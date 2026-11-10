El Museo Thyssen-Bornemisza toma las calles de la CDMX, para todo público

El Thyssen en el Museo de Arte Moderno Santiago Herrero, Alejandra de la Paz, Evelio Acevedo y Marisol Argüelles encabezaron la apertura de la muestra en el Museo de Arte Moderno. (Gerardo González Acosta)

Con 50 obras magníficas, el museo español abre a los mexicanos el arte europeo; además, Sonia Delaunay y Lola Cueto muestran artes plásticas y decorativas — Para acercar el arte europeo a los mexicanos de a pie, fue inaugurada en México la exposición itinerante del Museo Thyssen-Bornemisza que ofrece a los transeúntes de Paseo de la Reforma, CDMX, 50 reproducciones del recinto, al aire libre.

Imagínese que en su andar por Reforma o Lieja, usted se encuentra con magníficas obras de vanguardias internacionales y arte moderno, de Sonia Delaunay, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Fernand Léger, Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Edward Hopper, Mark Rothko, Claude Monet o Vincent van Gogh.

Incluso, pinturas de grandes maestros clásicos del Renacimiento al Barroco como Caravaggio, Alberto Durero, Vittore Carpaccio, Giorgione y Jan van Eyck; una experiencia tan maravillosa como única.

Esta innovadora muestra construye un singular puente cultural entre España y diversas instituciones culturales mexicanas como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Museo de Arte Moderno (MAM).

El montaje permanecerá hasta el 9 de diciembre en el circuito de Galerías Abiertas Reforma-Lieja, y ofrece un recorrido por parte de la historia de la pintura occidental sin necesidad de entrar a un museo europeo.

Diálogo textil e innovación estética, Delaunay-Lola Cueto

A la par de la exhibición al aire libre, las salas del Museo de Arte Moderno albergan una muestra temporal centrada en el diálogo entre dos vanguardistas de la primera mitad del siglo XX; la ucraniana-francesa Sonia Delaunay (1885-1979) y la mexicana Lola Cueto (1897-1978).

El Thyssen en la CDMX Reforma Las Galerías Abiertas de Reforma exhiben 50 obras maestras del acervo Thyssen-Bornemisza al alcance de peatones y trabajadores de la capital. (INBAL)

Asimismo, la singular iniciativa “Thyssen a la calle” ofrece medio centenar de reproducciones maestras occidentales en la emblemática y muy transitada Paseo de la Reforma, justo frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y también en la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM).

Las piezas seleccionadas ofrecen un recorrido por distintas épocas, géneros y estilos de la pintura occidental, desde el siglo XIII hasta el XX, para que los ciudadanos tengan la fortuna de contemplarlas y asimilarlas.

Diálogo de Acervos Históricos

INBAL Alejandra en el MAM Alejandra de la Paz, directora general del INBAL, destaca la cooperación cultural entre México y España durante el acto inaugural en el MAM (Gerardo González Acosta)

Alejandra de la Paz, directora general del INBAL, expresó su satisfacción por la llegada del programa a México, y lo definió como una iniciativa que abre un diálogo directo entre los acervos artísticos fundamentales de México y España.

Explicó que el programa consta de dos dimensiones clave, el desarrollo de un programa educativo con las comunidades del MAM y la apertura al espacio público mediante la exhibición de reproducciones de la colección Thyssen en el Paseo de la Reforma.

Celebró la colaboración entre el Museo Thyssen-Bornemisza y el MAM, porque convierte al museo en un territorio propicio para el encuentro entre obras emblemáticas.

Enseguida resaltó la revalorización del textil y el diseño; enalteció el diálogo entre Sonia Delaunay y Lola Cueto, en particular a través de las obras Vestidos simultáneos y Tehuana; ponderó cómo el diseño y el arte textil, históricamente relegados a “categorías menores, son consolidados como espacios de profunda experimentación y renovación estética.

La escuchaban en la ceremonia ianugural en el lobby del majestuoso Museo de Arte Moderno participaron Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y Marisol Argüelles, directora del MAM.

De la Paz expresó su deseo porque la iniciativa tenga gran resonancia en el país y sirva como plataforma para futuros intercambios y diálogos recíprocos entre las instituciones museísticas de ambas naciones.

Agradeció en nombre de Claudia Curiel, secretaria de Cultura de México, el respaldo de la AECID, a través de Santiago Herrero; de la Embajada de España en México, y de las autoridades del Museo Thyssen-Bornemisza.

Acercar Experiencia Artística al Ciudadano

Evelio Acevedo El Thyssen Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, explica el detalle iconográfico de las reproducciones exhibidas en Paseo de la Reforma. (INBAL)

Durante su discurso en la presentación del programa “El Thyssen te visita”, Evelio Acevedo, Director Gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, explicó que la exposición en el MAM explora a dos creadoras que, aunque no trabajaron juntas en París, compartieron búsquedas estéticas afines.

“La disolución de fronteras entre las artes plásticas y decorativas, la autonomía del color, la revalorización de lo textil y el desarrollo de una identidad profesional sólida en ámbitos históricamente relegados por la crítica”, detalló.

Comentó que el proyecto sale del recinto museístico para acercar la experiencia artística a la ciudadanía.

Detalló que “la exhibición de reproducciones de 50 obras maestras en el Paseo de la Reforma, y su posterior traslado a las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, del 7 de enero al 6 de febrero, para conectar directamente con el público universitario y joven”.

Explicó que el recorrido por siete siglos de arte occidental, del Renacimiento al siglo XX, permite apreciar cómo los lenguajes estéticos europeos dialogan con el muralismo y las tradiciones visuales mexicanas.

Evelio Acevedo enalteció la colaboración entre los departamentos de educación del Museo Thyssen y del MAM para articular un programa didáctico con visitas mediadas orientadas a estudiantes, escuelas y ONGs, estructurado bajo los ejes conceptuales de la migración y la perspectiva de género.

¿Quiénes con las Dos Mujeres Artistas en El Thyssen?

En el marco del programa “El Thyssen te visita” del Museo Thyssen-Bornemisza, dos obras de artistas mujeres de la primera mitad del siglo XX son exhibidas en dialogo.

INBAL El Thyssen Las obras Vestidos simultáneos de Sonia Delaunay y Tehuana de Lola Cueto dialogan en las salas del MAM sobre la innovación textil en la modernidad. (INBA)

Sonia Delaunay (1885-1979), nacida en Ucrania y radicada en Francia, es una de las más emblemáticas figuras de las vanguardias artísicas.

Desarrolló una práctica que vinculó la pintura con el diseño textil, la moda y la decoración de interiores, cuestionando las jerarquías que separaban las bellas artes de las artes aplicadas.

Por su parte, la mexicana Lola Cueto (1897-1978) encontró en el tapiz un medio para explorar las relaciones entre la práctica artística, la tradición artesanal y la cultura visual mexicana.

En Vestidos simultáneos (1925), de Sonia Delaunay, y Tehuana (1924), de Lola Cueto, la indumentaria femenina se convierte en un espacio de experimentación plástica que trasciende su función utilitaria para ocupar un lugar central en la renovación del arte moderno.

Aunque ambas artistas desarrollaron su trabajo en contextos culturales distintos, sus obras coinciden en reconocer las posibilidades estéticas de la ropa en sus formas, colores y patrones.

Para Delaunay, vinculada al simultaneismo y a las exploraciones abstractas de las vanguardias europeas, el vestido constituye un campo donde el color y la geometria adquieren dinamismo y autonomia.

En el tapiz de Cueto, la figura femenina ataviada con el traje tradicional de Tehuantepec se integra en una composición de motivos vegetales y formas ornamentales que evocan un universo visual arraigado en las tradiciones textiles mexicanas.

En ambos casos, la vestimenta deja de ser un elemento secundario de la representación para convertirse en un vehiculo de exploración formal y de construcción de imágenes modernas.

Desde perspectivas distintas, las dos artistas transformaron elementos vinculados históricamente con el trabajo doméstico y artesanal en espacios de investigación estética, donde la ropa femenina aparece como un lugar de encuentro entre arte y vida, experimentación formal y cultura material.

INBAL el Thyssen Sonia Delaunay y Tehuana de Lola Cueto son comentadas por las autoridades culturales de México y España, en el MAM. (Gerardo González Acosta)

Esta coincidencia permite aproximarse a los intereses de ambas por las artes decorativas y por la posibilidad de extender la creación artistica más allá de los limites convencionales de la pintura.

Las obras mostradas en la exposición en el MAM responden a dos proyectos de modernidad artistica que encontraron en la indumentaria un territorio de innovación.

El Museo Thyssen-Bornemisza toma las calles de la CDMX, para todo público