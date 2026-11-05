El World Press Photo 2026 retrata el mundo contemporáneo: “Un puñetazo visceral”

Centro El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Los conflictos bélicos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, las protestas ciudadanas, los retos de salud y las historias de resiliencia humana son algunas de las temáticas de las 144 fotografías de la exposición ‘World Press Photo 2026’, que tendrá lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) del 6 de noviembre al 13 de diciembre.

La Fundación Photographic Social Vision organiza la muestra que recoge los proyectos ganadores del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, que en esta edición incluye a fotógrafos de España, Argentina, México, Colombia, Brasil y Ecuador.

La crisis medioambiental es uno de los ejes centrales, ilustrada por el deshielo de los polos, los efectos del uso de químicos en la industria alimentaria o los incendios en Los Ángeles (EU) y Galicia (España).Sobre estos últimos, el español Brais Lorenzo, colaborador de la Agencia EFE, ganó en la categoría de Reportaje Gráfico (Europa) con ‘Tierra quemada’, un proyecto que documenta la peor temporada de incendios que ha vivido España en tres décadas.

Durante la rueda de prensa, Lorenzo ha señalado que “es un orgullo” obtener un World Press Photo con un trabajo sobre una problemática de su tierra, Ourense, y que no documentar los incendios sería “mirar para otro lado”, ya que son una lacra que considera vinculada a “la despoblación y el cambio climático”.

A esta urgencia climática se suman en la exposición los trabajos del argentino Pablo Piovano sobre el costo humano de los agrotóxicos y del mexicano César Rodríguez sobre los desplazados climáticos.

Otro de los temas destacados es la protesta ciudadana que ilustró el español Luis Tato quien obtuvo el premio en Reportaje Gráfico (África) con ‘Las protestas de la Generación Z en Madagascar’ y el argentino Tadeo Bourbon con ‘La Argentina de Milei’.El español Diego Ibarra Sánchez fue galardonado en Proyecto a Largo Plazo (Asia Occidental, Central y del Sur) por ‘Educación secuestrada’, documentando en nueve países cómo la infancia ve privado su derecho a la educación por las guerras.

Para Ibarra Sánchez, la fotografía debe ser “ese puñetazo visceral que intenta sacar al espectador fuera de su zona de confort para hacerlo reflexionar”.Otras imágenes relacionadas a conflictos bélicos que se exponen en el recinto son las de los colombianos Ferley Ospina y Ever Andrés Mercado Puentes, el brasileño Eduardo Anizelli y el ecuatoriano Santiago Arcos.

En la muestra también destacan los temas de salud física y mental, como el cáncer o la anorexia, así como numerosas historias de resiliencia humana, como las farīsāt, mujeres que han luchado para formar parte de una celebración ecuestre tradicional en Marruecos, o la boda filipina que se celebra pese a las inundaciones provocadas por un tifón.

Silvia Omedes, representante de la Fundación, ha insistido en que el concurso World Press Photo “se ha convertido en una importante fuente de información veraz a escala global, garantizando el acceso del público a información en la que puede confiar”.