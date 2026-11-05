La UDLAP reúne a destacadas voces de la literatura mexicana en el Festival de Poesía 2026

UDLAP La inauguración del Festival de Poesía 2026 en la UDLAP.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se convierte en punto de encuentro de las grandes voces de la poesía mexicana al ser sede del Festival de Poesía 2026, evento que organizado en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana (SCM), se lleva a cabo del 4 al 6 de noviembre en el campus universitario con la participación de escritores, poetas, especialistas literarios, estudiantes, y público interesado en la poesía, que se dieron cita para celebrar la riqueza de la literatura nacional, reflexionar sobre su trascendencia, y acercar sus expresiones a nuevas generaciones.

En el marco de la inauguración de este encuentro, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla comentó que el traer este Festival a la UDLAP representa una oportunidad “para que nuestros estudiantes de Literatura, en particular, comprendan que lo que aprenden en las aulas trasciende los espacios universitarios y tiene una presencia importante en el ámbito cultural”.

Asimismo, durante la inauguración del evento, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista destacó la importancia de preservar las artes y las humanidades frente al avance de la inteligencia artificial al señalar que ninguna tecnología puede sustituir la sensibilidad y la pasión humana, “la poesía es el alma, sin alma no existe país, sin país no existe cultura y sin cultura no existe humanidad”. También reiteró el compromiso de la UDLAP con la promoción de la literatura y el pensamiento, y dio la bienvenida a los participantes para que este festival tenga continuidad y crezca en futuras ediciones.

Por su parte, el arquitecto Felipe Leal Fernández, presidente de la Mesa Directiva del Seminario de Cultura Mexicana, agradeció la colaboración de la UDLAP para realizar la segunda edición de este encuentro que busca llevar la poesía a distintos puntos del país. Explicó que, después de su primera edición en la Ciudad de México, se decidió adoptar un carácter itinerante y elegir a Puebla como sede. También informó que el programa ofrece un amplio panorama de la creación poética y representa una oportunidad para fortalecer el diálogo en torno a la literatura, el pensamiento, la filosofía y la cultura.

Amplia programación cultural

Con el apoyo de Arte & Cultura, Fomento Cultural Grupo Salinas y Literatura UNAM, este festival realizado por la UDLAP y el Seminario de Cultura Mexicana busca crear espacio de encuentro entre distintas generaciones de escritores, estudiantes y público interesado en la poesía, al tiempo que reconocen obras y autores fundamentales de la literatura nacional.

En esta segunda edición, se conmemora el 50 aniversario de Isla de raíz amarga, insomne raíz, de Jaime Reyes, y El pobrecito señor X, de Ricardo Castillo, además de rendir homenaje a José Carlos Becerra por los 90 años de su nacimiento.

Como parte de las actividades, después de la inauguración se realizó un maratón de lectura coordinado por Fernando Fernández y Gabriel Wolfson, en el que participaron distintas personas con la lectura de un poema.

El pasado jueves, la programación en el campus UDLAP incluyó un taller de poesía para infancias, mesas de diálogo dedicadas a la obra de Jaime Reyes y José Carlos Becerra, así como lecturas poéticas. El viernes, las actividades continuarán por la mañana en la Universidad y concluirán por la tarde en Capilla del Arte UDLAP, con una mesa conmemorativa por los 50 años de El pobrecito señor X, en la que participarán Ricardo Castillo, Inti García Santamaría y Lucía Ortuño, bajo la moderación de Hernán Bravo Varela.

UDLAP institución comprometida con la promoción de la literatura y el pensamiento

Finamente, cabe mencionar que la Universidad de las Américas Puebla está haciendo un esfuerzo general al realizar diferentes actividades que ayuden a impulsar y fortalecer la literatura dentro y fuera de la institución educativa, como: el Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, una iniciativa que busca impulsar la creación literaria y reconocer la calidad de la narrativa contemporánea en México y cuya premiación se realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026; el Taller-Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos “Bajo la Pirámide”, programa de formación literaria orientado al fortalecimiento de la creación literaria entre jóvenes autores mexicanos; entre otras actividades más.