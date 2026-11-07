La tradición mexicana del Día de Muertos se encontrará con distintas expresiones artísticas en Xantolo: Memorias que Florecen, un festival multidisciplinario que Casa Snowapple realizará en Coyoacán, Ciudad de México, con una programación gratuita dirigida a públicos de todas las edades.

Xantolo lleva música, danza y arte a Coyoacán con un festival gratuito de Día de Muertos (ConsueloPagaza)

Con flores, elementos de palma y una ambientación inspirada en las celebraciones tradicionales, el festival ocupará un callejón empedrado de aproximadamente 100 metros, cuya intervención artística estará a cargo de Laboratorio 118, colectivo integrado por dos mujeres que también realizó la curaduría de la primera edición.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Ivanna, productora general del festival, explicó que Xantolo nació hace dos años bajo una propuesta enfocada en la festividad de Día de Muertos de la región Huasteca, que comprende estados como Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Sin embargo, el nombre se mantuvo para las siguientes ediciones, mientras que cada año se incorpora una temática distinta. En 2025, por ejemplo, se presentó como Festival de Calaveras.

La elección de Coyoacán responde tanto a su arquitectura y riqueza cultural como al interés de Casa Snowapple por descentralizar las actividades artísticas y llevar propuestas culturales a espacios distintos del Centro Histórico, la Roma o la Condesa.

“Queremos llevar esa parte de la cultura como proyecto de Casa Snowapple en Coyoacán”, explicó la productora, quien destacó que el festival busca acercar estas expresiones a las familias que visitan la alcaldía durante las celebraciones de Día de Muertos.

Entre las actividades principales se encuentra una comparsa que partirá de un punto del centro de Coyoacán para recorrer sus calles acompañada de músicos y bailarines hasta llegar a Casa Snowapple, donde comenzará el programa artístico. Los horarios y la ruta se darán a conocer a través de las redes sociales de la organización.

La programación contempla música, danza, circo, teatro, burlesque y propuestas escénicas. Participarán agrupaciones como Las Brujas, la Mijanteña de Santa Cecilia y Artesano del Son, además de Ana Ruiz y su orquesta Corima, con una propuesta de jazz vinculada a la temática de la festividad.

También se presentará Nébula, proyecto de la fundadora de Casa Snowapple, Laurine Shee; Astralem, artista drag con una propuesta escénica que incorpora vestuario, maquillaje y prótesis, así como Juliet Dragón, artista francesa de neoburlesque que participará por segundo año consecutivo.

La oferta incluye narraciones de leyendas mexicanas y de Coyoacán relacionadas con el Día de Muertos, una adaptación teatral con una artista argentina y talleres para elaborar calaveritas y máscaras de cartón.

Además de las actividades culturales, habrá una propuesta gastronómica con proyectos locales como Juno Café, Maíz Vivo y Los Tenates, que ofrecerán bebidas, tamales y tacos, respectivamente. Aunque el acceso al festival será gratuito, los alimentos y bebidas tendrán costo.

La productora destacó que uno de los objetivos es mantener un diálogo entre las tradiciones mexicanas y las expresiones artísticas internacionales, con respeto hacia los elementos culturales que dan identidad a la celebración.

Como parte de esta visión, también participará Mi Valedor, organización que busca visibilizar su trabajo mediante la venta de stickers y otros productos, cuyos recursos contribuyen a la producción de su revista.

Ivanna señaló que Xantolo forma parte de un proyecto cultural más amplio de Casa Snowapple, que busca fortalecer su trabajo artístico y avanzar hacia su conversión en una organización no gubernamental, además de abrir espacios para colaborar con otras iniciativas sociales.

Finalmente, invitó al público a consultar las redes sociales de Casa Snowapple para conocer los horarios y las presentaciones de cada jornada, pues algunos artistas tendrán números distintos y no todas las propuestas se repetirán durante los dos días.

El festival está pensado para infancias y personas de todas las edades. Debido a la afluencia que registra Coyoacán durante las celebraciones de Día de Muertos, la organización recomendó llegar temprano para disfrutar de las actividades.