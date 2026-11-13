Por primera vez llega a México la Bienal de São Paulo con su arte contemporáneo

Bienal. Algunas de las obras que se exhiben en el Museo Tamayo.

Por primera vez llega a México una selección de obras de la Bienal de São Paulo, en su 36ª edición, titulada “No todo viajero recorre caminos – De la humanidad como práctica”.

Andrea Torreblanca, directora del Museo Tamayo señala que la muestra que se puede visitar hasta febrero del 2027 representa un acontecimiento muy significativo para la institución y una oportunidad excepcional para el público mexicano de acercarse a una de las plataformas de arte contemporáneo más importantes del mundo.

“El diálogo artístico entre Brasil y México ha sido fundamental para la historia de este museo y particularmente para Rufino Tamayo, quien tuvo una relación importante con la Bienal, participó en el Gran Premio Internacional de Pintura en los años 50, en una gran retrospectiva en el año 77 y esta relación nos permite reconocer una historia de intercambios culturales que antecede varias décadas”, expresa previo a un recorrido para medios de comunicación.

Destaca que esta relación permite reconocer una historia de intercambios culturales que antecede varias décadas.

Uno de los aspectos fundamentales que la directora subraya en esta exposición es la intención de poner la humanidad al centro y cómo la ecología, el cuerpo y el territorio abren preguntas sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno.

Otro aspecto fundamental es el cruce del arte moderno y contemporáneo. “Pensar que hay que trazar genealogías, que es importante ver la historia para abordar temas fundamentales el día de hoy”.

Subraya que muchas de las obras presentes en esta exposición se ven por primera vez en México y a través de ellas “hay una presencia extraordinaria del color”.

Asimismo, agradece que la curadora Anna Roberta Goetz haya tomado en cuenta la arquitectura, la historia y el interés de Rufino Tamayo.

“El color aquí no sólo es una sensibilidad y una especie de experiencia visual, sino que adquiere un contenido político y cultural de manera muy relevante. Nos entusiasma especialmente que esta colaboración nos permita establecer y comprender otras formas de abordar la humanidad”, agrega además de insinuar que esta exposición puede ser “el inicio de muchos otros encuentros”

DESDE BRASIL

La abstracción, sus dimensiones políticas y como medio de emancipación cultural y política es el eje que da sentido al recorrido.

“Cada itinerancia presenta una nueva constelación de las obras de la Bienal del año pasado”, explica la curadora Anna Roberta Goetz.

En el caso del Tamayo, la selección de obras históricas y contemporáneas provienen de 26 artistas de Brasil y otros 12 países.

El título de esta edición (“No todo viajero recorre caminos”) es un préstamo, tomado de un verso del poema “De la calma y del silencio” de Conceição Evaristo.

“La frase nos invita a pensar que no todos los caminos posibles son visibles, ni todas las formas de desplazamiento siguen rutas conocidas. Existen otros mundos, otras maneras de ser, conocer y pensar, de sentir y relacionarse”, ahonda la curadora.

Apunta que la propuesta se centró en pensar la humanidad no como una condición que somos o poseemos, “sino como un verbo, algo que debemos construir y vivir continuamente a través de nuestras relaciones, acciones y responsabilidades compartidas”.

También enfatiza la puesta en diálogo de prácticas artísticas que surgieron de manera independiente en distintas regiones del mundo, pero comparten inquietudes conceptuales y lenguajes formales.

Agrega que “el legado del propio Tamayo abrió el camino para una generación posterior de artistas que particularmente, con la llamada Generación de la Ruptura, buscó ampliar las posibilidades del lenguaje artístico más allá del muralismo nacionalista y el dictado político”, por lo que esta selección de obras también profundiza en las relaciones entre abstracción, autonomía cultural, conocimiento ancestral, representación del cuerpo y ecología.

ITINERANCIA Y OTRAS ACTIVIDADES

Por otra parte, en tanto que representante de la Bienal, Caroline Carrion, Superintendente de comunicación de la Fundação Bienal de São Paulo recuerda que se trata de la segunda Bienal de Arte más antigua del mundo y se realiza desde 1951.

“Tiene tres pilares de acción. El fomento de la producción artística, la democratización del acceso al arte y la formación de públicos a través de actividades educativas”, explica.

Manifiesta que el programa de muestras itinerantes es fundamental para cumplir con dicha misión e informa que existe desde 2011, “pero la Bienal lleva sus obras y exposiciones a otras ciudades desde 1952, o sea, desde su inicio”.

“Desde la 29ª Bienal, la muestra ya llegó a 40 ciudades en Brasil y 10 en lo extranjero. En 75 años de historia, es la primera vez que una Bienal llega a México”, recalca.

Es también la última parada del itinerario de la 36ª Bienal después de 12 ciudades en Brasil, Santiago de Chile y Berlín.

“Nuestro propósito con las itinerancias no es reproducir lo que se vio en Sao Paulo, sino permitir que las obras y las ideas de cada edición se transformen en encuentros con nuevos contextos”.

La muestra se acompaña de un programa de actividades. El 9 de diciembre habrá un conversatorio entre los artistas Berenice Olmedo y Andrew Roberts.

El 13 de enero se presentará una serie de videos, Electronic Diaries, de 1984 a 2025, de la pionera Lynn Hershman Leeson, en los que expone sin reserva su propia vida en diálogo con los avances tecnológicos de cada época.

Los días 20 y 21 de enero habrá una conferencia y una charla curatorial sobre la Bienal, así como una conferencia sobre la abstracción, a cargo de especialistas .