en la Sinfonía núm. 2, Resurrección, de Gustav Mahler. Bajo la dirección de Sylvain Gasançon, la agrupación contará con la participación de la soprano Jennifer Velasco, la mezzosoprano Rosa Muñoz y el Coro del Teatro de Bellas Artes, dirigido por Rodrigo Cadet. Compuesta entre 1888 y 1894, esta obra de cinco movimientos transita por temáticas como la muerte, la memoria y la trascendencia.

Sábado 7 | 8 pm, y domingo 8 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

Música vocal | Puente de voces

Coros de Polonia

Tres agrupaciones corales de Polonia se dan cita para ofrecer un recorrido por distintas épocas y tradiciones musicales: Akolada, de Bydgoszcz; el Coro de la Catedral de Poznań y el Coro de la Universidad Médica de Łódź. El programa combina obras del repertorio polaco con piezas representativas de la tradición coral europea y algunas piezas contemporáneas de música pop. La selección abarca música sacra, canciones populares y arreglos corales de autores y grupos de distintas procedencias. Un repertorio ambicioso y ecléctico que va de Mikołaj Gomółka y Wojciech Kilar a Coldplay y Queen. Este recital forma parte de un proyecto de intercambio cultural entre Polonia y México impulsado por la Asociación Polaca de Coros y Orquestas.

Domingo 8 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

Música vocal | La FaM en la Chávez

Septem Sacramenta

Un acercamiento a la música sacra a través de Septem Sacramenta, el ciclo creado por Franz Liszt, que integra siete piezas dedicadas a los sacramentos de la tradición cristiana. El programa propone un recorrido dividido entre los sacramentos de iniciación, sanación y servicio. En torno a la obra de Liszt se incorporan composiciones de Juan de Lienas, Anthony Sylvestre, Michael J. Trotta y Ola Gjeilo, las cuales ofrecen la oportunidad de contrastar épocas, lenguajes y maneras distintas de abordar la música coral religiosa. El repertorio incluye tanto piezas corales como obras a cappella. La interpretación estará a cargo de los ensambles In Paradisum y Aether Ensamble, integrados por estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM.

Domingo 8 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Consulta programas completos:

musica.unam.mx

$50*

Danza

Mitotiani

Ciclo de danza butoh mexicana

En náhuatl la palabra mitotiani remite a un encuentro de danzantes: una experiencia en la que el cuerpo deja de ser sólo el instrumento de quien ejecuta un baile para desprenderse de su identidad y convertirse en catalizador de otras formas de vida. A partir de esta premisa, este ciclo reúne las propuestas de seis creadoras y creadores mexicanos que han encontrado en el butoh una vía para explorar los límites del cuerpo, la transformación y otras maneras de dar testimonio de la existencia. Carlos Cruz, SoRIAH, Teresa Carlos, Guadalupe Lobos, Lucas Matus y Christo Arias compartirán sus aproximaciones a esta disciplina, surgida en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que se caracteriza por la búsqueda de movimientos y estados corporales que cuestionan los convencionalismos de la danza.

Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 | 8 pm, y domingo 8 de noviembre | 6 pm

Foro del Dinosaurio

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$150

($75, estudiantes, docentes e INAPAM general)

Cine

FICUNAM 16

El Festival Internacional de Cine UNAM llega a su 16ª edición. Entre los invitados internacionales destacan la actriz, directora y guionista Julie Delpy, invitada de honor, así como los realizadores Kiyoshi Kurosawa y Ryūsuke Hamaguchi, cuyas trayectorias serán reconocidas mediante tributos y actividades especiales. El programa incluye más de un centenar de películas de distintas geografías y épocas, además de encuentros con cineastas, actividades académicas y espacios de reflexión. A las funciones en salas se suman propuestas para infancias y familias, proyecciones al aire libre y actividades formativas con las que el festival busca propiciar el diálogo entre el público y quienes participan en su creación.

Jueves 5 al domingo 15

Centro Cultural Universitario y sedes alternas

Programación completa y precios:

ficunam.unam.mx