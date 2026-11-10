Roger Bartra explora el mito de Ariadna y su relación con el amor, la melancolía y la música

Lectura. Roger Bartra, sociólogo, antropólogo y académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

En el marco del ciclo “Lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua”, Roger Bartra presenta un ensayo dedicado al mito de Ariadna y su presencia en la historia de la ópera, en el que examina las relaciones entre la música, la mitología, el amor, la belleza, la melancolía y el poder. La exposición forma parte de las investigaciones que desarrolla para su próximo libro, en el que propone una aproximación antropológica a las distintas interpretaciones musicales de este relato de la tradición grecolatina.

Bartra explica que la historia de Ariadna, la princesa de Creta que entregó a Teseo el hilo que le permitió escapar del laberinto después de matar al Minotauro, presenta una ruptura respecto del modelo tradicional del héroe victorioso. Aunque el relato parece conducir al regreso triunfal de Teseo a su patria acompañado de la mujer amada, el abandono de Ariadna en la isla de Naxos introduce una alteración decisiva que transforma el sentido de la narración.

El autor de La jaula de la melancolía recurre al concepto musical de disonancia para explicar esta ruptura, pues el abandono interrumpe la aparente armonía del relato y abre la posibilidad de nuevas resoluciones. De esta manera, Ariadna desplaza al héroe como figura central del mito y su sufrimiento se convierte en una poderosa fuente de inspiración para compositores y libretistas a lo largo de cuatro siglos.

En su exposición, señala que el lamento de la princesa abandonada constituye una de las grandes representaciones de la melancolía en la cultura occidental. Esta dimensión, presente desde las interpretaciones literarias de Catulo y Ovidio, adquiere especial fuerza en la ópera, donde la unión de la palabra, la música y el canto permite explorar las tensiones entre el sufrimiento amoroso, la belleza y el deseo.

A través de un recorrido histórico, Bartra observa las distintas transformaciones del mito desde el nacimiento de la ópera hasta las composiciones contemporáneas. Destaca especialmente la obra L’Arianna, de Claudio Monteverdi, estrenada en 1608, que estableció un modelo narrativo fundamental: Teseo abandona a Ariadna, ella expresa su dolor mediante el lamento y finalmente encuentra una nueva posibilidad amorosa en el dios Dioniso o Baco.

Bartra aborda también las interpretaciones de compositores como Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, Georg Benda, Jules Massenet y Richard Strauss, cuyas obras ofrecen distintas respuestas al conflicto amoroso. Mientras algunas versiones eliminaron el abandono para restablecer la unión entre Ariadna y Teseo, otras profundizaron en la soledad de la protagonista y en las contradicciones entre el amor, la muerte y el poder. Particular atención merecieron las composiciones del siglo XX, en las que el mito adquirió nuevas dimensiones psicológicas, dramáticas y musicales.

Desde una perspectiva antropológica, el académico sostiene que la permanencia del mito en la música no depende de la transmisión de motivos sonoros entre compositores, sino de la continuidad de un entramado cultural que ha permitido reinterpretar sus conflictos fundamentales en distintas épocas.

La lectura se proyectará el próximo 12 de noviembre, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.