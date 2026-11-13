La Tallera inaugurará “Una temporada plana”, exposición de Julia Rometti

Muestra. A lo largo de un año de residencia y trabajo procesual en La Tallera, Rometti desarrolló sus formas de producción a partir de la idea de objetos fuera de nosotros, objetos en nosotros y nosotros mismos como objetos entre objetos.

La Tallera presenta “una temporada plana”, exposición individual de la artista francesa Julia Rometti (Niza, 1975), que estará abierta al público del 21 de noviembre de 2026 al 2 de mayo de 2027.

Como plataforma de diálogo, La Tallera articula su programación en torno al eje curatorial Cuerpo climático, inspirado en la práctica Body Weather, de Min Tanaka, que concibe el cuerpo como un ente permeable e interconectado. Desde esta perspectiva, el cuerpo se plantea como un territorio sensible atravesado por temáticas como el deterioro ambiental y la memoria material.

En este marco conceptual se inscribe una temporada plana, curada por Andrea Valencia Aranda (Naucalpan, 1987), que parte de la noción de ontología plana del filósofo Tristan Garcia (Toulouse, 1981), así como de sus implicaciones metafísicas y ecológicas. De este modo, Rometti prescinde de jerarquías y categorías, con una metodología basada en la constancia, la duración, la proximidad y la posibilidad de dejar ser, permitiendo que objetos, pensamientos y fenómenos se sitúen en un mismo plano de igualdad, ajeno a la centralidad humana.

A lo largo de un año de residencia y trabajo procesual en La Tallera, Rometti desarrolló sus formas de producción a partir de la idea de objetos fuera de nosotros, objetos en nosotros y nosotros mismos como objetos entre objetos. Este proceso implicó una relación sostenida con el espacio, en sintonía con sus materiales, ritmos y circunstancias, así como con las condiciones internas de la propia práctica artística. Desde esta aproximación, la artista explora un entorno que comienza en el interior, donde los fenómenos tangibles e intangibles —visibles o invisibles— intervienen por igual en la composición de lo real y lo imaginario.

una temporada plana propone un mundo verdaderamente plano y libre de dicotomías, en el que materia, tiempo, condiciones climáticas, obras, fenómenos y asociaciones coexisten con autonomía e independencia de la percepción humana.

La exposición se presenta en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia y constituye una producción nacional realizada con el Estímulo Fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES).

SEMBLANZAS

Julia Rometti (Niza, 1975) vive y trabaja en la Ciudad de México. Su práctica proteica toma forma a través de la producción de exposiciones, en las que materiales, acontecimientos, condiciones y especulaciones se entrelazan con el propio espacio. Estas relaciones movilizan formas animistas de agencia y libertades crípticas, hacen porosas las distinciones y desarticulan las categorías con las que pensamos y entendemos el mundo.

Rometti ha presentado exposiciones individuales en PEANA y el Museo Anahuacalli, además de realizar una comisión para el Museo Tamayo (Ciudad de México). Asimismo, ha participado en diversas exposiciones colectivas en México y París. Anteriormente, formó parte del dúo Rometti Costales, que exploró ontologías no occidentales y concibió la naturaleza como un espacio de inscripción política.

Andrea Valencia Aranda (Naucalpan, 1987) es historiadora del arte y curadora independiente. Estudió una maestría en Práctica Curatorial en la School of Visual Arts (Nueva York) e Historia del Arte en Casa Lamm (Ciudad de México). Su práctica se interesa por los cruces del arte con cuestiones sociales más amplias, como los feminismos y el medioambiente. Recientemente fundó el proyecto de investigación artística el canario de la mina.

Ha trabajado en diversas instituciones culturales: se desempeñó como subdirectora y curadora asociada en el Museo Tamayo (Ciudad de México); coordinó la retrospectiva de Cecilia Vicuña organizada por Kunstinstituut Melly (Róterdam) y el Pabellón de México en la Bienal de Arte de Venecia 2017; además, fue asistente curatorial en el Museo Nacional de Arte (Ciudad de México).