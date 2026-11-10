Una noche de Tchaikovsky sin Tchaikovsky

Gala Un cuadro de la Gala Balanchine.

Gala Balanchine. Compañía Nacional de Danza. Palacio de Bellas Artes, 8 de noviembre de 2026. Hay que decirlo primero, porque es de justicia: la Compañía Nacional de Danza hizo un trabajo espléndido.

El domingo 8 de noviembre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, presentó la Gala Balanchine, un programa de hora y media de pura música de Tchaikovsky bailada: “Serenade”, “Pas de Deux” y “Tema y Variaciones”. Tres coreografías maestras de George Balanchine, montadas con una limpieza, una elegancia y un respeto que pocas compañías en el mundo pueden presumir.

La reposición de Colleen Neary, que bailó con el propio Balanchine, se notó en cada detalle. La orquesta sonó gloriosa. Los bailarines estuvieron luminosos. El público, de pie. Pero salimos del teatro con una pregunta que no nos deja en paz: ¿Quién hace los programas de mano? Y lo peor, ¿quién los autoriza? Porque en 45 páginas de programa, con biografías de todos, hasta de quienes hacen las zapatillas y las luces, del compositor no dijeron absolutamente nada. ¡Nada! Solo: “Música: Piotr Ilich Tchaikovsky”. Como si fuera un dato de utilería. Perdón, pero sin Tchaikovsky no habría habido función.

Tchaikovsky junto con Balanchine fueron lo más importante de la noche. el propio Balanchine decía que su trabajo era “ver la música y escuchar la danza”. Él veía la partitura de Tchaikovsky y de ahí sacaba los pasos. Sin esa partitura, no hay “Serenade”, no hay “Pas de Deux”, no hay “Tema y Variaciones”. No hay nada.El “Pas de Deux”, por ejemplo, es música que Tchaikovsky escribió para el Acto III de “El Lago de los Cisnes” y que Balanchine rescató 70 años después.

Balanchine no inventaba música, la veía.¿Y quién fue Tchaikovsky? El programa no lo dice, así que lo decimos nosotros: Nació en 1840 en Votkinsk, Rusia. Fue el compositor ruso más universal de todos los tiempos. El que llevó el alma rusa, con su melancolía, su pasión y su tristeza enorme, al nivel de Beethoven y Mozart. No solo hizo ballets.

Hizo El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El Cascanueces. Compuso 6 Sinfonías numeradas, no solo la Patética. Compuso el famoso Concierto para Violín, el Concierto para Piano No. 1, las Variaciones Rococó para Cello y Orquesta, la Obertura 1812, la obertura Romeo y Julieta. También compuso diez óperas, entre ellas Eugenio Oneguin, La Dama de Picas, Mazeppa, Iolanta y Los Zapatitos. Y tiene muchísimas romanzas para canto y piano, más de cien canciones.

Entre ellas la famosísima “Nur wer die Sehnsucht kennt” (Solo quien conoce la desolación) sobre un poema de Goethe, que Tchaikovsky escribió originalmente en ruso como “Lish’ tot, kto znal” (Лишь тот, кто знал).Un hombre que vivió atormentado por ser homosexual en la Rusia de los zares, donde eso era delito y te podía costar la cárcel, el exilio y la carrera (o hasta la vida). Que vivió de la generosidad de su mecenas Nadezhda von Meck, con la condición de no verse nunca en persona, y que murió en 1893 a los 53 años.

Es un compositor demasiado importante como para que lo anden ninguneando. Si yo fuera el que autoriza esos programas, le diría al que lo hizo: Vas muy bien, cuate, pero te faltó lo principal. Tienes que poner algo de Tchaikovsky. Tienes que sacar su foto también. ¿No hay foto de Tchaikovsky o sí? ¡Claro que la hay! Y es una de las caras más conocidas de la historia de la música.Siempre hacen lo mismo. Siempre se les olvida algo. Y siempre se les olvida o el compositor, o la libretista.

Aplaudimos a la Compañía Nacional de Danza. La aplaudimos de pie. Pero le pedimos, con respeto y con cariño, que la próxima vez no deje al compositor fuera del programa. Porque la música no es papel tapiz. La música es quizá lo más importante. Y anoche, la música era toda de Tchaikovsky.