El trompetista alemán Simon Höfele debuta en México con la Orquesta Sinfónica Nacional

Concierto. Elogiado por su «gran virtuosismo» (Berliner Morgenpost) y su «brillantez carismática y calidez» (Luzerner Nachrichten), Simon Höfele es considerado uno de los intérpretes más versátiles de su generación.

La Orquesta Sinfónica Nacional presenta este viernes 6 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el concierto inaugural del Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, como parte de la Segunda Temporada de Conciertos 2026. En esta presentación, la agrupación contará con el debut en México del trompetista alemán Simon Höfele, quien interpretará el estreno en el país del Concierto para trompeta y orquesta Nobody knows the trouble I see, del compositor alemán Bernd Alois Zimmermann.

Nacido en 1994, Simon Höfele se ha consolidado como uno de los trompetistas más versátiles de su generación. Su técnica, calificada por el Berliner Morgenpost como altamente virtuosa, le ha permitido trascender las fronteras del repertorio tradicional para convertirse en un referente indiscutible en los escenarios más exigentes del mundo. Como solista, es invitado recurrente de instituciones globales como la Royal Concertgebouw Orchestra, la BBC Symphony Orchestra y la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, colaborando bajo la batuta de maestros como Semyon Bychkov, Vladimir Jurowski y Joana Mallwitz.

Galardonado con el premio OPUS Klassik y distinguido como ECHO Rising Star, Höfele también ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada. Sobre su álbum Mysteries, Eleonore Büning destacó: «¡Pero qué espectáculo de sonidos inauditos! ¡Qué riqueza de ritmos, timbres, voces y canciones! […] Y la chispa se enciende, gracias a la pasión y la perfección». Höfele mantiene un compromiso con la creación contemporánea, que se refleja en el encargo y estreno de obras de compositores como Lisa Streich, Miroslav Srnka y Matthias Pintscher.

Sus presentaciones en salas de conciertos como Wigmore Hall, en Londres; la Elbphilharmonie, en Hamburgo, y el Concertgebouw, en Ámsterdam, se complementan con su labor docente en el Royal Birmingham Conservatoire y el Royal College of Music, su participación como presentador del podcast KLASSIK CRUSH, de WDR3, y su proyecto fotográfico Kunstverlust.

Como parte de su visita a la Ciudad de México, Simon Höfele compartió su experiencia con estudiantes mexicanos mediante dos clases magistrales: la primera se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre, en Regina 52, Centro Histórico, y la segunda este jueves 5, en el Conservatorio Nacional de Música, ubicado en avenida Presidente Masaryk 582, Polanco.