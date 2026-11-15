“1930: ¡Qué viva México!” es el reencuentro con el país de hace un siglo

Muestra. Algunas de las piezas que se exhiben en El Castillo de Chapultepec.

Hace un siglo, nuestro país se iluminaba con el orgullo de su revolución y de sus pasos hacia la justicia social. A esa época que dejaba atrás las guerras civiles y abrazaba la estabilidad política y la modernidad se dedica la exposición 1930: ¡Qué viva México!, la cual permanecerá en el Museo Nacional de Historia (MNH), Castillo de Chapultepec, hasta el 4 de abril de 2027.

“Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas han sido protagonistas de las transformaciones de México. Esta exposición nos invita a pensar cómo se construyeron las imágenes de lo mexicano durante los años treinta, en un país marcado por los cambios en el campo, las ciudades y la vida cotidiana. Desde el INAH queremos impulsar una mirada crítica sobre nuestra historia, que permita reconocer las distintas experiencias y voces que la conforman”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Mediante esta muestra, la cual reúne cerca de 120 piezas de su propio acervo y otras cedidas en préstamo por particulares, el recinto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), órgano de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, revisa cómo en esa década se arraigó la conciencia del valor de lo propio, que acompañaría a las generaciones siguientes hasta los albores del nuevo milenio.

Como señala el director del MNH, Salvador Rueda Smithers, quien fungió como coordinador curatorial, el título de la exposición evoca al filme épico e inconcluso de Serguéi Eisenstein (del que se proyecta el fragmento Sandunga), cuyo rodaje comenzó ese año y que, a la postre, detonaría una serie de íconos sobre la mexicanidad, inspirados en la vida indígena y campesina.

“Tras dos décadas de conflictos armados que le costaron la vida a dos presidentes, Madero y Carranza, y a otro electo, Álvaro Obregón; y pese a que el 5 de febrero de ese año, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio sufrió un atentado el mismo día de su posesión del cargo, 1930 representó el primer año de paz”, refiere el historiador al agregar que “fue entonces que se elaboraron nuevos mapas que apuntaban al crecimiento de las regiones, mientras seguía consolidándose la reforma agraria y, en paralelo, las ciudades se perfilaban con rasgos más cosmopolitas.

“¿Cuál fue la clave de esto? Que el pasado, a lo cual contribuyó mucho la arqueología, se vio unido con el horizonte vivo, y a eso se sumó la posibilidad de la esperanza de mejoras económicas. Pasado, presente y futuro entrelazados”, manifiesta.

En la muestra sobresale la exhibición, por vez primera desde mediados de los 60, de un fragmento del vitral emplomado, realizado a partir del diseño del muralista Roberto Montenegro, para la sede de la cancillería en el centro de la capital. Esa alegoría a la fecundidad, que fue restaurada en 2008, enmarcó la redacción de la llamada Doctrina Estrada, que se convertiría en el documento fundamental de la política exterior mexicana.

La curaduría de la exposición involucró las perspectivas de diversos profesionales del INAH, en su mayoría adscritos al MNH, entre ellos: Juan Manuel Blanco Sosa, Elia Botello Miranda, Fabián Reyes Castillo, María Estela Eguiarte Sakar, Paula Fernández Rodríguez, Jaqueline Gutiérrez Fonseca, Axayácatl Gutiérrez Ramos y Amparo Gómez Tepexicuapan.

Así como a María Hernández Ramírez, Santiago López Beltrán, María de Lourdes López Camacho, Verónica Kuhligher Martínez, Thalía Montes Recinas, Jeniffer Ponce Fernández y Rafael Emilio Velásquez López.

Juntos concibieron un recorrido que parte de mediados de los años 20, enfatiza los 30 y se perfila a la década de 1940. El primer apartado aborda las presidencias del país y el ambiente político imperante, mediante retratos de los mandatarios citados, y objetos que les pertenecieron, entre ellos, el traje de Obregón.

Después se evocan los avances científicos, técnicos y educativos, con receptores de radio, cajas de música, libros, la réplica de un overol de aviador-pionero y envases medicinales, algunos recuperados durante el salvamento arqueológico efectuado en el antiguo Departamento de Salubridad e Higiene, obra maestra del art déco con tintes nacionalistas, diseñada por Carlos Obregón Santacilia.

La elegancia moderna y la geometría audaz de ese movimiento, surgido en el periodo de entreguerras, permea el montaje, cuya tercera parte es un recorrido por el gusto. Huipiles, un resplandor de tehuana, vestidos flapper e indumentaria que refleja los cambios en la moda, influenciados por la incorporación de la mujer al entorno laboral, ejemplifican la convivencia del México rural y citadino.

Entre las piezas destacadas están el terno yucateco de la periodista Alma Reed, un abanico que perteneció a la escritora y artista plástica Carmen Mondragón (Nahui Ollin) y un vestido de baile con un intrincado bordado de hilo metálico, cuentas y lentejuela, elaborado por la marca francesa Bab, de influencia art déco.

Finalmente, 1930: ¡Qué viva México! revela la entrada del mundo moderno a los hogares, mediante aparatos eléctricos de cocina y lavandería automática, mostrando nuevamente los modos de vida yuxtapuestos en un mismo territorio. La exposición puede visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del MNH, de martes a domingo, de las 9:00 a las 17:00 horas.