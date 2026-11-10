Josefina Licitra, de Argentina, obtiene Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2026

Honrar a Sor Juana Inés de la Cruz exige respaldar las causas que defendió; derecho de las mujeres al conocimiento y libertad intelectual, señala El Claustro —

Premio Sor Juana 2026 La escritora y periodista argentina Josefina Licitra fue distinguida con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su reciente novela Crac. (UCSJ)

Para mantener vigente el legado intelectual y defensa de la libertad de pensamiento, del derecho al conocimiento y la participación de las mujeres en la vida cultural, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) participa en la continuidad del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que honra su memoria y trabajo.

La institución reveló que este año el galardón será entregado a la periodista y escritora argentina Josefina Licitra, por su novela Crac, el próximo 2 de diciembre durante la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El certamen permite preservar, estudiar, difundir la vida, obra y pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, al reconocer a escritoras que estimulan al literatura y el conocimiento tal como lo impulsó la musa jerónima.

La incorporación de la premiada escritora a la lista de ganadoras actualiza una tradición que ha reconocido, a través de distintas generaciones, la diversidad de voces, miradas y experiencias que enriquecen la literatura contemporánea en español, manifestó la universidad.

“Se trata de uno de los más importantes reconocimientos internacionales dedicados a la creación literaria de las mujeres en lengua española”, afirmó la UCSJ.

Explicó que anualmente cuando una nueva escritora lo recibe en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), El Claustro actualiza su permanente vínculo con este reconocimiento al financiarlo, como parte de una convicción que forma parte de su identidad y responsabilidad cultural.

El Premio Sor Juana, creado en 1993, distingue una novela publicada originalmente en español y escrita por una mujer.

A lo largo de más de 30 años fue consolidado como uno de los principales reconocimientos internacionales dedicados a la literatura escrita por mujeres en lengua española.

“Participar en su continuidad significa respaldar un espacio de reconocimiento para las autoras contemporáneas y, al mismo tiempo, mantener vigente el vínculo entre su labor universitaria y el legado de la escritora cuyo nombre lleva”, señaló.

Añadió que honrar a Sor Juana significa continuar las causas que defendió; su exigencia del derecho de las mujeres al saber, su afirmación de la libertad intelectual y su determinación de hacer escuchar su voz en un mundo que imponía límites a la participación femenina.

Afirmó que estos ideales “siguen siendo referentes indispensables para comprender los desafíos de nuestro tiempo”.

Lectura Polifónica en la FIL Guadalajara

Como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de la FIL Guadalajara, este año será realizada una lectura polifónica de escritoras galardonadas con el Premio Sor Juana.

Las participantes leerán fragmentos de las obras con las que obtuvieron el reconocimiento y compartirán con el público sus reflexiones y su visión sobre el futuro de la literatura.

La UCSJ detalló que la actividad reunirá distintas generaciones de autoras el jueves 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, y reconocerá el trabajo injstitucional en la creación literaria de las mujeres.

Josefina Licitra, de Argentina, obtiene Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2026