Guada La productora Guadalupe Alonso .

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, en acuerdo con la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán, designó a la productora Guadalupe Alonso como titular de la Dirección General de Televisión Universitaria (TVUNAM), en sustitución de Iván Trujillo, y a la investigadora y gestora cultural Cinthya García Leyva, como responsable de la Dirección General de Radio UNAM, cargo que actualmente ocupa Benito Taibo.

Estos nombramientos, que se harán efectivos a partir del 16 de enero de 2027, buscan fortalecer las capacidades y el desempeño de estos medios de comunicación universitarios, consolidar su función social y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos que amplíen su alcance, relevancia e incidencia en la vida pública del país.

Las designaciones implican también cambios en otras áreas del Subsistema de Difusión Cultural que forman parte de CulturaUNAM: el curador y antropólogo Pablo Landa asumirá la dirección de Casa del Lago, responsabilidad que encabezó García Leyva durante siete años; la escritora Juana Inés Dehesa estará al frente de Casa Universitaria del Libro (Casul), cargo que desempeñó Alonso durante seis años; y la Dirección General de Artes Visuales (DiGav) nombra a la curadora e investigadora Pilar García como directora del Museo Experimental El Eco, titularidad que ocupó Landa desde 2022.

Estos nombramientos responden a la determinación institucional de incorporar nuevas perspectivas, renovar enfoques de trabajo e impulsar condiciones que contribuyan a establecer objetivos con un mayor impacto en la comunidad universitaria, así como en diversos sectores de la sociedad.

CulturaUNAM reconoce el trabajo de Iván Trujillo y de Benito Taibo al frente de ambas instituciones. Agradece las contribuciones que, desde sus respectivas gestiones, realizaron para el fortalecimiento de estos proyectos.