Oferta cultural de la UNAM del 16 al 22 de noviembre de 2026

UNAM La coreografía SerSur, Titre provisoire, de Johana Malédon.

Artes visuales

En el taller del filósofo. Georges Didi-Huberman

¿Puede una pintura de cinco siglos atrás estar relacionada de algún modo con una fotografía de un campo de exterminio? En la cabeza de Georges Didi-Huberman, el filósofo francés e historiador del arte, que ha dedicado su vida a investigar qué nos dicen las imágenes y cómo transforman nuestra manera de entender el mundo, no sólo es posible sino perfectamente lógico. Autor de más de 50 libros, Didi-Huberman ha explorado temáticas tan disímbolas como las pinturas del Renacimiento y las fotografías que documentaron el asesinato de seis millones de judíos. Esta exposición reúne una serie de piezas audiovisuales que de modo conceptual fueron llevadas a cabo en su “taller mental” y entrelazan palabras, imágenes, objetos, personas, disciplinas, instituciones, tiempos y geografías diversas.

Hasta el 28 de febrero del 2027

Sala 4Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Música

Música comentada

Musicum Vivax, quinteto de alientos

El ensamble presenta un recital compuesto por dos obras representativas del repertorio para quinteto de aliento (flauta, oboe, clarinete, corno y fagot) que fue muy popular en el repertorio de la música de cámara del siglo XIX. El concierto incluye el Quinteto de alientos, Op. 43, del compositor danés Carl Nielsen, y Tres piezas breves para quinteto, del francés Jacques Ibert. La presentación contará con la introducción y comentarios de Arturo Cuevas.

Sábado 21 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

OFUNAM 90 años

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Katharina Wincor, directora huésped

Guilhaume Santana, fagot

Continúan las celebraciones por las nueve décadas de existencia de la OFUNAM. Este concierto reúne tres obras de distintas épocas y lenguajes musicales. Inicia con Ícaro (2006), de la compositora Lera Auerbach, pieza inspirada en el mito griego del hijo de Dédalo, y continúa con el Concierto para fagot en fa mayor, de Carl Maria von Weber, compuesto en 1811, y que tendrá como intérprete solista al músico franco-chileno Guilhaume Santana. El cierre contempla la Sinfonía núm. 3, Heroica, de Ludwig van Beethoven, obra que el compositor alemán concluyó hacia 1804 y es considerada como un punto de inflexión en la historia de la música sinfónica.

Sábado 21 | 8 pm, y domingo 22 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)

José Areán, director titular

Marie Ythier, violonchelo

La OJUEM interpretará un programa dedicado a tres compositores franceses. La primera parte incluye la Suite de Mamá la oca, de Maurice Ravel, la cual está inspirada en varios relatos y cuentos infantiles; posteriormente, la violonchelista Marie Ythier se apersonará para ejecutar el Concierto para violonchelo núm. 1 en la menor, Op. 33, de Camille Saint-Saëns. El recital concluirá con la Sinfonía en do mayor, de Georges Bizet, obra que el compositor escribió cuando tenía apenas 17 años.

Domingo 22 | 6 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$50*

Danza

SerSurTitre provisoireJohana Malédon, compañía y dirección

La coreógrafa y bailarina Johana Malédon presenta un solo escénico que pretende indagar en las relaciones entre identidad, percepción y representación. A través de un diálogo conceptual entre un cuerpo y una pantalla LED, la pieza cuestiona nuestra necesidad de nombrar, clasificar y establecer categorías para comprender a los demás. Mientras las palabras proyectadas intentan definir y fijar una identidad, su cuerpo se transforma para escapar de cualquier categorización posible, al tiempo que desafía las expectativas del público. Una propuesta que convierte el movimiento y la corporalidad en territorios de resistencia, transformación y libertad, y que invita al espectador a reflexionar sobre los límites del lenguaje y las formas en que miramos a los otros.

Viernes 20 | 7 pm, sábado 21 y domingo 22 de noviembre | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Domingo, conversatorio después de la función | 1:30 pm

Teatro

El Gordo y el FlacoDe Juan MayorgaAndrómeda Mejía, direcciónCreación de Los Tres Pies del Gato

¿Qué sucede cuando una relación que parecía indestructible se enfrenta al paso del tiempo? En El Gordo y el Flaco, del dramaturgo español Juan Mayorga, una habitación se convierte en el espacio donde dos personajes repasan los recuerdos, las rutinas y los sueños que alguna vez compartieron. Mientras uno intenta aferrarse al pasado, el otro imagina la posibilidad de una vida distinta, más allá de esa unión que parece mantenerlos atados. Bajo la dirección de Andrómeda Mejía, esta puesta en escena explora la amistad, la dependencia y el miedo a la separación: emociones todas estas que contradicen un vínculo en el que la cercanía también puede convertirse en límite.

Hasta el 29 de noviembreJueves, viernes y sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Funciones adicionales: miércoles 18 y 25 | 8 pm

Foro Sor Juana Inés de la CruzCentro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Aplican Puntos CulturaUNAM