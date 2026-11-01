Intergeneraciones en el arte

Argenetic Escena del performance y marionetas de José Vasconcelos, Pedro Ramírez Vázquez, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Tápiz de Cueto, un juguete articulado prehispánico, 1946, dibujos de artesanías, Maguey Gigante y Mural sobre Aurora Reyes. (Fotos Eduardo Egea, General Expenses Wendy Cabrera.)

Wendy Cabrera Rubio (CDMX 1993) presentó en la Galería General Expenses la exposición curada por Luis Bastida, Piel de Tela, Manos de Papel: Los Nuevos Amigos de Lola Cueto (Sep19-Oct17,2026), donde se obtuvo el gran logró de reunir 20 dibujos, pinturas, grabados y un tapiz de Lola Cueto (nacida Dolores Velázquez Rivas, 1897-1978), muestra dedicada a Patricia Rubio Rosas, mamá de Cabrera. Algunas de las piezas de Wendy, fueron realizadas en colaboración junto a su madre, el propio Bastida, “Maya Tutec”, Alejandra Lomar así como Sbethlanna González y Nicolás Janssen.

Cueto fue una artista proto-multidisciplinaria docente, escritora, artista visual y promotora de Arte Popular del que recibió influencia; además pionera en México durante tres períodos, 1920-27, 1927-32, 1932-1945 en la transformación del tapiz en Arte Moderno —anticipando a Pedro Preux (1932-2011), desarrollando D.V.C. su propia técnica de tapicería mecánica. Iniciadora en México del Teatro Guiñol y paralela al Teatro Petul indigenista, Lola orientó hacia fines educativos e incluyó sutilmente temas políticos y sociales críticos para evadir a la censura al fundar compañías de marionetas como Rin Run, El Nahual y El Colorín. Cueto fue activista co-fundadora de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, 1933, organización que buscó luchar contra el Fascismo, la libertad de expresión y su represión por El Estado.

Desde obras tempranas como La Historia la Escriben los Vencedores, 2017, Wendy ha desarrollado una gran veta crítica no-lineal sobre la retroalimentación entre ideología y la fabricación de consenso desde los medios de comunicación, utilizando al Performance, Teatro Guiñol, documentación histórica, citas al cine, bordado y materiales como fieltro sintético. Además de referir al mural de Aurora Reyes, La Maestra Asesinada, 1936, otra obra es el breve performance teatral, El Mundo se Mide por sus Extremos, 2026, donde Wendy crítica los fallidos parámetros científicos para evaluar eficacia de un atleta al “medir” raza y género durante la Olimpiada del 68. Wendy es respecto a Cueto la artista Millennial mexicana más consecuente hacia un artista histórico; renovación cultural donde el arte se actualiza y se lleva a sus últimas consecuencias, sinergia cada vez más ausente en las últimas generaciones de artistas.

IG: @egea.eduardo