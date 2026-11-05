La casa donde Charles Dickens pasó sus últimas horas es ahora “patrimonio en riesgo”

Charles El escritor inglés Charles Dickens.

La casa en la que el escritor inglés Charles Dickens pasó sus últimas horas en 1870, poco antes de morir a la edad de 58 años, presenta graves defectos estructurales que han llevado a la institución English Heritage (patrimonio inglés) a incluirla en su lista de patrimonio en riesgo.

Se trata de una casa de dos pisos en la localidad de Higham (Kent, sureste de Inglaterra) con un balcón en el piso superior, construida básicamente en madera, un tipo de construcción a veces llamada “chalet suizo” (por el tejado a dos aguas) que fue un regalo de Navidad al popular escritor en 1864.

Allí escribió su novela ‘Nuestro común amigo’, la colección de relatos ‘El viajero sin propósito’ y la novela que quedó inconclusa ‘El misterio de Edwin Drood’. Dickens escribió sus últimas páginas de esta novela en el chalet, pero se sintió mal y fue a recostarse a una casa aledaña, unida por un túnel que él había mandado construir, y fue allí donde murió.

Al parecer, Dickens usaba el chalet suizo como lugar de trabajo, pero también para hacer lecturas dramatizadas de sus obras para algunos de sus amigos. Para tal fin, el piso superior estuvo en su momento lleno de espejos para multiplicar el carácter teatral de esas apariciones.

English Heritage, organización sin ánimo de lucro que vigila por el buen estado del patrimonio, ha detectado un gran deterioro en la madera y debilidades estructurales en toda la vivienda, que impiden el acceso del público y hacen urgente una reparación.

El ayuntamiento local ha anunciado que destinará 40.000 libras para su restauración, y ha logrado una inyección suplementaria de 240.000 libras por parte del Fondo Nacional de Loterías.La última morada de Dickens se suma así a los casi 5.000 lugares -edificios, templos, sitios arqueológicos, parques o escenarios de batallas- que la organización considera que están en riesgo grave por su deficiente conservación o protección.