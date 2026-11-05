Miguel Díaz Reynoso presentará su libro de arte “Paisaje de mi alma en la noche” en la Ciudad de México

“Paisaje de mi alma en la noche”

El universo creativo del diplomático y artista mexicano Miguel Díaz Reynoso se ha plasmado en las páginas de Paisaje de mi alma en la noche, un libro de arte que reúne dibujos y escritos breves realizados a lo largo de 15 años y que será presentado el próximo viernes 6 de noviembre en Casa Lamm, en la Ciudad de México.

Publicado por el sello editorial mexicano Mixedmedia.press, el ejemplar propone un acercamiento a la faceta artística de Díaz Reynoso a través de una recopilación de materiales que demuestran el talentoso proceso creativo de una exploración personal expresada mediante imágenes y textos. La publicación está concebida como un libro de artista, es decir, esta obra lejos de plantear una lectura lineal, ofrece una experiencia fragmentada y con la oportunidad de crear distintas interpretaciones a partir de varias libretas de distintos formatos.

Se trata de una edición limitada de 150 ejemplares, debido a la propuesta editorial, que busca preservar el carácter íntimo y diverso de los materiales que la integran. Este proyecto cuenta con el apoyo de Banpay Group para su producción.

La presentación de este libro será encabezada por el propio autor, quien estará acompañado por dos figuras destacadas de la literatura en español, el escritor cubano Leonardo Padura y el escritor, ensayista y editor mexicano Alberto Ruy Sánchez, quienes compartirán sus perspectivas en torno a esta publicación.

Miguel Díaz Reynoso, nacido en Guadalajara en 1952, ha desarrollado una trayectoria profesional que transita entre el servicio público, la diplomacia y la creación artística. Durante más de tres décadas formó parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde desempeñó distintas responsabilidades, entre ellas las de agregado cultural, director general y embajador. Actualmente representa a México como embajador en Cuba.

A lo largo de su carrera también ha participado en foros internacionales relacionados con temas como cambio climático, migración y derechos humanos, además de publicar estudios sobre sociedad civil y política exterior, así como colaboraciones en el periódico La Jornada y diversas revistas especializadas.

Paralelamente, ha mantenido una relación constante con las artes visuales. En sus primeros años como ilustrador estudió con el artista José Luis Cuevas y posteriormente desarrolló su trabajo como pintor e ilustrador, con exposiciones en México, Argentina y Cuba. En 2025 también incursionó en el terreno documental con la realización del largometraje Cuadernos de La Habana, Gilberto Bosques en Cuba, en colaboración con TV UNAM.

La participación de Leonardo Padura y Alberto Ruy Sánchez aportará una perspectiva literaria al encuentro. Padura, nacido en La Habana en 1955, es periodista, guionista y novelista, reconocido internacionalmente por su obra narrativa. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentra El hombre que amaba a los perros, además de la serie policiaca protagonizada por el detective Mario Conde.

Por su parte, Alberto Ruy Sánchez, nacido en la Ciudad de México en 1951, cuenta con una amplia trayectoria como narrador, ensayista, poeta y editor. Desde 1988 dirige la revista Artes de México, proyecto editorial que ha contribuido a la difusión del patrimonio artístico y cultural del país.

La editorial que hace posible el lanzamiento de esta obra es Mixedmedia.press, fundada en 2015 en la Ciudad de México por el artista y editor Andrés Gómez Servín. El sello se ha especializado en libros y proyectos de arte contemporáneo, con especial atención al diseño y los procesos de producción y ha colaborado con creadores nacionales e internacionales, así como con diversas instituciones culturales.

El encuentro tendrá como sede la Casa Lamm, recinto ubicado en una mansión porfiriana de la colonia Roma que, desde hace más de tres décadas, funciona como uno de los espacios dedicados a la actividad cultural, académica y artística de la capital.

La presentación de Paisaje de mi alma en la noche será el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en Casa Lamm, ubicada en avenida Álvaro Obregón número 99, colonia Roma, Ciudad de México. La actividad está dirigida a quienes deseen acercarse a una propuesta editorial que reúne arte, escritura y exploración personal desde la mirada de un creador cuya trayectoria ha transitado por distintos ámbitos de la cultura y la vida pública.