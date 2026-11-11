‘Pisarnos los talones’: el arte como espacio de memoria, descanso y colectividad

"Mañana es hace mucho tiempo" de Roberto Elías Foto: Cortesía

La exposición colectiva Pisarnos los talones, resultado de dos años de trabajo y experimentación en SOMA, reúne las inquietudes de 12 artistas que encontraron en el diálogo, la colaboración y la exploración de distintas materialidades una forma de cuestionar la realidad contemporánea.

A través de instalaciones, fotografías, textos y experiencias participativas, el proyecto aborda temas como la memoria, la identidad, el territorio, el sueño, el descanso y las relaciones sociales, sin limitarse a una sola línea temática o interpretación.

En entrevista con La Crónica de Hoy, las artistas María José Casazza y Raisa Pimentel, integrantes de esta generación de SOMA, compartieron cómo fue construir una exposición sin una curaduría centralizada, qué preguntas personales dieron origen a sus obras y por qué consideran que el trabajo colectivo puede convertirse en una alternativa frente al aislamiento.

SOMA: dos años de experimentación y diálogo artístico

Pisarnos los talones representa el cierre de un proceso de formación de dos años dentro de SOMA, un programa educativo que propone a sus participantes cuestionar constantemente sus prácticas artísticas y ponerlas en conversación con otras perspectivas.

Para las entrevistadas, uno de los aspectos más importantes de esta experiencia fue la posibilidad de revisar sus proyectos con otras personas, recibir retroalimentación y descubrir nuevas maneras de desarrollar sus inquietudes.

La exposición, integrada por 12 artistas, se construyó mediante acuerdos colectivos y conversaciones entre sus participantes, sin una figura curatorial que determinara una temática específica o estableciera una interpretación única.

“Como tal, como una figura que un poco ordene los temas o trace ciertas pautas temáticas, en realidad eso no existe, sino que tiene que ser como un acuerdo y una conversación colectiva”, explicaron.

Esta forma de organización también permitió que las preocupaciones individuales encontraran puntos de conexión, desde lo político y social hasta lo emocional y cotidiano.

¿Dónde quedó ese mar?: memoria, territorio y tiempo

Una de las propuestas que integran la exposición es ¿Dónde quedó ese mar?, proyecto con el que Raisa explora su vínculo con el territorio de origen de su familia, en la región de Tehuacán, Puebla.

La artista explicó que su investigación parte de una relación personal con un lugar marcado por la migración familiar, pero también por una riqueza geológica y cultural que permite acercarse a temporalidades muy distintas de las que predominan en la vida urbana.

En esta región, donde existió un mar hace millones de años, todavía es posible encontrar fósiles, conchas y huellas que funcionan como indicios de ese pasado.

A partir de recorridos por cerros y exploraciones del paisaje, Raisa desarrolló una instalación de rocas mediante improntas de papel, una fotografía y un texto que reúne parte de su experiencia sensorial.

“Para mí los entiendo como fósiles del tiempo”, explicó al referirse a las marcas que permanecen en las piedras y que permiten imaginar la presencia de aquel mar desaparecido.

Su investigación también abre una reflexión sobre la relación cotidiana con el agua, un recurso indispensable del que muchas veces se desconoce su origen, recorrido y dimensión territorial.

El sueño y el descanso como preocupaciones contemporáneas

Por su parte, María desarrolló una investigación artística alrededor de las camas, la intimidad y el sueño, con especial interés en las condiciones sociales que determinan cómo y cuánto descansamos.

Para la artista, dormir no puede entenderse como una experiencia completamente ajena a las dinámicas laborales y económicas. Las posibilidades de descanso también están atravesadas por las condiciones de vida, los horarios de trabajo y los espacios disponibles.

Su propuesta incluye Ensayo para una siesta colectiva, una instalación formada por 24 almohadas usadas, recolectadas durante años entre mujeres de distintas ciudades en las que ha vivido.

Los textiles conservan una impronta corporal y una memoria cotidiana que la artista utiliza para construir una reflexión sobre el sueño compartido.

La pieza también contempla una acción participativa en la que las almohadas serán transportadas por distintas personas desde el espacio expositivo hasta la Glorieta de Insurgentes, con la intención de realizar una siesta colectiva e invitar a quienes quieran sumarse a descansar durante 15 minutos.

“Me interesa tratar de invitar a extrañas y extraños a que se den 15 minutos, si les es posible, para cerrar los ojos y estar ahí”, compartió.

La propuesta busca introducir una pausa en la rutina urbana y convertir el descanso en una experiencia colectiva, abierta y accesible.

La colectividad como una forma de hacer arte

Más allá de las piezas individuales, las artistas destacaron que uno de los principales aprendizajes de SOMA fue reconocer el valor de trabajar en colectivo, incluso cuando existen diferencias, desacuerdos o distintas maneras de entender la creación.

María señaló que la experiencia fortaleció su interés por construir proyectos desde la amistad, la conversación y la colaboración.

“Somos solas y que somos solas me parece como aburrida y solitaria”, expresó al reflexionar sobre la importancia de generar vínculos que permitan compartir procesos creativos y acompañarse en las dificultades.

Para ella, la colectividad no significa que todas las personas deban pensar igual o desarrollar una práctica idéntica, sino reconocer el valor de permanecer juntas y construir desde las diferencias.

Raisa, en tanto, destacó que el acompañamiento de tutores y artistas con perfiles diversos le permitió ampliar sus investigaciones y explorar nuevas escalas de trabajo.

Después de experimentar con rocas, paisajes y materiales, ahora busca encontrar puntos de encuentro entre estas exploraciones y sus intereses previos en electrónica y herramientas digitales.

Una exposición que invita a mirar desde otras perspectivas

Pisarnos los talones también propone que el público se acerque a las obras sin una interpretación predeterminada.

Las artistas consideran que las preocupaciones que atraviesan la exposición pueden reconocerse desde distintas experiencias personales, incluso cuando las piezas parten de contextos geográficos, sociales o culturales diferentes.

La publicación que acompaña el proyecto, concebida como un diccionario colectivo, reúne conceptos e inquietudes que conectan las investigaciones de sus integrantes.

Con ello, la exposición busca abrir un espacio para el diálogo, la curiosidad y el descubrimiento, en el que el arte no solamente se contempla, sino que también puede convertirse en una forma de cuestionar la vida cotidiana.