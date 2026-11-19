Ópera Una imagen de los ensayos para la función doble.

El director mexicano Felipe Tristán ve la oportunidad de retar la tradición operística en Bellas Artes al interpretar en un mismo programa “La señora en su balcón”, con música de Luis Sandi y libreto basado en la dramaturgia de Elena Garro y “Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni.

Comúnmente, la “Cavalleria rusticana”. de Mascagni, se presenta en conjunto con Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, “pero en este caso se tomó la decisión de promover la ópera mexicana, lo cual me parece una responsabilidad, algo fantástico que se debe hacer”, explica.

Las dos óperas se presentarán los días 10, 13 y 15 de diciembre, en el Palacio de Bellas Artes, enmarcando el 30 aniversario luctuoso de Luis Sandi (1905-1996).

Además de la dirección concertadora de Felipe Tristán y la participación de Rodrigo Cadet como Director huésped del coro, será ocasión del estreno como directora en escena de Nicola Beller Carbone.

“Ha habido intención de preservar el canon operístico, pero eso ha hecho que se deje un poco a un lado la ópera contemporánea que se escribía en su momento”, señala Felipe Tristán y aclara que este fenómeno no es exclusivo de México. También ocurre en Estados Unidos y Europa, donde organizaciones e instituciones se dedican a promover la música de sus respectivos compositores, aunque sus esfuerzos tienen un alcance limitado.

En entrevista, el director concertador considera que esta temporada será “una muy buena oportunidad para retar el canon que por tantos años se ha hecho” y ahonda en los nuevos sentidos que adquieren las obras.

Por ejemplo, ambas piezas tienen el estilo del verismo en la ópera, “siendo la emoción humana, cuasi cotidiana, cruda, directa”, pero en el caso de la orquestación son muy distintas entre sí.

Mientras que la partitura de Mascagni representa una expresión temprana del verismo italiano, la de Luis Sandi responde a una búsqueda sonora vinculada con los compositores mexicanos de mediados del siglo XX.

“La música del maestro Luis Sandi, quien hiciera tanto por México y en particular por por esta institución -el Palacio de Bellas Artes, el Coro de Madrigalistas, etcétera- es un lenguaje más moderno y que suena al México y a los compositores de la época de los 50s, 60s, 70s, que buscaban expandir el sonido orquestal y definir lo que sería después el sonido orquestal mexicano sinfónico”, detalla.

En dicha propuesta, Felipe Tristán destaca ecos de Carlos Chávez y de la tradición clásica europea, particularmente de corrientes impresionistas.

“Es música colorida con orquestación grande, muchos instrumentos y un tratamiento vocal muy demandante. El texto de Elena Garro es bellísimo y que es una gran hazaña el empatar un texto de tal calidad con música”, comenta.

Asimismo, espera que las próximas funciones de La señora en su balcón no sean un acontecimiento aislado y que otras compañías operísticas se interesen en producirla.

La temporada emociona también a Felipe Tristán, quien regresa frecuentemente a México durante sus casi dos décadas de residencia en Estados Unidos, por tratarse de una colaboración con la compañía Ópera de Bellas Artes. El director ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Nueva York, ha trabajado con agrupaciones de distintos países y considera que esta ocasión es un honor.

RESCATE DE PARTITURA

Uno de los principales motivos de interés de esta temporada es el regreso de La señora en su balcón, obra de Elena Garro musicalizada por Luis Sandi, originalmente estrenada en el mismo Palacio de Bellas Artes, en 1964, cuya partitura requirió un proceso de restauración y digitalización.

Felipe Tristán opina que recuperar una composición de estas características es “una gran hazaña”, tanto por el trabajo que implica rescatar el material como por la posibilidad de volver a ponerlo a disposición de músicos y cantantes.

Aunque la ópera ya había tenido presentaciones anteriores, el material necesitaba actualizarse para facilitar su lectura e interpretación. El proceso contó con la participación de la familia del maestro Luis Sandi, que conserva el cuerpo de su obra.

“Ha sido un proceso muy interesante adentrarnos a esta partitura”, expresa el director, quien considera que el acercamiento también confirma la riqueza del patrimonio musical mexicano y la necesidad de impulsar iniciativas para recuperarlo.

“Tenemos un gran acervo musical en nuestro país que necesita ser rescatado y promovido”, sostiene.

Respecto de la colaboración de Elena Garro y Luis Sandi como un encuentro entre formas de expresión artística, Felipe Tristán considera que trasladar la gran calidad dramática y poética del texto de la escritora mexicana al lenguaje musical permite descubrir nuevas posibilidades de interpretación.

“Es muy interesante ver cómo un compositor traduce un texto, su contenido, su significado en sonido y cómo lo representa”, explica.

En ocasiones, la música acompaña directamente lo que sucede en escena, mientras que en otras establece un contrapunto con las palabras, incluso para reforzar una línea dramática o un movimiento escénico.

“No me sorprendería que la composición de Sandi pudiera ser en sí misma una obra musical de concierto, sin necesidad de ser representada escénicamente. Entonces cuando las vemos juntas van de la mano o en momentos muy obviamente anteponiéndose, la orquesta en conjunto y la voz por otro lado”, ahonda .