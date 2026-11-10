Planeta lanzará en español la biografía de Vargas Llosa que su editorial habitual rechazó

Biografía. El escritor Mario Vargas Llosa.

Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará en español la biografía del Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, después de que el sello Debate -de Penguin Random House- renunciara a los derechos por disconformidad con su contenido.De momento no hay cerrada una fecha de publicación, pero se estima que sea hacia finales de 2027, según Roger Domingo, director editorial de Deusto. “Estamos acabando la traducción, queremos que llegue simultáneamente a España, México y el resto de territorios hispanos”, señaló.

Debate, que forma parte del grupo editorial que publica la obra del Nobel hispanoperuano, tenía contratada desde 2013 la biografía de Martin, experto en literatura del bum latinoamericano, pero no tuvieron acceso al manuscrito “hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido”, en julio pasado, según Miguel Aguilar, director editorial del sello.

“Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón hemos decidido no incorporarlo a nuestro catálogo”, señaló Aguilar a EFE.

’Vargas Llosa: A Life’, publicada por Bloomsbury en el Reino Unido, es una obra “brillantemente documentada y fruto de una profunda investigación”, según la presentación que hace la editorial británica y “ofrece un relato fascinante de la asombrosa y profundamente contradictoria vida de Mario Vargas Llosa”.

El libro de Martin, quien también escribió la biografía de referencia de García Márquez -editada en España por Debate en 2009-, aborda cómo a su muerte, Vargas Llosa estaba considerado uno de los mayores escritores vivos y un influyente intelectual, pero no obvia que su figura era también “controvertida”.En sus comienzos se declaraba socialista, pero luego fue abrazando distintas ideologías, hasta terminar convirtiéndose en “un ferviente defensor” de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, así como del individualismo neoliberal que ambos lideraron, señala Martin.

El libro también repasa su vida sentimental, el matrimonio a los diecinueve años con su tía Julia, a la que una década después sustituyó por una prima hermana adolescente, a la que luego también abandonaría “de manera escandalosa” por Isabel Preysler.

“Apuesto, elegante y dotado de una ambición, una energía y una determinación casi incomparables, Vargas Llosa tuvo una vida personal tan controvertida como sus posiciones políticas”, subraya la editorial de la biografía en su web.